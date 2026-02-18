Νέες κυκλοφορίες 18.02.2026

Το νέο video clip του Θοδωρή Φέρρη «Είπες» καθηλώνει

Ο Θοδωρής Φέρρης παρουσιάζει το νέο του πλατινένιο single «Είπες» με ένα κινηματογραφικό video clip γεμάτο συναίσθημα και θεατρική ατμόσφαιρα
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Θοδωρής Φέρρης «ντύνει» τη νέα του σαρωτική επιτυχία «Είπες» με μία κινηματογραφική παραγωγή γεμάτη συναίσθημα και ιδιαίτερη ατμόσφαιρα.

Το «Είπες» μεταφέρεται στο YouTube μέσα από ένα εντυπωσιακό σκηνικό που εκτυλίσσεται σε μια μεγάλη αίθουσα χορού, σε σκηνοθεσία της Luna Al Masri. Η θεατρικότητα, οι κινήσεις των σωμάτων και τα βλέμματα αποτυπώνουν την ένταση και τη συναισθηματική φόρτιση του «Είπες», ενός τραγουδιού που έγραψε ο Λευτέρης Κιντάτος και «σφραγίζει» με την καθηλωτική ερμηνεία του ο Θοδωρής Φέρρης.

Θοδωρής Φερρής: Ο καλλιτέχνης που έμαθε στην Ελλάδα να ερωτεύεται ξανά το 2025
https://www.instagram.com/thodorisferris/?hl=el

Διάβασε επίσης: Θοδωρής Φέρρης – «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη»: Κυκλοφορεί νέο album και συναρπάζει

Το «Είπες» αποτέλεσε προπομπό του album «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη» που κυκλοφόρησε από την Panik Platinum πριν από λίγες εβδομάδες. Το τραγούδι αγαπήθηκε αμέσως από το κοινό, έχει γίνει πλατινένιο σε πωλήσεις με πάνω από 10 εκατομμύρια streaming points και viral στα social media, ενώ κατέκτησε τις πρώτες θέσεις του Spotify Top50 και του ραδιοφωνικού airplay.

Την ίδια ώρα, ο Θοδωρής Φέρρης συνεχίζει τις πολύμηνες επιτυχημένες εμφανίσεις του στο «Posidonio» κάθε Παρασκευή και Σάββατο, που θα ολοκληρωθούν στα τέλη Μαρτίου με την προσθήκη extra shows όλες τις Κυριακές του μήνα.

Βρείτε το «Είπες» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/ThodorisFerris-Eipes


Διάβασε επίσης: Θοδωρής Φερρής: Ο καλλιτέχνης που έμαθε στην Ελλάδα να ερωτεύεται ξανά το 2025

Θοδωρής Φέρρης μουσική ΤΡΑΓΟΥΔΙ
