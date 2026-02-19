Screen News 19.02.2026

Ανεμοδαρμένα ‘Υψη: 7 μεγάλες διαφορές ανάμεσα στο βιβλίο και την ταινία

whuthering_heights
Η ταινία Wuthering Heights της Emerald Fennell παρουσιάζει μια σύγχρονη και δραματική εκδοχή του κλασικού μυθιστορήματος της Emily Brontë, με σημαντικές αλλαγές στην πλοκή
Μαρία Χατζηγιάννη

Η πολυαναμενόμενη ταινία της Emerald Fennell βασισμένη στο κλασικό μυθιστόρημα τηςEmily Brontë, Ανεμοδαρμένα Ύψη, έκανε πρεμιέρα στις 12 Φεβρουαρίου και έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Η ταινία δεν αποτελεί πιστή μεταφορά του βιβλίου, αλλά τη δική της σύγχρονη εκδοχή, με αρκετές αλλαγές στην πλοκή, στους χαρακτήρες και στο ύφος της ιστορίας. Οι θεατές συναντούν μια πιο σκοτεινή, δραματική και προσωπική ανάγνωση του έργου, που εστιάζει στα συναισθήματα και την ένταση των σχέσεων μεταξύ των πρωταγωνιστών.

Ακολουθούν οι βασικές διαφορές μεταξύ του βιβλίου και της ταινίας, οι οποίες αφορούν χαρακτήρες, εξελίξεις στην πλοκή, νέες σκηνές και σημαντικές αλλαγές στο τέλος. Από τον τρόπο που παρουσιάζεται η οικογένεια και οι κοινωνικές σχέσεις, μέχρι την προσθήκη σεξουαλικών και δραματικών σκηνών, η ταινία προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία ακόμα και για όσους γνωρίζουν το μυθιστόρημα από την αρχή. Οι αλλαγές αυτές δείχνουν πώς η δημιουργός θέλησε να φέρει στη μεγάλη οθόνη τα συναισθήματα και την ατμόσφαιρα που ένιωσε η ίδια όταν διάβασε το βιβλίο για πρώτη φορά.

Διάβασε επίσης: Ανεμοδαρμένα Ύψη: Τα κρυφά red flags πίσω από τον πιο παθιασμένο έρωτα

Οι μεγαλύτερες διαφορές της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη» από το βιβλίο:

1. Ο αδερφός της Cathy

Στο βιβλίο, ο Hindley είναι ζηλιάρης και σκληρός προς τον Heathcliff, δημιουργώντας ένταση στην οικογένεια και επηρεάζοντας καθοριστικά την πορεία της πλοκής. Στην ταινία, η Cathy απλώς αναφέρει ότι είχε έναν αδερφό που πέθανε, χωρίς να υπάρχει περαιτέρω ανάπτυξη του χαρακτήρα ή της ιστορίας του.

2. Ο πατέρας της Cathy

Ο κύριος Earnshaw στο μυθιστόρημα είναι αγαθός και φροντίζει τον Heathcliff ως θετό γιο. Στην ταινία, όμως, παρουσιάζεται ως τυραννικός και σκληρός, συνδυάζοντας στοιχεία από την ιστορία του Hindley, όπως η αλκοολική συμπεριφορά και οι οικονομικές δυσκολίες.

3. Η προέλευση και η εθνοτική ταυτότητα του Heathcliff

Στο βιβλίο, ο Heathcliff περιγράφεται ως «σκοτεινός τσιγγάνος» ή με καταγωγή από Ινδία ή Ισπανία, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα της εθνικότητάς του. Στην ταινία, υποδύεται τον ρόλο ο λευκός ηθοποιός Jacob Elordi, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις για white-washing.

4. Η Nelly και ο Joseph

Η Nelly, πιστή υπηρέτρια στο βιβλίο, έχει καθήκοντα και φροντίδα για την οικογένεια, ενώ στην ταινία εμφανίζεται κυρίως ως συνοδός της Cathy, χωρίς τις καθημερινές υποχρεώσεις. Ο Joseph παρουσιάζεται νεότερος, με κωμικά στοιχεία και σεξουαλική διάσταση, διαφοροποιούμενος από τον ηλικιωμένο και αυστηρό χαρακτήρα του μυθιστορήματος.

www.imdb.com

5. Η έναρξη της ταινίας

Αντί για την αφήγηση του Mr. Lockwood στο βιβλίο, η ταινία ξεκινά με μια έντονη και γραφική σκηνή εκτέλεσης σε μια πόλη, θέτοντας αμέσως έναν πιο σκοτεινό και δραματικό τόνο.

6. Σχέσεις και σεξουαλικότητα

Η ταινία προσθέτει έντονα σεξουαλικά στιγμιότυπα μεταξύ Cathy και Heathcliff, καθώς και σκηνές που αναδεικνύουν την εξερεύνηση της σεξουαλικότητας της Cathy, κάτι που στο βιβλίο δεν υπάρχει.

www.imdb.com

7. Το παιδί και το τέλος

Στο βιβλίο, η Cathy γεννά μια κόρη πριν πεθάνει, και η ιστορία συνεχίζεται με τη δεύτερη γενιά. Στην ταινία, η Cathy χάνει το μωρό πριν πεθάνει, και η ταινία ολοκληρώνεται με τον θάνατό της, χωρίς την παρουσία της δεύτερης γενιάς, δίνοντας μια πιο συμπυκνωμένη και δραματική εκδοχή της ιστορίας.

Διάβασε επίσης: Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη στην κορυφή του box office του Αγίου Βαλεντίνου

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Jacob Elordi Margot Robbie Ανεμοδαρμένα Ύψη ΤΑΙΝΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Ταύρος ξέρει να απολαμβάνει τη ζωή: 5+1 λόγοι που πρέπει να έχεις αυτό το ζώδιο στη ζωή σου

Ο Ταύρος ξέρει να απολαμβάνει τη ζωή: 5+1 λόγοι που πρέπει να έχεις αυτό το ζώδιο στη ζωή σου

19.02.2026
Επόμενο
Πάνω από 80 καλλιτέχνες αντιδρούν στην Berlinale για τη Γάζα

Πάνω από 80 καλλιτέχνες αντιδρούν στην Berlinale για τη Γάζα

19.02.2026

Δες επίσης

Ο Brad Pitt φτάνει στην Ύδρα – Σε θαλαμηγό η διαμονή του σταρ
Cinema

Ο Brad Pitt φτάνει στην Ύδρα – Σε θαλαμηγό η διαμονή του σταρ

19.02.2026
Πάνω από 80 καλλιτέχνες αντιδρούν στην Berlinale για τη Γάζα
Cinema

Πάνω από 80 καλλιτέχνες αντιδρούν στην Berlinale για τη Γάζα

19.02.2026
Το θρυλικό Λεξικοπωλείο στο Παγκράτι κατεβάζει ρολά
City Guide

Το θρυλικό Λεξικοπωλείο στο Παγκράτι κατεβάζει ρολά

18.02.2026
The Mandalorian and Grogu: Ο Martin Scorsese σε ρόλο έκπληξη – Δες το trailer
Cinema

The Mandalorian and Grogu: Ο Martin Scorsese σε ρόλο έκπληξη – Δες το trailer

18.02.2026
20 χρόνια Hannah Montana: Η Miley Cyrus ετοιμάζει το πιο νοσταλγικό comeback
Cinema

20 χρόνια Hannah Montana: Η Miley Cyrus ετοιμάζει το πιο νοσταλγικό comeback

18.02.2026
Callum Turner: Αρνείται να απαντήσει αν θα είναι ο επόμενος James Bond
Cinema

Callum Turner: Αρνείται να απαντήσει αν θα είναι ο επόμενος James Bond

18.02.2026
Συγκλόνισε η Kaouther Ben Hania στο Cinema for Peace στο Βερολίνο αφήνοντας το βραβείο
Cinema

Συγκλόνισε η Kaouther Ben Hania στο Cinema for Peace στο Βερολίνο αφήνοντας το βραβείο

18.02.2026
5 σειρές που μπορείς να δεις μέσα σε 1 βράδυ – Από ψυχολογικά θρίλερ μέχρι δράση
Cinema

5 σειρές που μπορείς να δεις μέσα σε 1 βράδυ – Από ψυχολογικά θρίλερ μέχρι δράση

18.02.2026
Κακές Επιρροές: Η νέα μίνι σειρά του Netflix που αποκαλύπτει τους κινδύνους των παιδιών – influencers
Cinema

Κακές Επιρροές: Η νέα μίνι σειρά του Netflix που αποκαλύπτει τους κινδύνους των παιδιών – influencers

17.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς – Το κρυφό σχέδιο Μητσοτάκη….

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς – Το κρυφό σχέδιο Μητσοτάκη….

Πολύ… καλό για το τίποτα!

Πολύ… καλό για το τίποτα!

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ