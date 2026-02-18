Fashion 18.02.2026

Αυτό είναι το statement χρώμα που έχει κυριαρχήσει στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

melitzani
Το μελιτζανί αναδεικνύεται σε βασικό trend για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2026-27, σύμφωνα με την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης
Μαρία Χατζηγιάννη

Καθώς ο Μήνας της Μόδας εξελίσσεται, οι πασαρέλες αρχίζουν να αποκαλύπτουν τα πρώτα δυνατά στοιχεία της επόμενης σεζόν. Η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης έδωσε ήδη τον τόνο για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2026-27, παρουσιάζοντας μια χρωματική παλέτα που ισορροπεί ανάμεσα στη διαχρονικότητα και τη σύγχρονη ένταση. Ανάμεσα στα trends που ξεχώρισαν, ένα χρώμα έκανε αισθητή την παρουσία του από τα πρώτα κιόλας shows.

Το μελιτζανί επιστρέφει δυναμικά και όλα δείχνουν πως θα αποτελέσει βασικό πρωταγωνιστή της νέας σεζόν. Από βαθιές, ψυχρές αποχρώσεις μέχρι πιο θερμές που αγγίζουν το burgundy, αυτό χρώμα έντυσε total looks και statement κομμάτια, αποδεικνύοντας πως μπορεί να σταθεί ως μια εναλλακτική στο κλασικό μαύρο και το καφέ, χωρίς να χάνει σε κομψότητα.

melitzani
Το μελιτζανί στα catwalks

Οίκοι όπως η Carolina Herrera, ο Prabal Gurung και ο Michael Kors έδωσαν τη δική τους εκδοχή στο μελιτζανί, εντάσσοντάς το σε tailored κοστούμια, structured πανωφόρια, πλεκτά και ρευστά φορέματα. Η απόχρωση λειτούργησε άλλοτε ως μονοχρωματικό statement και άλλοτε σε συνδυασμό με γκρι, navy και σοκολατί τόνους, δημιουργώντας sophisticated layering.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το πώς το χρώμα αυτό «μεταφράστηκε» τόσο σε daywear όσο και σε evening looks. Σε minimal γραμμές, αναδείκνυε την καθαρότητα του σχεδιασμού, ενώ σε πιο δραματικές σιλουέτες πρόσθετε βάθος και ένταση.

melitzani
Γιατί θα το δούμε παντού τον επόμενο χειμώνα

Το μελιτζανί διαθέτει τη σπάνια ικανότητα να είναι ταυτόχρονα bold και ευέλικτο. Ξεχωρίζει χωρίς να γίνεται υπερβολικό και μπορεί να λειτουργήσει είτε ως hero piece είτε ως διακριτική πινελιά μέσα από αξεσουάρ και layering. Σε tailored κοστούμι αποπνέει σύγχρονη δυναμική, σε πλεκτό φόρεμα γίνεται cozy chic, ενώ σε ένα statement παλτό μεταμορφώνεται σε απόλυτο fashion moment.

melitzani
Αν κρίνουμε από τη δυναμική παρουσία του στη Νέα Υόρκη, το μελιτζανί δεν είναι απλώς μια περαστική τάση αλλά ένα χρώμα-κλειδί που θα καθορίσει την αισθητική του Φθινοπώρου/Χειμώνα 2026-27. Και όλα δείχνουν πως αυτή είναι μόνο η αρχή.

