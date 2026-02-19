Ο Bad Bunny στην κορυφή του Billboard Hot 100 με το DtMF

Ο Bad Bunny επιστρέφει δυναμικά στην κορυφή των αμερικανικών charts, καθώς το τραγούδι «DtMF» ανέβηκε στο Νο 1 του Billboard Hot 100, σημειώνοντας ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην καριέρα του. Πρόκειται για τη 2η φορά που ο καλλιτέχνης κατακτά την πρώτη θέση, αλλά για πρώτη φορά ως solo performer, αφού στο παρελθόν είχε βρεθεί στην κορυφή με το «I Like It» μαζί με τους Cardi B και J Balvin το 2018.

Η εντυπωσιακή άνοδος του «DtMF» από το Νο 10 στο Νο 1 συνδέεται άμεσα με την εμφάνιση του Bad Bunny στο halftime show του Super Bowl LX στις 8 Φεβρουαρίου στη Santa Clara της California, όπου το τραγούδι αποτέλεσε το φινάλε της σκηνικής του παρουσίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο καλλιτέχνης έχει παρουσιάσει και τις 2 επιτυχίες που έφτασαν στο Νο 1 κατά τη διάρκεια των halftime shows του NFL, καθώς είχε συμμετάσχει και στην εμφάνιση της Shakira στο Super Bowl LIV το 2020.

Το ισπανόφωνο «DtMF», το οποίο είχε φτάσει μέχρι το Νο 2 τον Ιανουάριο του 2025, οδηγεί συνολικά 4 τραγούδια του Bad Bunny στο Top 10 της ίδιας εβδομάδας. Το «Baile Inolvidable» από το άλμπουμ «Debí Tirar Más Fotos» σκαρφάλωσε από το Νο 19 στο Νο 2, ενώ το «Nuevayol» ανέβηκε από το Νο 28 στο Νο 5, καταγράφοντας νέο προσωπικό ρεκόρ. Παράλληλα, το «Tití Me Preguntó» από το άλμπουμ «Un Verano Sin Ti» του 2022 επέστρεψε στο chart στο Νο 7.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate, το «DtMF» συγκέντρωσε 43 εκατομμύρια streams στις Ηνωμένες Πολιτείες την περίοδο 6 έως 12 Φεβρουαρίου, σημειώνοντας αύξηση 85% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Οι ραδιοφωνικές μεταδόσεις έφτασαν τα 5,3 εκατομμύρια impressions με άνοδο 56%, ενώ οι πωλήσεις ανήλθαν στις 12.000 μονάδες παρουσιάζοντας αύξηση 262%. Το τραγούδι παρέμεινε για 3η εβδομάδα στην κορυφή του Streaming Songs chart και ανέβηκε στο Νο 2 της κατάταξης Digital Song Sales.

Το σύνολο των 43 εκατομμυρίων streams αποτελεί την υψηλότερη εβδομαδιαία επίδοση για τραγούδι μέσα στο 2026, ενώ ταυτόχρονα καταγράφει τη μεγαλύτερη streaming επίδοση της δεκαετίας για κομμάτι που δεν είναι κυρίως αγγλόφωνο. Με αυτή την επιτυχία, το «DtMF» γίνεται μόλις το 4ο τραγούδι εξ ολοκλήρου ή κυρίως στα ισπανικά που φτάνει στο Νο 1 του Billboard Hot 100 από το 1958, ακολουθώντας τα «Despacito» των Luis Fonsi και Daddy Yankee με συμμετοχή του Justin Bieber, το «Macarena» των Los Del Rio και το «La Bamba» των Los Lobos.

