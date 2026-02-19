Ανεμοδαρμένα ‘Υψη: 7 μεγάλες διαφορές ανάμεσα στο βιβλίο και την ταινία

Η ταινία Wuthering Heights της Emerald Fennell παρουσιάζει μια σύγχρονη και δραματική εκδοχή του κλασικού μυθιστορήματος της Emily Brontë, με σημαντικές αλλαγές στην πλοκή

Η πολυαναμενόμενη ταινία της Emerald Fennell βασισμένη στο κλασικό μυθιστόρημα τηςEmily Brontë, Ανεμοδαρμένα Ύψη, έκανε πρεμιέρα στις 12 Φεβρουαρίου και έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Η ταινία δεν αποτελεί πιστή μεταφορά του βιβλίου, αλλά τη δική της σύγχρονη εκδοχή, με αρκετές αλλαγές στην πλοκή, στους χαρακτήρες και στο ύφος της ιστορίας. Οι θεατές συναντούν μια πιο σκοτεινή, δραματική και προσωπική ανάγνωση του έργου, που εστιάζει στα συναισθήματα και την ένταση των σχέσεων μεταξύ των πρωταγωνιστών.

Ακολουθούν οι βασικές διαφορές μεταξύ του βιβλίου και της ταινίας, οι οποίες αφορούν χαρακτήρες, εξελίξεις στην πλοκή, νέες σκηνές και σημαντικές αλλαγές στο τέλος. Από τον τρόπο που παρουσιάζεται η οικογένεια και οι κοινωνικές σχέσεις, μέχρι την προσθήκη σεξουαλικών και δραματικών σκηνών, η ταινία προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία ακόμα και για όσους γνωρίζουν το μυθιστόρημα από την αρχή. Οι αλλαγές αυτές δείχνουν πώς η δημιουργός θέλησε να φέρει στη μεγάλη οθόνη τα συναισθήματα και την ατμόσφαιρα που ένιωσε η ίδια όταν διάβασε το βιβλίο για πρώτη φορά.

Οι μεγαλύτερες διαφορές της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη» από το βιβλίο:

1. Ο αδερφός της Cathy

Στο βιβλίο, ο Hindley είναι ζηλιάρης και σκληρός προς τον Heathcliff, δημιουργώντας ένταση στην οικογένεια και επηρεάζοντας καθοριστικά την πορεία της πλοκής. Στην ταινία, η Cathy απλώς αναφέρει ότι είχε έναν αδερφό που πέθανε, χωρίς να υπάρχει περαιτέρω ανάπτυξη του χαρακτήρα ή της ιστορίας του.

2. Ο πατέρας της Cathy

Ο κύριος Earnshaw στο μυθιστόρημα είναι αγαθός και φροντίζει τον Heathcliff ως θετό γιο. Στην ταινία, όμως, παρουσιάζεται ως τυραννικός και σκληρός, συνδυάζοντας στοιχεία από την ιστορία του Hindley, όπως η αλκοολική συμπεριφορά και οι οικονομικές δυσκολίες.

3. Η προέλευση και η εθνοτική ταυτότητα του Heathcliff

Στο βιβλίο, ο Heathcliff περιγράφεται ως «σκοτεινός τσιγγάνος» ή με καταγωγή από Ινδία ή Ισπανία, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα της εθνικότητάς του. Στην ταινία, υποδύεται τον ρόλο ο λευκός ηθοποιός Jacob Elordi, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις για white-washing.

4. Η Nelly και ο Joseph

Η Nelly, πιστή υπηρέτρια στο βιβλίο, έχει καθήκοντα και φροντίδα για την οικογένεια, ενώ στην ταινία εμφανίζεται κυρίως ως συνοδός της Cathy, χωρίς τις καθημερινές υποχρεώσεις. Ο Joseph παρουσιάζεται νεότερος, με κωμικά στοιχεία και σεξουαλική διάσταση, διαφοροποιούμενος από τον ηλικιωμένο και αυστηρό χαρακτήρα του μυθιστορήματος.

5. Η έναρξη της ταινίας

Αντί για την αφήγηση του Mr. Lockwood στο βιβλίο, η ταινία ξεκινά με μια έντονη και γραφική σκηνή εκτέλεσης σε μια πόλη, θέτοντας αμέσως έναν πιο σκοτεινό και δραματικό τόνο.

6. Σχέσεις και σεξουαλικότητα

Η ταινία προσθέτει έντονα σεξουαλικά στιγμιότυπα μεταξύ Cathy και Heathcliff, καθώς και σκηνές που αναδεικνύουν την εξερεύνηση της σεξουαλικότητας της Cathy, κάτι που στο βιβλίο δεν υπάρχει.

7. Το παιδί και το τέλος

Στο βιβλίο, η Cathy γεννά μια κόρη πριν πεθάνει, και η ιστορία συνεχίζεται με τη δεύτερη γενιά. Στην ταινία, η Cathy χάνει το μωρό πριν πεθάνει, και η ταινία ολοκληρώνεται με τον θάνατό της, χωρίς την παρουσία της δεύτερης γενιάς, δίνοντας μια πιο συμπυκνωμένη και δραματική εκδοχή της ιστορίας.

