Yolo 19.02.2026

10 πράγματα που στη ζωή δεν τα σκέφτεσαι, απλώς λες «φέρ’ το»

Οι στιγμές που δεν περιμένουν και σε κάνουν να πεις δυνατά «φέρ’ το»
Mad.gr

Υπάρχουν τραγούδια που απλώς τα ακούς και υπάρχουν και εκείνα που σου «κολλάνε» σαν σύνθημα. Το «Ferto» του Ακύλα, που ετοιμάζεται να ανέβει στη σκηνή της Eurovision 2026 στη Βιέννη, δεν είναι απλώς ένα κομμάτι με ρυθμό, είναι μια φράση που γίνεται mood. Γιατί το «φέρ’ το» δεν είναι μόνο στίχος. Είναι αντίδραση. Είναι αυθορμητισμός. Είναι εκείνη η στιγμή που δεν το σκέφτεσαι δεύτερη φορά και λες «ναι, το θέλω τώρα».

Στην καθημερινότητά σου, στις σχέσεις, στη δουλειά, στις φιλίες, στο φαγητό, στα όνειρα που αφήνεις λίγο πίσω,  υπάρχουν πράγματα που αν σου δοθεί η ευκαιρία, δεν θα κάνεις πίσω. Δεν θα τα αναλύσεις, δεν θα τα ζυγίσεις. Απλώς θα πεις «φέρ’ το». Γιατί μερικές επιθυμίες είναι αυθόρμητες. Και τελικά, αυτές είναι που σε κρατούν ζωνταν@ μέσα στο χάος της ρουτίνας. Εσύ σε πόσα από αυτά λές …φέρτο;

1. Ένα απρόσμενο τριήμερο

Όταν σου λένε «φεύγουμε Παρασκευή απόγευμα;», δε χρειάζεσαι πολλές λεπτομέρειες. Έχεις ήδη φτιάξει βαλίτσα στο μυαλό σου. Ένα τριήμερο σημαίνει παύση από emails, υποχρεώσεις και deadlines. Είναι εκείνη η μικρή απόδραση που σου θυμίζει ότι η ζωή δεν είναι μόνο πρόγραμμα, είναι και εμπειρία.

Διάβασε επίσης: Οι 9 συνήθειες που θα σε κάνουν να λατρέψεις τις Δευτέρες

2. Έναν καφέ όταν η μέρα είναι χαοτική

Υπάρχουν μέρες που η δουλειά δεν σταματά, τα τηλέφωνα χτυπούν και οι απαιτήσεις τρέχουν πιο γρήγορα από εσένα. Εκεί, ο καφές δεν είναι απλώς ρόφημα, είναι διάλειμμα επιβίωσης. Είναι η αφορμή να καθίσεις πέντε λεπτά, να πάρεις ανάσα και να ξαναμπείς στο παιχνίδι. Σε εκείνη τη φάση, δεν ρωτάς τι χαρμάνι είναι. Απλώς λες «φέρ’ το».

3. Μια καλή είδηση στη δουλειά

Μια προαγωγή, ένα θετικό feedback, ένα project που πήγε καλύτερα από όσο περίμενες. Όταν έρχεται η αναγνώριση, δεν τη μειώνεις ούτε την προσπερνάς. Τη θέλεις. Τη χρειάζεσαι. Γιατί μέσα στην πίεση της καθημερινότητας, τέτοιες στιγμές σου θυμίζουν ότι η προσπάθειά σου αξίζει.

4. Περισσότερο ύπνο

Αν ο ύπνος μπορούσε να παραγγελθεί on demand, θα τον είχες μόνιμα στο καλάθι σου. Οι ρυθμοί είναι γρήγοροι και το σώμα σου ζητά επανεκκίνηση. Ένα ακόμα πρωινό χωρίς ξυπνητήρι είναι πολυτέλεια. Και όταν σου δοθεί η ευκαιρία, δεν υπάρχει σκέψη, μόνο «φέρ’ το».

5. Ένα ταξίδι της τελευταίας στιγμής

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αδρεναλίνη από το αυθόρμητο «κλείσαμε εισιτήρια». Χωρίς τέλειο πλάνο, χωρίς υπερανάλυση. Μόνο διάθεση για εικόνες, γεύσεις και νέες ιστορίες. Είναι το είδος της εμπειρίας που σε βγάζει από το comfort zone και σου δίνει υλικό για να θυμάσαι.

6. Ένα μήνυμα από κάποιον που σου λείπει

Είτε είναι πρώην, είτε ένας άνθρωπος που απομακρυνθήκατε, είτε απλώς κάποιος που σκέφτεσαι συχνά, ένα μήνυμα μπορεί να αλλάξει όλη σου τη διάθεση. Δεν σημαίνει απαραίτητα επιστροφή. Σημαίνει σύνδεση. Και οι ανθρώπινες σχέσεις, όσο περίπλοκες κι αν είναι, έχουν πάντα χώρο για ένα «φέρ’ το».

7. Ένα τραπέζι με το αγαπημένο σου φαγητό

Unsplash.com

Μετά από μια δύσκολη εβδομάδα, το comfort food λειτουργεί σχεδόν θεραπευτικά. Εκείνο το πιάτο που σου θυμίζει σπίτι, φίλους ή καλοκαίρια. Δε μετράς θερμίδες εκείνη τη στιγμή, μετράς συναίσθημα και απόλαυση. Και όταν εμφανιστεί μπροστά σου, η απάντηση είναι ξεκάθαρη (φέρτο).

8. Μια μέρα χωρίς υποχρεώσεις

Χωρίς meetings, χωρίς «πρέπει», χωρίς λίστες. Μόνο εσύ και ο χρόνος σου. Μια τέτοια μέρα είναι σπάνια και γι’ αυτό πολύτιμη. Είναι η στιγμή που επαναφορτίζεις μπαταρίες και ξαναβρίσκεις ισορροπία.

9. Έμπνευση όταν τη χρειάζεσαι

Είτε δουλεύεις σε δημιουργικό χώρο είτε απλώς θες μια νέα ιδέα για το επόμενο βήμα σου, η έμπνευση δεν έρχεται πάντα κατόπιν ραντεβού. Όταν όμως «χτυπήσει», όλα μοιάζουν πιο καθαρά. Είναι εκείνο το boost που σε ξεμπλοκάρει και σου δίνει κατεύθυνση. Και φυσικά, δεν το καθυστερείς, το αγκαλιάζεις.

10. Μια δεύτερη ευκαιρία

unsplash.com

Στις σχέσεις, στα όνειρα, ακόμα και σε εσένα την ίδια. Υπάρχουν στιγμές που κάτι δεν πήγε όπως ήθελες. Αν όμως παρουσιαστεί ξανά η ευκαιρία, πολλές φορές είσαι έτοιμη να τη διεκδικήσεις αλλιώς. Γιατί οι δεύτερες ευκαιρίες δεν είναι αδυναμία, είναι ωριμότητα.

Διάβασε επίσης: Πώς το Spotify έγινε το νέο dating app

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ferto Ακύλας
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Bad Bunny στην κορυφή του Billboard Hot 100 με το DtMF

Ο Bad Bunny στην κορυφή του Billboard Hot 100 με το DtMF

19.02.2026
Επόμενο
Οι ταινίες της εβδομάδας: Η ταινία Pillion και το εμβληματικό Arco φέρνουν τις Κάννες στα σινεμά

Οι ταινίες της εβδομάδας: Η ταινία Pillion και το εμβληματικό Arco φέρνουν τις Κάννες στα σινεμά

19.02.2026

Δες επίσης

Πόλος έλξης η τοιχογραφία «Καλαμάτα» με τη Μαρία Κάλλας – Φέρνει διεθνή προβολή στην πόλη
City Guide

Πόλος έλξης η τοιχογραφία «Καλαμάτα» με τη Μαρία Κάλλας – Φέρνει διεθνή προβολή στην πόλη

18.02.2026
Το θρυλικό Λεξικοπωλείο στο Παγκράτι κατεβάζει ρολά
City Guide

Το θρυλικό Λεξικοπωλείο στο Παγκράτι κατεβάζει ρολά

18.02.2026
Το KONTAKTHOF της Pina Bausch επιστρέφει την άνοιξη στην Κεντρική Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ
City Guide

Το KONTAKTHOF της Pina Bausch επιστρέφει την άνοιξη στην Κεντρική Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ

17.02.2026
Ο Logan Paul πούλησε ιστορική κάρτα Pokémon για 16,49 εκατ. δολάρια
City Guide

Ο Logan Paul πούλησε ιστορική κάρτα Pokémon για 16,49 εκατ. δολάρια

17.02.2026
Νέο βιβλίο αποκαλύπτει τη μάχη της Kate Middleton με τον καρκίνο
Celeb News

Νέο βιβλίο αποκαλύπτει τη μάχη της Kate Middleton με τον καρκίνο

17.02.2026
Μοναδικές εικόνες από τους εορτασμούς της Κινέζικης Πρωτοχρονιάς 2026 – Δες τα video
City Guide

Μοναδικές εικόνες από τους εορτασμούς της Κινέζικης Πρωτοχρονιάς 2026 – Δες τα video

17.02.2026
Ύμνος στη ζωή: Κυκλοφόρησαν τα απομνημονεύματα της Gisele Pelicot
City Guide

Ύμνος στη ζωή: Κυκλοφόρησαν τα απομνημονεύματα της Gisele Pelicot

17.02.2026
Νέο βιβλίο για τον Emilio Pucci, τον κατάσκοπο που έγινε σύμβολο της μόδας
City Guide

Νέο βιβλίο για τον Emilio Pucci, τον κατάσκοπο που έγινε σύμβολο της μόδας

15.02.2026
Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας 2025: Η πλήρης λίστα των βραβευμένων
City Guide

Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας 2025: Η πλήρης λίστα των βραβευμένων

13.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς – Το κρυφό σχέδιο Μητσοτάκη….

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς – Το κρυφό σχέδιο Μητσοτάκη….

Πολύ… καλό για το τίποτα!

Πολύ… καλό για το τίποτα!

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ