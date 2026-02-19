Πάνω από 80 καλλιτέχνες αντιδρούν στην Berlinale για τη Γάζα

Έντονες αντιδράσεις στον διεθνή κινηματογραφικό χώρο προκάλεσε η στάση της Berlinale απέναντι στον πόλεμο στη Γάζα, με δεκάδες γνωστά ονόματα να κατηγορούν το φεστιβάλ για σιωπή και περιορισμό του πολιτικού διαλόγου. Μεταξύ όσων υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή βρίσκονται οι Javier Bardem, Tilda Swinton και Adam McKay, οι οποίοι μαζί με περισσότερους από 80 συμμετέχοντες της διοργάνωσης εξέφρασαν δημόσια τη διαφωνία τους.

Η συζήτηση ξεκίνησε έπειτα από δηλώσεις του προέδρου της κριτικής επιτροπής Wim Wenders κατά την εναρκτήρια συνέντευξη Τύπου, όπου είχε αναφέρει ότι οι δημιουργοί «θα πρέπει να μένουν εκτός πολιτικής» όταν κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τη σύγκρουση Ισραήλ και Γάζας και τη στάση της γερμανικής κυβέρνησης. Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με την Ινδή συγγραφέα Arundhati Roy να αποσύρεται από το φεστιβάλ και την καλλιτεχνική διευθύντρια Tricia Tuttle να εκδίδει ανακοίνωση. Η Tricia Tuttle τόνισε ότι «οι καλλιτέχνες είναι ελεύθεροι να ασκούν το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης με όποιον τρόπο επιλέγουν», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «δεν θα πρέπει να αναμένεται από τους δημιουργούς να σχολιάζουν κάθε πολιτικό ζήτημα ή να απαντούν σε ερωτήματα που δεν σχετίζονται με το έργο τους».

Παρά τις εξηγήσεις της διοργάνωσης, η ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύθηκε στη συνέχεια κατηγόρησε τη Berlinale για «λογοκρισία» απέναντι σε καλλιτέχνες που μίλησαν δημόσια. Εκτός από τους Javier Bardem και Tilda Swinton, την επιστολή υπέγραψαν επίσης οι Angeliki Papoulia, Saleh Bakri, Tatiana Maslany, Peter Mullan και Tobias Menzies, καθώς και οι σκηνοθέτες Mike Leigh, Lukas Dhont, Nan Goldin, Miguel Gomes και Avi Mograbi. Οι υπογράφοντες ανέφεραν ότι «διαφωνούν έντονα» με την άποψη του Wim Wenders περί διαχωρισμού τέχνης και πολιτικής, τονίζοντας ότι «δεν μπορεί να υπάρξει πραγματικός διαχωρισμός ανάμεσα στα δύο».

Στο ίδιο κείμενο γίνεται αναφορά στην άρνηση περισσότερων από 5.000 εργαζομένων του κινηματογράφου να συνεργαστούν με ισραηλινές κινηματογραφικές εταιρείες που θεωρούνται, σύμφωνα με τους ίδιους, εμπλεκόμενες. Οι υπογράφοντες κάλεσαν τη Berlinale να αναλάβει σαφή θέση απέναντι στις εξελίξεις, υποστηρίζοντας ότι το φεστιβάλ είχε στο παρελθόν προχωρήσει σε δημόσιες δηλώσεις για άλλες διεθνείς κρίσεις, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Την ίδια στιγμή, η πολιτική διάσταση των ερωτήσεων που τίθενται στους καλεσμένους κυριάρχησε στις συζητήσεις του φεστιβάλ. Ο Neil Patrick Harris ρωτήθηκε αν ο κινηματογράφος μπορεί να αντισταθεί στον φασισμό, ο Rupert Grint δέχθηκε παρόμοιες ερωτήσεις, ενώ η Michelle Yeoh κλήθηκε να σχολιάσει την πολιτική κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο μουσικός Tom Morello, συνσκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ «The Ballad of Judas Priest», δήλωσε ότι «είναι μια εποχή όπου μπορείς ταυτόχρονα να δημιουργείς ένα ντοκιμαντέρ για μια αγαπημένη σου μπάντα και να πολεμάς τον φασισμό», προκαλώντας χειροκροτήματα από τους δημοσιογράφους που παρευρίσκονταν.

Η Tricia Tuttle επανήλθε στο θέμα υπογραμμίζοντας ότι «υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους η τέχνη μπορεί να είναι πολιτική» και ότι οι δημιουργοί συχνά επικρίνονται όταν καλούνται να συμπυκνώσουν σύνθετες σκέψεις σε σύντομες απαντήσεις μπροστά στις κάμερες. Η συζήτηση γύρω από τον ρόλο της πολιτικής στον κινηματογράφο φαίνεται να συνεχίζεται έντονα, αναδεικνύοντας τη Berlinale ως ένα από τα βασικά πεδία αντιπαράθεσης στον σύγχρονο πολιτιστικό διάλογο.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

