H εταιρεία παραγωγής του MAD ανέλαβε τους Ημιτελικούς και τον Τελικό του «Sing for Greece 2026» για τη Eurovision

Η εταιρεία παραγωγής του Mad, Mad Studios (DAM Productions) ανέλαβε την παραγωγή των δύο Εθνικών Ημιτελικών και του Εθνικού Τελικού «Sing for Greece 2026» για τη Eurovision 2026, κατόπιν ανάθεσης από την ΕΡΤ μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας. Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιήθηκε σε συνεχή επικοινωνία και συντονισμό με την ΕΡΤ, καθώς και με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή, Φωκά Ευαγγελινό, με στόχο τη συντονισμένη τηλεοπτική παραγωγή και την ομαλή ροή των τριών ζωντανών μεταδόσεων. Όλες οι πρόβες πραγματοποιήθηκαν στα studio του Mad, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης προετοιμασία των συμμετεχόντων και των συντελεστών, πριν από τα live shows, με απόλυτη εχεμύθεια.

Με σταθερή παρουσία σε μεγάλες διοργανώσεις και live events για κοινό, αλλά και σε τηλεοπτικές και digital παραγωγές, το Mad αξιοποίησε την εμπειρία της στο σχεδιασμό, στο συντονισμό και στην υλοποίηση σύνθετων παραγωγών, υποστηρίζοντας τις αυξημένες απαιτήσεις των ζωντανών μεταδόσεων. Ρεκόρ τηλεθέασης τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό σημείωσε ο τελικός του «Sing for Greece 2026», γεγονός που τον κατέταξε στην πρώτη θέση από το 2011, μεταξύ των 8 τελικών που έχει διοργανώσει η ΕΡΤ. Το μέσο μερίδιο τηλεθέασης έφτασε στους άντρες (18-24) στο 45%, και η ΕΡΤ1 ήταν πρώτη σε όλα τα κοινά μεταξύ των τηλεοπτικών σταθμών. Στο δυναμικό κοινό (18-54) το μερίδιο τηλεθέασης κυμάνθηκε στο 30,5%, ενώ τον τελικό παρακολούθησαν για τουλάχιστον ένα λεπτό 2.664.000 τηλεθεατές.

Το show είδαν, με το ίδιο αμείωτο ενδιαφέρον και προσμονή, όλα τα κοινά καθώς, το μέσο μερίδιο τηλεθέασης διαμορφώθηκε στο 43% σε παιδιά και γυναίκες (18-34) και στο 34% στην ίδια ηλικιακή κατηγορία στους άντρες. Στα υψηλά αυτά ποσοστά πρέπει να προστεθεί και το ERTFLIX όπου οι θεάσεις ξεπέρασαν τις 360.000 με το 60% να προέρχεται από κινητά τηλέφωνα. O τελικός έγινε viral και στα social media με το hashtag #SingForGreece να βρίσκεται στην πρώτη θέση του Χ.

To ραντεβού με την ΕΡΤ ανανεώνεται για τον προσεχή Μάιο όταν ο Akylas με το τραγούδι «Ferto» θα ανέβει στη σκηνή για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, στη Βιέννη. Το Mad ευχαριστεί την ΕΡΤ για τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη, στο πλαίσιο της συνέχισης της κοινής προσπάθειας για την τηλεοπτική παρουσίαση της εθνικής διαδικασίας επιλογής της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision.

