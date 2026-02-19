Fashion 19.02.2026

5 outfits που θα σε κάνουν να λατρέψεις το καφέ

kafe_mpotes_street_style
Από την πασαρέλα στο street style, το total brown look γίνεται η πιο σικάτη και μοντέρνα επιλογή για τη φετινή σεζόν
Μαρία Χατζηγιάννη

Το καφέ επιστρέφει δυναμικά στις τάσεις του 2026, όχι πια μόνο ως ουδέτερο χρώμα αλλά ως βασικό στοιχείο ενός πλήρους outfit. Το all-brown look μπορεί να δημιουργήσει εμφανίσεις που είναι ταυτόχρονα κομψές και ζεστές, ενώ συνδυάζεται εύκολα με λευκό, ροζ, μπεζ, αλλά και με μαύρο για πιο δραματικό αποτέλεσμα. Από τις πασαρέλες μέχρι το street style, βλέπουμε ότι η απόχρωση αυτή προσφέρει πολυμορφικότητα και διαχρονική κομψότητα.

Η δύναμη του καφέ έγκειται στην ικανότητά του να ταιριάζει με ποικίλα υφάσματα και textures. Από μαλλί και βαμβάκι, μέχρι δέρμα, βελούδο και faux fur, το all-brown look μπορεί να μεταμορφωθεί εύκολα από casual σε glamorous, διατηρώντας πάντα την αίσθηση πολυτέλειας και αρμονίας. Ακολουθούν 5 ιδέες για να φορέσεις το total brown look με στυλ και άνεση σε κάθε περίσταση.

kafe_outfit
https://www.instagram.com/rosetheonepl/

Διάβασε επίσης: Η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης αποθεώνει το color-blocking και κάνει το total black να «τρέμει»

1. Παντελόνι γραφείου με μακρύ παλτό

Για ένα all-brown look που είναι ταυτόχρονα άνετο και κομψό, προτίμησε καφέ tailored παντελόνια με ένα κλασικό cardigan ή half-zip πουλόβερ. Ολοκλήρωσε το σύνολο με καφέ ankle boots και ένα μακρύ παλτό στην ίδια απόχρωση για ένα ολοκληρωμένο και διαχρονικό outfit, ιδανικό για καθημερινές και επαγγελματικές εμφανίσεις.

kafe_outfit
https://www.instagram.com/rosetheonepl/

2. Οικολογικό γούνινο παλτό και καφέ mini φόρεμα

Για μια πιο θηλυκή και εντυπωσιακή εμφάνιση, επίλεξε ένα καφέ mini φόρεμα και συνδύασέ το με διάφανο καλσόν και ένα midi ή μακρύ faux fur coat στην αγαπημένη σου απόχρωση του καφέ. Το αποτέλεσμα είναι κομψό, chic και ιδανικό για βραδινές εξόδους.

kafe_outfit
https://www.instagram.com/cheriedari/

3. Παλτό με εσωτερική γούνα και δερμάτινο παντελόνι

Αν θέλεις ένα πιο τολμηρό και original look, φόρεσε καφέ πουλόβερ ή πουκάμισο με καφέ leather trousers και ολοκλήρωσε με ένα shearling jacket. Μπορείς να το αφήσεις ανοιχτό ή κλειστό ανάλογα με το στυλ σου, ενώ ένα ζευγάρι καφέ boots θα δώσει την τελική πινελιά σε αυτό το all-brown outfit με wild vibe.

kafe_outfit (4)
https://www.instagram.com/lara__brucker/

4. Μπουφάν και καφέ φόρεμα

Ένα μακρύ ή midi brown dress σε velvet, leather ή wool ταιριάζει τέλεια με ένα brown furry jacket. Η προσθήκη αυτού του outerwear στοιχείου δημιουργεί ένα θηλυκό all-brown look που αναδεικνύει τη σιλουέτα, προσφέροντας ζεστασιά και κομψότητα ταυτόχρονα.

kafe_mpoufan
https://www.instagram.com/walnutsvalley/

5. Total brown sporty-chic look

Για casual και sporty εμφανίσεις, ένα ζευγάρι brown sweatpants με oversized sweatshirt ή πουλόβερ και ένα μεγάλο furry jacket δημιουργούν ένα άνετο αλλά super cool outfit. Ιδανικό για πρωινές βόλτες, χαλαρές στιγμές με φίλους ή cozy ημέρες, αποδεικνύει πως το καφέ μπορεί να είναι stylish ακόμα και σε casual look.

https://www.instagram.com/elliee.rob/

Διάβασε επίσης: Αυτό είναι το statement χρώμα που έχει κυριαρχήσει στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

Δες κι αυτό…

Fashion fashion trends Καφέ
Πάνω από 80 καλλιτέχνες αντιδρούν στην Berlinale για τη Γάζα

19.02.2026

Πάνω από 80 καλλιτέχνες αντιδρούν στην Berlinale για τη Γάζα

19.02.2026
Ο Brad Pitt φτάνει στην Ύδρα – Σε θαλαμηγό η διαμονή του σταρ

19.02.2026

Ο Brad Pitt φτάνει στην Ύδρα – Σε θαλαμηγό η διαμονή του σταρ

19.02.2026

