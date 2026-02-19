Úrsula Corberó: Η Τόκιο του La Casa de Papel έγινε μαμά για πρώτη φορά

Η Úrsula Corberó ανακοίνωσε τη γέννηση του παιδιού της με τον Chino Darín, αποκαλύπτοντας στιγμές από τη νέα της καθημερινότητα

Η Ισπανίδα ηθοποιός Úrsula Corberó, γνωστή διεθνώς από τον ρόλο της Tokyo στη δημοφιλή σειρά «La Casa de Papel», έγινε μητέρα για πρώτη φορά, όπως ανακοίνωσε η ίδια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η 36χρονη σταρ μοιράστηκε την είδηση με τους διαδικτυακούς της φίλους, προκαλώντας κύμα ευχών από θαυμαστές και συναδέλφους.

Σε ανάρτησή της, η Úrsula Corberó δημοσίευσε φωτογραφία στην οποία ποζάρει δίπλα σε καρότσι μωρού, χωρίς να αποκαλύπτει το φύλο του νεογέννητου. Στη σύντομη λεζάντα που συνόδευε την εικόνα έγραψε «Γεια σου. Είμαι μαμά», επιβεβαιώνοντας τη σημαντική αλλαγή στη ζωή της.

Πατέρας του παιδιού είναι ο Αργεντινός ηθοποιός Chino Darín, με τον οποίο η Úrsula Corberó διατηρεί σχέση από το 2016. Οι δύο καλλιτέχνες γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της σειράς «The Embassy» και έκτοτε παραμένουν ένα από τα πιο διακριτικά ζευγάρια της ισπανόφωνης showbiz.

Η Úrsula Corberó απέκτησε παγκόσμια αναγνώριση μέσα από τη συμμετοχή της στο «La Casa de Papel», μια από τις πιο επιτυχημένες παραγωγές του Netflix, που την καθιέρωσε ως μία από τις πιο δημοφιλείς ηθοποιούς της γενιάς της. Η ανακοίνωση της μητρότητας σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή, το οποίο φαίνεται πως επέλεξε να μοιραστεί με λιτό και διακριτικό τρόπο.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

