Η Nicole Kidman έκλεψε την καρδιά πολυεκατομμυριούχου επιχειρηματία

Ο επιχειρηματίας Paul Salem φέρεται να δείχνει ενδιαφέρον για τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό, Nicole Kidman, ενώ πηγές τονίζουν ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ τους

Λίγες εβδομάδες μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου της από τον Keith Urban, το όνομα της Nicole Kidman επανέρχεται στην επικαιρότητα με αφορμή νέα δημοσιεύματα για την προσωπική της ζωή. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται διεθνή μέσα, ο πολυεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Paul Salem φέρεται να ενδιαφέρεται ρομαντικά για τη 58χρονη πρωταγωνίστρια της ταινίας «Babygirl».

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Pagesix, ο Paul Salem, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της MGM Resorts International, έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του, για τη σταρ του Χόλυγουντ, σε άτομα του στενού του περιβάλλοντος. Ωστόσο, οι ίδιες πληροφορίες ξεκαθαρίζουν ότι η Nicole Kidman και ο Paul Salem δεν έχουν ξεκινήσει σχέση, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχουν περάσει χρόνο μαζί. Όπως αναφέρεται ότι έχουν κοινές γνωριμίες και έχουν συναντηθεί μόνο σε κοινωνικές εκδηλώσεις.

Ο Paul Salem, 62 ετών, είναι επίσης διαζευγμένος, καθώς ο γάμος του με τη Navyn Salem έληξε το 2021. Εκπρόσωποι της Nicole Kidman δεν έχουν σχολιάσει δημοσίως τα σχετικά δημοσιεύματα, διατηρώντας στάση σιωπής απέναντι στις φήμες.

Οι αναφορές για πιθανό νέο θαυμαστή έρχονται περίπου 1 μήνα μετά την ολοκλήρωση του διαζυγίου της Nicole Kidman από τον Keith Urban. Το πρώην ζευγάρι, που παντρεύτηκε τον Ιούνιο του 2006, ανακοίνωσε τον χωρισμό του τον Σεπτέμβριο του 2025.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

