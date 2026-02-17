Στο εδώλιο 21χρονος που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Taylor Swift

Οι αυστριακές αρχές προχωρούν σε δίωξη μετά την αποκάλυψη σχεδίου βομβιστικής επίθεσης σε εμφανίσεις της Taylor Swift στη Βιέννη τον Αύγουστο του 2024

Σοβαρές κατηγορίες τρομοκρατίας απαγγέλθηκαν στην Αυστρία σε βάρος ενός 21χρονου άνδρα που φέρεται να σχεδίαζε επίθεση σε συναυλία της Taylor Swift στο πλαίσιο της περιοδείας «Eras Tour», οδηγώντας τότε στην ακύρωση 3 προγραμματισμένων εμφανίσεων της τραγουδίστριας στη Βιέννη τον Αύγουστο του 2024. Οι εισαγγελικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο κατηγορούμενος βρίσκεται υπό κράτηση, ενώ η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί σε δικαστήριο της πόλης Wiener Neustadt κοντά στην αυστριακή πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο ύποπτος είχε εκδηλώσει πίστη στο Ισλαμικό Κράτος και φέρεται να διακινούσε προπαγανδιστικό υλικό και βίντεο μέσω υπηρεσιών ανταλλαγής μηνυμάτων. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι είχε αναζητήσει στο διαδίκτυο οδηγίες για την κατασκευή αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού και ότι είχε ήδη κατασκευάσει μικρή ποσότητα του υλικού. Παράλληλα φέρεται να έκανε επανειλημμένες προσπάθειες να αγοράσει παράνομα όπλα εκτός Αυστρίας με στόχο τη μεταφορά τους στη χώρα.

Η υπόθεση προκάλεσε διεθνή ανησυχία όταν οι αυστριακές αρχές ανακοίνωσαν την ακύρωση των συναυλιών της Taylor Swift στο πλαίσιο της επιτυχημένης περιοδείας της. Μετά την απόφαση, η Taylor Swift απευθύνθηκε στους θαυμαστές της μέσω κοινωνικών δικτύων γράφοντας «Ο λόγος των ακυρώσεων με γέμισε με ένα νέο αίσθημα φόβου και με τεράστια ενοχή γιατί τόσοι άνθρωποι είχαν σχεδιάσει να έρθουν σε αυτές τις συναυλίες».

Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ο κατηγορούμενος φέρεται να συμμετείχε και στον σχεδιασμό άλλων πιθανών επιθέσεων στο εξωτερικό, μεταξύ των οποίων σε Dubai και Istanbul, χωρίς ωστόσο να υλοποιηθούν ποτέ. Αν καταδικαστεί αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως 20 χρόνια, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των κατηγοριών που του αποδίδονται.

