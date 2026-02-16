Eστιατόριο αναπαριστά το Super Bowl του Bad Bunny και σαρώνει με 37 εκατ. Προβολές

Ένα εστιατόριο στη Λίμα του Περού κατάφερε να τραβήξει την παγκόσμια προσοχή όταν οι εργαζόμενοί του αναπαρέστησαν καρέ καρέ την εμφάνιση του Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl, δημιουργώντας ένα βίντεο που έγινε viral μέσα σε λίγες ημέρες. Οι υπάλληλοι του Gaviotas Cevicheria φόρεσαν τις μπλε ποδιές τους και παρουσίασαν μια χιουμοριστική εκδοχή της σκηνής όπου ο Πορτορικανός σταρ τραγουδά μαζί με χορευτές υπό τους ήχους του «Gasolina» του Daddy Yankee.

Στο βίντεο, ένας από τους μάγειρες υποδύεται τον Bad Bunny, ντυμένος στα λευκά όπως ο καλλιτέχνης στην πραγματική συναυλία της 8ης Φεβρουαρίου στη Santa Carla. Κρατώντας κουτάλες αντί για μικρόφωνο, μιμείται τις κινήσεις του τραγουδιστή, ενώ γύρω του συνάδελφοι χορεύουν με φύλλα μαρουλιού, και πιπεριές, μετατρέποντας την κουζίνα σε αυτοσχέδια σκηνή. Το αποτέλεσμα, παρότι σατιρικό, εντυπωσιάζει για την ακρίβεια με την οποία αναπαράγεται η αρχική χορογραφία.

Η ανταπόκριση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν άμεση, καθώς το βίντεο συγκέντρωσε περισσότερες από 37 εκατομμύρια προβολές και περίπου 3 εκατομμύρια likes. Χρήστες σχολίασαν την ταχύτητα με την οποία δημιουργήθηκε, αφού δημοσιεύθηκε μόλις 3 ημέρες μετά το αυθεντικό σόου του Super Bowl. Πολλοί αναρωτήθηκαν πόσο χρόνο χρειάστηκαν οι εργαζόμενοι για πρόβες, επισημαίνοντας ότι η εκτέλεση της χορογραφίας ήταν εντυπωσιακά πιστή.

Πέρα από την ψυχαγωγική του αξία, το βίντεο λειτούργησε και ως ισχυρό εργαλείο προβολής για το Gaviotas Cevicheria, το οποίο αριθμεί πλέον πάνω από 3,5 εκατομμύρια ακόλουθους στα κοινωνικά δίκτυα.

Η ομάδα του εστιατορίου έχει αποκτήσει φήμη για παρόμοιες δημιουργικές αναπαραστάσεις viral στιγμών μέσα στον χώρο της κουζίνας, έχοντας στο παρελθόν εμπνευστεί από τη σειρά «Kpop Demon Hunters» του Netflix αλλά και από εμβληματικές σκηνές των «Ratatouille» και «High School Musical».

Το παράδειγμα αυτό δείχνει πώς η δημιουργικότητα και το χιούμορ μπορούν να μετατρέψουν μια καθημερινή επαγγελματική ομάδα σε παγκόσμιο ψηφιακό φαινόμενο, συνδέοντας τη γαστρονομία με τη σύγχρονη ποπ κουλτούρα και αποδεικνύοντας ότι ακόμη και ένας χώρος κουζίνας μπορεί να γίνει σκηνή διεθνούς απήχησης.

