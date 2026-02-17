Μουσικά Νέα 17.02.2026

H εταιρεία παραγωγής του MAD ανέλαβε τους Ημιτελικούς και τον Τελικό του «Sing for Greece 2026» για τη Eurovision

Η Mad Studios ανέλαβε την παραγωγή του «Sing for Greece 2026» και ο τελικός κατέγραψε ρεκόρ τηλεθέασης, φτάνοντας στην πρώτη θέση από το 2011
Mad.gr

Η εταιρεία παραγωγής του Mad, Mad Studios (DAM Productions) ανέλαβε την παραγωγή των δύο Εθνικών Ημιτελικών και του Εθνικού Τελικού «Sing for Greece 2026» για τη Eurovision 2026, κατόπιν ανάθεσης από την ΕΡΤ μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας. Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιήθηκε σε συνεχή επικοινωνία και συντονισμό με την ΕΡΤ, καθώς και με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή, Φωκά Ευαγγελινό, με στόχο τη συντονισμένη τηλεοπτική παραγωγή και την ομαλή ροή των τριών ζωντανών μεταδόσεων. Όλες οι πρόβες πραγματοποιήθηκαν στα studio του Mad, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης προετοιμασία των συμμετεχόντων και των συντελεστών, πριν από τα live shows, με απόλυτη εχεμύθεια.

Με σταθερή παρουσία σε μεγάλες διοργανώσεις και live events για κοινό, αλλά και σε τηλεοπτικές και digital παραγωγές, το Mad αξιοποίησε την εμπειρία της στο σχεδιασμό, στο συντονισμό και στην υλοποίηση σύνθετων παραγωγών, υποστηρίζοντας τις αυξημένες απαιτήσεις των ζωντανών μεταδόσεων. Ρεκόρ τηλεθέασης τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό σημείωσε ο τελικός του «Sing for Greece 2026», γεγονός που τον κατέταξε στην πρώτη θέση από το 2011, μεταξύ των 8 τελικών που έχει διοργανώσει η ΕΡΤ. Το μέσο μερίδιο τηλεθέασης έφτασε στους άντρες (18-24) στο 45%, και η ΕΡΤ1 ήταν πρώτη σε όλα τα κοινά μεταξύ των τηλεοπτικών σταθμών. Στο δυναμικό κοινό (18-54) το μερίδιο τηλεθέασης κυμάνθηκε στο 30,5%, ενώ τον τελικό παρακολούθησαν για τουλάχιστον ένα λεπτό 2.664.000 τηλεθεατές.

https://www.instagram.com/akylas__/

Διάβασε επίσης: Εκτοξεύθηκε ο Akylas στα στοιχήματα της Eurovision 2026 – Μια ανάσα πριν την κορυφή η Ελλάδα

Το show είδαν, με το ίδιο αμείωτο ενδιαφέρον και προσμονή, όλα τα κοινά καθώς, το μέσο μερίδιο τηλεθέασης διαμορφώθηκε στο 43% σε παιδιά και γυναίκες (18-34) και στο 34% στην ίδια ηλικιακή κατηγορία στους άντρες. Στα υψηλά αυτά ποσοστά πρέπει να προστεθεί και το ERTFLIX όπου οι θεάσεις ξεπέρασαν τις 360.000 με το 60% να προέρχεται από κινητά τηλέφωνα. O τελικός έγινε viral και στα social media με το hashtag #SingForGreece να βρίσκεται στην πρώτη θέση του Χ.

https://www.instagram.com/akylas__/

To ραντεβού με την ΕΡΤ ανανεώνεται για τον προσεχή Μάιο όταν ο Akylas με το τραγούδι «Ferto» θα ανέβει στη σκηνή για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, στη Βιέννη. Το Mad ευχαριστεί την ΕΡΤ για τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη, στο πλαίσιο της συνέχισης της κοινής προσπάθειας για την τηλεοπτική παρουσίαση της εθνικής διαδικασίας επιλογής της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Η αποκάλυψη του Akyla για το χειλόφωνο, τον Φωκά Ευαγγελινό και τη σκηνική του παρουσία

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision Eurovision 2026 MAD Sing for Greece 2026 ΕΡΤ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Χρήστος Μάστορας: Η προσωπική εξομολόγηση μετά το Sing for Greece 2026 και οι ευχές στον Akyla

Χρήστος Μάστορας: Η προσωπική εξομολόγηση μετά το Sing for Greece 2026 και οι ευχές στον Akyla

17.02.2026
Επόμενο
Ο good job Nicky κυκλοφορεί επίσημα το viral Dark side of the moon

Ο good job Nicky κυκλοφορεί επίσημα το viral Dark side of the moon

17.02.2026

Δες επίσης

Ο good job Nicky κυκλοφορεί επίσημα το viral Dark side of the moon
Μουσικά Νέα

Ο good job Nicky κυκλοφορεί επίσημα το viral Dark side of the moon

17.02.2026
Χρήστος Μάστορας: Η προσωπική εξομολόγηση μετά το Sing for Greece 2026 και οι ευχές στον Akyla
Μουσικά Νέα

Χρήστος Μάστορας: Η προσωπική εξομολόγηση μετά το Sing for Greece 2026 και οι ευχές στον Akyla

17.02.2026
Στο εδώλιο 21χρονος που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Taylor Swift
Μουσικά Νέα

Στο εδώλιο 21χρονος που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Taylor Swift

17.02.2026
Το KONTAKTHOF της Pina Bausch επιστρέφει την άνοιξη στην Κεντρική Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ
City Guide

Το KONTAKTHOF της Pina Bausch επιστρέφει την άνοιξη στην Κεντρική Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ

17.02.2026
Πέθανε ο Billy Steinberg, ο στιχουργός του Like a virgin της Madonna
Μουσικά Νέα

Πέθανε ο Billy Steinberg, ο στιχουργός του Like a virgin της Madonna

17.02.2026
Akylas: Αποκάλυψε ποιον καλλιτέχνη θα ήθελε να δει νικητή στο Sing for Greece 2026 αν δεν ήταν εκείνος
Μουσικά Νέα

Akylas: Αποκάλυψε ποιον καλλιτέχνη θα ήθελε να δει νικητή στο Sing for Greece 2026 αν δεν ήταν εκείνος

17.02.2026
Εκτοξεύθηκε ο Akylas στα στοιχήματα της Eurovision 2026 – Μια ανάσα πριν την κορυφή η Ελλάδα
Μουσικά Νέα

Εκτοξεύθηκε ο Akylas στα στοιχήματα της Eurovision 2026 – Μια ανάσα πριν την κορυφή η Ελλάδα

17.02.2026
Eurovision 2026: Η αποκάλυψη του Akyla για το χειλόφωνο, τον Φωκά Ευαγγελινό και τη σκηνική του παρουσία
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Η αποκάλυψη του Akyla για το χειλόφωνο, τον Φωκά Ευαγγελινό και τη σκηνική του παρουσία

17.02.2026
H ταινία «Εμείς: Μια Ταινία για τον Bloody Hawk» έρχεται στο Netflix
Μουσικά Νέα

H ταινία «Εμείς: Μια Ταινία για τον Bloody Hawk» έρχεται στο Netflix

17.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς

Πολύ… καλό για το τίποτα!

Πολύ… καλό για το τίποτα!

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ