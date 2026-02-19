Beauty 19.02.2026

Τα babydoll nails είναι η τάση που θα σε κάνει να νιώσεις σαν αγγελάκι της Victoria’s Secret

nixia
Τα Babydoll Nails γίνονται το απόλυτο μανικιούρ της Άνοιξης 2026, συνδυάζοντας ροζ αποχρώσεις, διαφάνεια και αέρινη θηλυκότητα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η άνοιξη του 2026 φέρνει μαζί της ένα από τα πιο θηλυκά και παιχνιδιάρικα trends στα νύχια: τα Babydoll Nails. Εμπνευσμένα από τη γοητεία των lingerie και τη διαχρονική αισθητική της μόδας, αυτά τα μανικιούρ προσφέρουν έναν συνδυασμό απαλότητας, διακριτικής σεξουαλικότητας και κομψότητας. Όπως η Brigitte Bardot και η Catherine Deneuve άφησαν εποχή με τις λευκές, μεταξωτές babydoll εμφανίσεις τους στη μεγάλη οθόνη, έτσι και το Babydoll manicure ξαναφέρνει το απαλό ροζ στο προσκήνιο με έναν νέο, παιχνιδιάρικο τρόπο.

Το trend αυτό δεν αφορά μόνο ένα χρώμα, αλλά και την αίσθηση που δημιουργεί. H διάφανη, ζεστή υφή θυμίζει το μετάξι των babydolls, ενώ το απαλό ροζ αποπνέει φινέτσα και θηλυκότητα, κάνοντας τα νύχια σου να μοιάζουν με μικρά έργα τέχνης. Από τις επιδείξεις μόδας μέχρι τα social media, έχει ήδη κερδίσει τις καρδιές των fashionistas και των beauty lovers παγκοσμίως.

Τι είναι τα babydoll nails

Η κεντρική ιδέα πίσω από τα Babydoll Nails είναι το απαλό, διακριτικά διάφανο ροζ που θυμίζει silk babydoll. Πρόκειται για μια παιχνιδιάρικη, αλλά κομψή ερμηνεία των κλασικών Barbie Pink ή Bubblegum αποχρώσεων, που φέρνει έναν αέρα φρεσκάδας και ρομαντισμού στα άκρα σου. Η υφή τους δίνει την εντύπωση μεταξένιας απαλότητας, σαν να τυλίγει το νύχι σου με λεπτεπίλεπτο ύφασμα.

Πηγές έμπνευσης

Έχουν εμπνευστεί από φωτογραφίσεις διάσημων όπως η Hailey Bieber για τη Victoria’s Secret, ενώ brands προσφέρουν ειδικές αποχρώσεις που συνδυάζουν τη διαφάνεια του τζελ με ένα απαλό, ονειρικό ροζ. Το αποτέλεσμα είναι νύχια που ακτινοβολούν θηλυκότητα, χωρίς να χάνουν τη διακριτικότητα και την κομψότητα.

Γιατί θα τα ερωτευτείς

Τα babydoll nails δεν είναι απλά ένα μανικιούρ, αλλά μια εμπειρία αισθητικής. Ιδανικά για κάθε περίσταση, από casual εμφανίσεις μέχρι βραδινές εξόδους, μεταφέρουν την αίσθηση της λεπτότητας και του παιχνιδιού που χαρακτηρίζει τη lingerie μόδα. Επιπλέον, η διακριτική διάφανη υφή επιτρέπει να παίξεις με layering ή minimal σχέδια, προσδίδοντας ακόμα περισσότερο χαρακτήρα στα νύχια σου.

