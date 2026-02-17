Μουσικά Νέα 17.02.2026

Στο εδώλιο 21χρονος που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Taylor Swift

Οι αυστριακές αρχές προχωρούν σε δίωξη μετά την αποκάλυψη σχεδίου βομβιστικής επίθεσης σε εμφανίσεις της Taylor Swift στη Βιέννη τον Αύγουστο του 2024
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Σοβαρές κατηγορίες τρομοκρατίας απαγγέλθηκαν στην Αυστρία σε βάρος ενός 21χρονου άνδρα που φέρεται να σχεδίαζε επίθεση σε συναυλία της Taylor Swift στο πλαίσιο της περιοδείας «Eras Tour», οδηγώντας τότε στην ακύρωση 3 προγραμματισμένων εμφανίσεων της τραγουδίστριας στη Βιέννη τον Αύγουστο του 2024. Οι εισαγγελικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο κατηγορούμενος βρίσκεται υπό κράτηση, ενώ η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί σε δικαστήριο της πόλης Wiener Neustadt κοντά στην αυστριακή πρωτεύουσα.

www.instagram.com/taylorswift

Διάβασε επίσης: Η Taylor Swift απογειώνει τις παγκόσμιες πωλήσεις κρασιού

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο ύποπτος είχε εκδηλώσει πίστη στο Ισλαμικό Κράτος και φέρεται να διακινούσε προπαγανδιστικό υλικό και βίντεο μέσω υπηρεσιών ανταλλαγής μηνυμάτων. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι είχε αναζητήσει στο διαδίκτυο οδηγίες για την κατασκευή αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού και ότι είχε ήδη κατασκευάσει μικρή ποσότητα του υλικού. Παράλληλα φέρεται να έκανε επανειλημμένες προσπάθειες να αγοράσει παράνομα όπλα εκτός Αυστρίας με στόχο τη μεταφορά τους στη χώρα.

www.instagram.com/taylorswift/

Η υπόθεση προκάλεσε διεθνή ανησυχία όταν οι αυστριακές αρχές ανακοίνωσαν την ακύρωση των συναυλιών της Taylor Swift στο πλαίσιο της επιτυχημένης περιοδείας της. Μετά την απόφαση, η Taylor Swift απευθύνθηκε στους θαυμαστές της μέσω κοινωνικών δικτύων γράφοντας «Ο λόγος των ακυρώσεων με γέμισε με ένα νέο αίσθημα φόβου και με τεράστια ενοχή γιατί τόσοι άνθρωποι είχαν σχεδιάσει να έρθουν σε αυτές τις συναυλίες».

www.instagram.com/taylorswift

Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ο κατηγορούμενος φέρεται να συμμετείχε και στον σχεδιασμό άλλων πιθανών επιθέσεων στο εξωτερικό, μεταξύ των οποίων σε Dubai και Istanbul, χωρίς ωστόσο να υλοποιηθούν ποτέ. Αν καταδικαστεί αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως 20 χρόνια, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των κατηγοριών που του αποδίδονται.

https://www.instagram.com/taylorswift/

Διάβασε επίσης: Taylor Swift-Travis Kelce: Οι πρώτες λεπτομέρειες για τον γάμο τους

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eras Tour Taylor Swift περιοδεία ΣΥΝΑΥΛΙΑ τρομοκρατική επίσθεση
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ανεμοδαρμένα Ύψη: Τα κρυφά red flags πίσω από τον πιο παθιασμένο έρωτα

Ανεμοδαρμένα Ύψη: Τα κρυφά red flags πίσω από τον πιο παθιασμένο έρωτα

17.02.2026
Επόμενο
Χρήστος Μάστορας: Η προσωπική εξομολόγηση μετά το Sing for Greece 2026 και οι ευχές στον Akyla

Χρήστος Μάστορας: Η προσωπική εξομολόγηση μετά το Sing for Greece 2026 και οι ευχές στον Akyla

17.02.2026

Δες επίσης

Ο good job Nicky κυκλοφορεί επίσημα το viral Dark side of the moon
Μουσικά Νέα

Ο good job Nicky κυκλοφορεί επίσημα το viral Dark side of the moon

17.02.2026
H εταιρεία παραγωγής του MAD ανέλαβε τους Ημιτελικούς και τον Τελικό του «Sing for Greece 2026» για τη Eurovision
Μουσικά Νέα

H εταιρεία παραγωγής του MAD ανέλαβε τους Ημιτελικούς και τον Τελικό του «Sing for Greece 2026» για τη Eurovision

17.02.2026
Χρήστος Μάστορας: Η προσωπική εξομολόγηση μετά το Sing for Greece 2026 και οι ευχές στον Akyla
Μουσικά Νέα

Χρήστος Μάστορας: Η προσωπική εξομολόγηση μετά το Sing for Greece 2026 και οι ευχές στον Akyla

17.02.2026
Το KONTAKTHOF της Pina Bausch επιστρέφει την άνοιξη στην Κεντρική Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ
City Guide

Το KONTAKTHOF της Pina Bausch επιστρέφει την άνοιξη στην Κεντρική Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ

17.02.2026
Πέθανε ο Billy Steinberg, ο στιχουργός του Like a virgin της Madonna
Μουσικά Νέα

Πέθανε ο Billy Steinberg, ο στιχουργός του Like a virgin της Madonna

17.02.2026
Akylas: Αποκάλυψε ποιον καλλιτέχνη θα ήθελε να δει νικητή στο Sing for Greece 2026 αν δεν ήταν εκείνος
Μουσικά Νέα

Akylas: Αποκάλυψε ποιον καλλιτέχνη θα ήθελε να δει νικητή στο Sing for Greece 2026 αν δεν ήταν εκείνος

17.02.2026
Εκτοξεύθηκε ο Akylas στα στοιχήματα της Eurovision 2026 – Μια ανάσα πριν την κορυφή η Ελλάδα
Μουσικά Νέα

Εκτοξεύθηκε ο Akylas στα στοιχήματα της Eurovision 2026 – Μια ανάσα πριν την κορυφή η Ελλάδα

17.02.2026
Eurovision 2026: Η αποκάλυψη του Akyla για το χειλόφωνο, τον Φωκά Ευαγγελινό και τη σκηνική του παρουσία
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Η αποκάλυψη του Akyla για το χειλόφωνο, τον Φωκά Ευαγγελινό και τη σκηνική του παρουσία

17.02.2026
H ταινία «Εμείς: Μια Ταινία για τον Bloody Hawk» έρχεται στο Netflix
Μουσικά Νέα

H ταινία «Εμείς: Μια Ταινία για τον Bloody Hawk» έρχεται στο Netflix

17.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς

Πολύ… καλό για το τίποτα!

Πολύ… καλό για το τίποτα!

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ