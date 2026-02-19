Γιώργος Μαζωνάκης: Επιστρέφει στη σκηνή με νέο τραγούδι που θα συζητηθεί

Λίγο πριν επιστρέψει στις εμφανίσεις του, ο τραγουδιστής ετοιμάζει νέο single που, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να συζητηθεί έντονα

Μια απρόσμενη περιπέτεια υγείας πέρασε ο Γιώργος Μαζωνάκης την περασμένη εβδομάδα, όταν χρειάστηκε να εισαχθεί στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό και έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα. Αρχικά οι γιατροί εκτίμησαν πως επρόκειτο για γρίπη Α, ωστόσο οι εξετάσεις που ακολούθησαν αποκάλυψαν ότι το πρόβλημα ήταν πιο σύνθετο.

Οι διαγνωστικοί έλεγχοι έδειξαν πέτρες στη χολή, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση για άμεση χειρουργική επέμβαση. Το χειρουργείο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, με την αφαίρεση της χολής και της χοληδόχου κύστης να ολοκληρώνεται χωρίς επιπλοκές. Λίγες ημέρες αργότερα, ο τραγουδιστής πήρε εξιτήριο και πλέον αναρρώνει στο σπίτι του.

Τα νεότερα για την υγεία του

Σύμφωνα με τον γιατρό και κουμπάρο του καλλιτέχνη, Χρήστο Ζαφειρίου, η πορεία της υγείας του εξελίσσεται ομαλά. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του σε πρωινή εκπομπή του ALPHA, όλα πήγαν άριστα κατά τη διάρκεια της επέμβασης και απαιτείται περίπου μία εβδομάδα ανάρρωσης, με την τελική απόφαση για την επιστροφή του στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις να εξαρτάται από τον ίδιο.

Έτοιμος για επιστροφή στην Ακτή Πειραιώς

Παρά την ταλαιπωρία, ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται αποφασισμένος να επιστρέψει άμεσα στη σκηνή. Οι εμφανίσεις του στην Ακτή Πειραιώς από τις αρχές της χρονιάς σημειώνουν μεγάλη επιτυχία, με τα περισσότερα βράδια να είναι sold out.

Μάλιστα, το επόμενο διάστημα αναμένεται να κυκλοφορήσει και το νέο του τραγούδι, για το οποίο όσοι το έχουν ακούσει μιλούν ήδη με ενθουσιασμό, κάνοντας λόγο για ένα από τα πιο δυνατά κομμάτια του.

Παρότι τις τελευταίες ημέρες επέλεξε να κρατήσει χαμηλό προφίλ, όλα δείχνουν πως ο γνωστός καλλιτέχνης ετοιμάζεται για ένα δυναμικό comeback, έχοντας αφήσει πίσω του τη σύντομη αλλά απαιτητική αυτή δοκιμασία.





