Celeb News 19.02.2026

Γιώργος Μαζωνάκης: Επιστρέφει στη σκηνή με νέο τραγούδι που θα συζητηθεί

mazwnakis
Λίγο πριν επιστρέψει στις εμφανίσεις του, ο τραγουδιστής ετοιμάζει νέο single που, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να συζητηθεί έντονα
Μαρία Χατζηγιάννη

Μια απρόσμενη περιπέτεια υγείας πέρασε ο Γιώργος Μαζωνάκης την περασμένη εβδομάδα, όταν χρειάστηκε να εισαχθεί στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό και έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα. Αρχικά οι γιατροί εκτίμησαν πως επρόκειτο για γρίπη Α, ωστόσο οι εξετάσεις που ακολούθησαν αποκάλυψαν ότι το πρόβλημα ήταν πιο σύνθετο.

Οι διαγνωστικοί έλεγχοι έδειξαν πέτρες στη χολή, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση για άμεση χειρουργική επέμβαση. Το χειρουργείο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, με την αφαίρεση της χολής και της χοληδόχου κύστης να ολοκληρώνεται χωρίς επιπλοκές. Λίγες ημέρες αργότερα, ο τραγουδιστής πήρε εξιτήριο και πλέον αναρρώνει στο σπίτι του.

giorgos_mazwnakis
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Διάβασε επίσης: Ο Pedro Pascal και ο αθλητής του τριάθλου Rafael Olarra πιασμένοι χέρι χέρι στη Νέα Υόρκη

Τα νεότερα για την υγεία του

Σύμφωνα με τον γιατρό και κουμπάρο του καλλιτέχνη, Χρήστο Ζαφειρίου, η πορεία της υγείας του εξελίσσεται ομαλά. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του σε πρωινή εκπομπή του ALPHA, όλα πήγαν άριστα κατά τη διάρκεια της επέμβασης και απαιτείται περίπου μία εβδομάδα ανάρρωσης, με την τελική απόφαση για την επιστροφή του στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις να εξαρτάται από τον ίδιο.

Γιώργος Μαζωνάκης
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Έτοιμος για επιστροφή στην Ακτή Πειραιώς

Παρά την ταλαιπωρία, ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται αποφασισμένος να επιστρέψει άμεσα στη σκηνή. Οι εμφανίσεις του στην Ακτή Πειραιώς από τις αρχές της χρονιάς σημειώνουν μεγάλη επιτυχία, με τα περισσότερα βράδια να είναι sold out.

Μάλιστα, το επόμενο διάστημα αναμένεται να κυκλοφορήσει και το νέο του τραγούδι, για το οποίο όσοι το έχουν ακούσει μιλούν ήδη με ενθουσιασμό, κάνοντας λόγο για ένα από τα πιο δυνατά κομμάτια του.

Παρότι τις τελευταίες ημέρες επέλεξε να κρατήσει χαμηλό προφίλ, όλα δείχνουν πως ο γνωστός καλλιτέχνης ετοιμάζεται για ένα δυναμικό comeback, έχοντας αφήσει πίσω του τη σύντομη αλλά απαιτητική αυτή δοκιμασία.


Διάβασε επίσης: Σάκης Ρουβάς – Ζέτα Μακρυπούλια: Η αγκαλιά στη σκηνή, το «αχ» που έγινε viral και το «Ξανά» που τραγούδησαν μαζί

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ μουσική περιπέτεια υγείας ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΥΓΕΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Good Job Nicky: Αποκάλυψε αν θα στείλει ξανά συμμετοχή για τη Eurovision 2027

Good Job Nicky: Αποκάλυψε αν θα στείλει ξανά συμμετοχή για τη Eurovision 2027

19.02.2026
Επόμενο
Ο Peter Greene του Pulp Fiction πέθανε σε ατύχημα με όπλο

Ο Peter Greene του Pulp Fiction πέθανε σε ατύχημα με όπλο

19.02.2026

Δες επίσης

Χρήστος Δάντης: Η πρώτη του ανάρτηση μετά την επέμβαση στο χέρι
Celeb News

Χρήστος Δάντης: Η πρώτη του ανάρτηση μετά την επέμβαση στο χέρι

19.02.2026
Αναβλήθηκε επ’ αόριστον η δίκη του Χρήστου Μάστορα για επικίνδυνη οδήγηση
Celeb News

Αναβλήθηκε επ’ αόριστον η δίκη του Χρήστου Μάστορα για επικίνδυνη οδήγηση

19.02.2026
Ο Pedro Pascal και ο αθλητής του τριάθλου Rafael Olarra πιασμένοι χέρι χέρι στη Νέα Υόρκη
Celeb News

Ο Pedro Pascal και ο αθλητής του τριάθλου Rafael Olarra πιασμένοι χέρι χέρι στη Νέα Υόρκη

19.02.2026
Σάκης Ρουβάς – Ζέτα Μακρυπούλια: Η αγκαλιά στη σκηνή, το «αχ» που έγινε viral και το «Ξανά» που τραγούδησαν μαζί
Celeb News

Σάκης Ρουβάς – Ζέτα Μακρυπούλια: Η αγκαλιά στη σκηνή, το «αχ» που έγινε viral και το «Ξανά» που τραγούδησαν μαζί

19.02.2026
Ariane Labed: Η συγκλονιστική εξομολόγηση για τους 2 βιασμούς και τον αγώνα της με τον αλκοολισμό
Celeb News

Ariane Labed: Η συγκλονιστική εξομολόγηση για τους 2 βιασμούς και τον αγώνα της με τον αλκοολισμό

18.02.2026
Έλλη Κοκκίνου: Εκδήλωσε ανοιχτά το ενδιαφέρον της να παρουσιάσει το YFSF
Celeb News

Έλλη Κοκκίνου: Εκδήλωσε ανοιχτά το ενδιαφέρον της να παρουσιάσει το YFSF

18.02.2026
Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της κόρης του Tommy Lee Jones
Celeb News

Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της κόρης του Tommy Lee Jones

18.02.2026
Η Nicole Kidman έκλεψε την καρδιά πολυεκατομμυριούχου επιχειρηματία
Celeb News

Η Nicole Kidman έκλεψε την καρδιά πολυεκατομμυριούχου επιχειρηματία

18.02.2026
Παντελής Παντελίδης: H συγκινητική ανάρτηση της μητέρας του για τα 10 χρόνια από τον θάνατό του
Celeb News

Παντελής Παντελίδης: H συγκινητική ανάρτηση της μητέρας του για τα 10 χρόνια από τον θάνατό του

18.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς – Το κρυφό σχέδιο Μητσοτάκη….

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς – Το κρυφό σχέδιο Μητσοτάκη….

Πολύ… καλό για το τίποτα!

Πολύ… καλό για το τίποτα!

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ