Μουσικά Νέα 17.02.2026

Χρήστος Μάστορας: Η προσωπική εξομολόγηση μετά το Sing for Greece 2026 και οι ευχές στον Akyla

Ο Χρήστος Μάστορας μοιράστηκε μια προσωπική εξομολόγηση μετά τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026, ευχαριστώντας τους συνεργάτες του και στέλνοντας ευχές στον Akyla
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Λίγο μετά την εντυπωσιακή του παρουσία στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026, ο Χρήστος Μάστορας θέλησε να μοιραστεί ένα πιο προσωπικό μήνυμα με τους διαδικτυακούς του φίλους, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τους συνεργάτες του και στέλνοντας τις ευχές του στον Akyla.

Ο τραγουδιστής περιέγραψε συμβολικά την εικόνα ενός καλλιτέχνη που ξεκινά μόνος στο πιάνο, παίζοντας τη «μελωδία της μοναξιάς», για να σηκωθεί στη συνέχεια και να βρει έναν δρόμο γεμάτο φως, ενέργεια και ανθρώπους που τον στηρίζουν, χορεύοντας και χαμογελώντας δίπλα του. Όπως εξήγησε, αυτή η εικόνα αντικατοπτρίζει και τη δική του πραγματικότητα αυτή την περίοδο, τόσο πάνω στη σκηνή όσο και στη ζωή του.

Ο ίδιος τόνισε πως αισθάνεται τυχερός που αποτελεί μέλος μιας δυνατής ομάδας επαγγελματιών και φίλων, με τους οποίους μοιράζεται το ίδιο πάθος και την ίδια διάθεση για δημιουργία, ευχαριστώντας τους θερμά για τη στήριξη και τη φροντίδα τους.

Την ανάρτησή του συνόδευσε με ένα βίντεο από τη σκηνική του εμφάνιση, η οποία απέσπασε ενθουσιώδεις αντιδράσεις και θετικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει ξεχωριστά όλους όσοι εργάστηκαν για το live act του, καθώς και τους διοργανωτές και τους παρουσιαστές του εθνικού τελικού, ενώ έκλεισε το μήνυμά του ευχόμενος καλή επιτυχία στον Akyla για τη συνέχεια.

«Η σκηνή ξεκινάει με έναν καλλιτέχνη σε ένα πιάνο να ερμηνεύει τη μελωδία της μοναξιάς του… Στην πορεία όμως σηκώνεται και βρίσκει τον δρόμο του που είναι γεμάτος φως, λάμψη και κυρίως γεμάτος ανθρώπους που χαμογελούν και χορεύουν δίπλα του και μαζί του. Αυτό μου συμβαίνει αυτή την περίοδο και εκτός σκηνής. Είμαι μέλος μιας ομάδας σπουδαίων επαγγελματιών αλλά και φίλων, που με χαρά, αφοσίωση και δίψα για νέα πράγματα χαράζουμε κοινή πορεία. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που με φροντίζουν τόσο», έγραψε στο Instagram.

Eurovision Eurovision 2026 Sing for Greece 2026 Ακύλας Χρήστος Μάστορας
