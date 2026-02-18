Η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης αποθεώνει το color-blocking και κάνει το total black να «τρέμει»

Η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης κάνει πέρα το total black, φέρνοντας στις πασαρέλες και το street style την ένταση του color-blocking

Όπως κάθε Φεβρουάριο, ο καιρός στη Νέα Υόρκη είναι σκοτεινός και γκρίζος. Μέσα όμως στις πασαρέλες της New York Fashion Week Fall/Winter 2026, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική, το χρώμα κυριαρχεί με κάθε τρόπο. Οι σχεδιαστές χρησιμοποίησαν το color-blocking ως βασικό εργαλείο styling, δημιουργώντας φωτεινούς και απρόσμενους συνδυασμούς που ανανεώνουν το φθινόπωρο.

Οι πολύχρωμες εμφανίσεις σε πολλές πασαρέλες λειτούργησαν ως αυτόνομο statement, ακυρώνοντας την ανάγκη για περίπλοκα patterns ή υπερβολικά στολίδια. Τα χρώματα συνδυάστηκαν με τόλμη, χωρίς φόβο για clash, ενώ το αποτέλεσμα ήταν φρέσκο και αναπάντεχα αρμονικό.

Ο Marc Jacobs, συνήθως γνωστός για τις δραματικές avant-garde σιλουέτες του, φέτος ακολούθησε πιο μίνιμαλ γραμμές με pencil φούστες A-line και V-neck πουλόβερ. Παρά την απλότητα των σιλουετών, ο Jacobs πειραματίστηκε με συνδυασμούς όπως βαθύ μουσταρδί με φούξια, royal blue με plum purple και mint green με χρυσό.

Παρόμοια πορεία ακολούθησε η Zankov, με μπλε μεταξωτό πουκάμισο και maxi φούστα σε λαδί, ολοκληρωμένο με κόκκινο πουλόβερ δεμένο στη μέση. Η Ulla Johnson, σε πνεύμα Αγίου Βαλεντίνου, συνδύασε καφέ φόρεμα με baby pink trench coat, κόκκινα γάντια και baby blue παπούτσια. Ακόμα και ο Prabal Gurung παρουσίασε dusty pink midi φόρεμα με oversized φτερωτό πράσινο παλτό.

Ο Sergio Hudson, λάτρης του color-blocking, γιόρτασε τα 10 χρόνια της μάρκας του με εκρηκτικούς συνδυασμούς. Από μουσταρδί ζιβάγκο με matching παντελόνι και τιρκουάζ παλτό μέχρι μπλε κορσέ με μαύρη δαντέλα και μωβ φούστα, οι εμφανίσεις ήταν εντυπωσιακές και παιχνιδιάρικες.

Ακόμη και η grunge streetwear συλλογή της Coach, εμπνευσμένη από νεανικά στυλ, ενσωμάτωσε το multi-tone color-blocking. Acid-washed blazer με κόκκινο παντελόνι, μπλε-λευκό blazer με καφέ σορτς, τα πάντα ήταν ανοιχτά σε πειραματισμούς.

Η φετινή σεζόν δείχνει ότι τίποτα δεν είναι απαγορευμένο στο παιχνίδι με τα χρώματα. Το color-blocking δεν είναι απλώς τάση, αλλά τρόπος να ανανεώσεις το στυλ σου και να προσθέσεις μια δόση τόλμης στις εμφανίσεις σου, και είναι η τέλεια στιγμή να το δοκιμάσεις.

