Screen News 19.02.2026

Ο Brad Pitt φτάνει στην Ύδρα – Σε θαλαμηγό η διαμονή του σταρ

Από την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 5 Μαρτίου η Ύδρα θα φιλοξενήσει τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» σε σκηνοθεσία Edward Berger με τον Brad Pitt
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Ύδρα ετοιμάζεται να υποδεχτεί έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους σταρ του παγκόσμιου κινηματογράφου, καθώς ο Brad Pitt αναμένεται να βρεθεί στο νησί για τις ανάγκες της νέας ταινίας «The Riders». Το γραφικό τοπίο του Αργοσαρωνικού μετατρέπεται ξανά σε κινηματογραφικό σκηνικό, με την παραγωγή να βρίσκεται ήδη σε πλήρη κινητοποίηση και τους κατοίκους να προετοιμάζονται για μια έντονη περίοδο γυρισμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ANT1, η πρώτη οργανωμένη συνάντηση ανάμεσα στους κατοίκους που θα λάβουν μέρος στην ταινία και στο σύνολο του καστ έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου οπότε θα δοθούν οι τελευταίες οδηγίες, πριν ξεκινήσουν οι σκηνές που θα πραγματοποιηθούν στο νησί μέχρι και τις 5 Μαρτίου.

Brad PItt
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: «Πράσινο φως» για τη συνέχεια της F1 – Συζητήσεις για επιστροφή του Brad Pitt

Οι τεχνικές προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις. Ήδη σε ακίνητο της Ύδρας τοποθετήθηκε ειδικό φουσκωτό στρώμα ασφαλείας, καθώς προβλέπεται απαιτητική σκηνή δράσης με κασκαντέρ, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Brad Pitt σε επικίνδυνη πτώση. Η παρουσία τέτοιου εξοπλισμού υποδηλώνει ότι η παραγωγή επενδύει ιδιαίτερα στη ρεαλιστική απεικόνιση των σκηνών.

Ο Brad Pitt φέρεται να επιδιώκει μια διακριτική παραμονή στο νησί, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Για τον λόγο αυτό σχεδιάζεται η διαμονή του σε πολυτελή θαλαμηγό, επιλογή που διευκολύνει και τις μετακινήσεις του, δεδομένου ότι στην Ύδρα δεν επιτρέπονται τα αυτοκίνητα. Η μεταφορά του θα γίνεται με ιδιωτικό σκάφος και θαλάσσια ταξί, ενώ εναλλακτικά εξετάζεται η φιλοξενία του σε ιδιωτική κατοικία αν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέψουν την παραμονή στη θαλαμηγό.


Η ταινία «The Riders», σε σκηνοθεσία Edward Berger, ξεκίνησε τα γυρίσματά της στην Ιρλανδία, με το συνεργείο να περνά από το Δουβλίνο, το Wicklow, το Cork και το Kerry πριν μετακινηθεί στην ηπειρωτική Ευρώπη. Η επιλογή της Ύδρας συνεχίζει την παράδοση που θέλει το νησί να αποτελεί δημοφιλή προορισμό για διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές.

Οι κάτοικοι που θα συμμετάσχουν στα γυρίσματα αναμένεται να λάβουν οικονομική αμοιβή, γεγονός που ενισχύει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για την άφιξη του Brad Pitt στην Ελλάδα, ωστόσο πηγές αναφέρουν ότι η παρουσία του ενδέχεται να έχει ήδη πραγματοποιηθεί υπό άκρα μυστικότητα.

Διάβασε επίσης: Ο Brad Pitt επιστρέφει ως Cliff Booth στο πρώτο teaser της νέας ταινίας

Brad Pitt The Riders ΤΑΙΝΙΑ Ύδρα
