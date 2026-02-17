Σχέσεις 17.02.2026

Ανεμοδαρμένα Ύψη: Τα κρυφά red flags πίσω από τον πιο παθιασμένο έρωτα

whuthering_heights
Η κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος «Ανεμοδαρμένα Ύψη» αποκαλύπτει τα red flags της μαγαλύτερης ιστορίας πάθους που έχει γραφτεί
Μαρία Χατζηγιάννη

Η νέα κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού μυθιστορήματος «Ανεμοδαρμένα Ύψη», σκηνοθετημένη από την Emerald Fennell, παρουσιάζεται ως η απόλυτη ερωτική ιστορία για τη Gen Z. Με πρωταγωνιστές τη Margot Robbie και τον Jacob Elordi, η ταινία υπόσχεται έντονο πάθος, αλλά πίσω από τις φλογερές σκηνές κρύβονται συμπεριφορές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν προβληματικές, παρουσιάζοντας μια σχέση που συχνά μπερδεύει τον ρομαντισμό με τη χειραγώγηση.

Η ταινία προβάλλει τον έρωτα ως μια δυνατή, ακραία εμπειρία, αλλά το πάθος που βλέπουμε στην οθόνη δεν είναι πάντα αθώο. Η ένταση, η ζήλια και η συναισθηματική ένωση συχνά μεταμφιέζονται σε φυσιολογικές ή ακόμη και επιθυμητές συμπεριφορές, ενώ στην πραγματικότητα ενδέχεται να αποτελούν προειδοποιητικά σημάδια μιας τοξικής σχέσης.

www.imdb.com

Διάβασε επίσης: Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη στην κορυφή του box office του Αγίου Βαλεντίνου

Όταν η ζήλια μπερδεύεται με την αγάπη

Σε πολλές ιστορίες έρωτα, η ζήλια παρουσιάζεται ως απόδειξη αγάπης. Στην ταινία, οι υπερβολικές εκρήξεις συναισθημάτων και οι εμμονές δείχνουν ότι το συναίσθημα δεν είναι πάντα αμοιβαίο. Η ζήλια μπορεί να εξελιχθεί σε παρακολούθηση, κατηγορίες και συναισθηματικό έλεγχο, δημιουργώντας δυναμικές που είναι πιο επικίνδυνες από όσο φαίνονται.

Προστασία ή έλεγχος;

Η ταινία δείχνει στιγμές όπου η «προστασία» μετατρέπεται σε περιορισμό της ελευθερίας του άλλου. Οι χαρακτήρες παίρνουν αποφάσεις για τον σύντροφό τους, παρακολουθούν τις κοινωνικές του επαφές και επηρεάζουν επιλογές που θα έπρεπε να είναι προσωπικές, με αποτέλεσμα η φαινομενική φροντίδα να ισοδυναμεί με καταναγκαστικό έλεγχο.

Η σιωπή ως όπλο

Ένα άλλο μοτίβο που εμφανίζεται στην ταινία είναι η χρήση της σιωπής για να τιμωρήσει τον σύντροφο. Η αδιαφορία, η άρνηση επικοινωνίας και η δημιουργία αβεβαιότητας δεν είναι ρομαντικά στοιχεία, αλλά μορφές συναισθηματικής πίεσης που υπονομεύουν την ισορροπία της σχέσης.

Η ψευδής κάθαρση του πάθους

Οι σκηνές όπου οι καυγάδες ακολουθούνται από έντονη σωματική επαφή παρουσιάζονται ως κορύφωση του έρωτα. Ωστόσο, όταν η ένταση φλερτάρει με τη βία ή την πίεση, η συναίνεση και η αληθινή επιθυμία τίθενται υπό αμφισβήτηση. Η πραγματική επανένωση χρειάζεται επικοινωνία και επίλυση των προβλημάτων, όχι απλώς σωματική κάθαρση.

www.imdb.com

Συναισθηματική ένωση ή απώλεια ταυτότητας;

Τέλος, η ταινία δείχνει χαρακτήρες που χάνουν μέρος της προσωπικής τους ταυτότητας μέσα στη σχέση, δημιουργώντας συναισθηματική εξάρτηση. Η αγάπη δεν πρέπει να καταναλώνει ούτε να περιορίζει. Ο υγιής έρωτας επιτρέπει να υπάρχεις ως ξεχωριστό άτομο, ενώ ταυτόχρονα μοιράζεσαι τη ζωή σου με τον άλλο.

Διάβασε επίσης: Η Margot Robbie και ο Jacob Elordi στα πιο «σκοτεινά» Ανεμοδαρμένα Ύψη – Δες το εκρηκτικό trailer (Video)

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Jacob Elordi Margot Robbie Ανεμοδαρμένα Ύψη
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το KONTAKTHOF της Pina Bausch επιστρέφει την άνοιξη στην Κεντρική Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ

Το KONTAKTHOF της Pina Bausch επιστρέφει την άνοιξη στην Κεντρική Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ

17.02.2026
Επόμενο
Στο εδώλιο 21χρονος που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Taylor Swift

Στο εδώλιο 21χρονος που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Taylor Swift

17.02.2026

Δες επίσης

Έτσι θα οργανώσεις σωστά το ντουλάπι κάτω από τον νεροχύτη σου
Life

Έτσι θα οργανώσεις σωστά το ντουλάπι κάτω από τον νεροχύτη σου

17.02.2026
Σκόπελος: Στη 2η θέση ανάμεσα στους 13 κορυφαίους προορισμούς του κόσμου για «slow travel»
Life

Σκόπελος: Στη 2η θέση ανάμεσα στους 13 κορυφαίους προορισμούς του κόσμου για «slow travel»

17.02.2026
Μακεδονικός Χαλβάς: Γιορτάζοντας την Καθαρά Δευτέρα με ένα ξεχωριστό παραμύθι
Food

Μακεδονικός Χαλβάς: Γιορτάζοντας την Καθαρά Δευτέρα με ένα ξεχωριστό παραμύθι

17.02.2026
Αυτά τα 5 ζώδια έχουν το ψέμα στο τσεπάκι τους – Ο Δίδυμος είναι 1 από αυτά
Life

Αυτά τα 5 ζώδια έχουν το ψέμα στο τσεπάκι τους – Ο Δίδυμος είναι 1 από αυτά

17.02.2026
Care is Love Foundation: Πάνω από 60.000€ για τα παιδιά που έχουν ανάγκη – Η μεγάλη επιτυχία της φιλανθρωπικής συναυλίας
Life

Care is Love Foundation: Πάνω από 60.000€ για τα παιδιά που έχουν ανάγκη – Η μεγάλη επιτυχία της φιλανθρωπικής συναυλίας

17.02.2026
Το νέο hair look της Beyonce είναι η αλλαγή που κανένας δεν περίμενε
Beauty

Το νέο hair look της Beyonce είναι η αλλαγή που κανένας δεν περίμενε

17.02.2026
3 beauty τάσεις από την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης που αξίζει να γνωρίζεις
Beauty

3 beauty τάσεις από την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης που αξίζει να γνωρίζεις

17.02.2026
Calvin Klein F/W 26: Oι δεκαετίες ’70s-’80s ξαναζωντανεύουν στη Νέα Υόρκη
Fashion

Calvin Klein F/W 26: Oι δεκαετίες ’70s-’80s ξαναζωντανεύουν στη Νέα Υόρκη

17.02.2026
Η Hailey Bieber αναβιώνει τη glamorous Versace εποχή με χρυσό vintage φόρεμα
Fashion

Η Hailey Bieber αναβιώνει τη glamorous Versace εποχή με χρυσό vintage φόρεμα

17.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς

Πολύ… καλό για το τίποτα!

Πολύ… καλό για το τίποτα!

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ