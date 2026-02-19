Good Job Nicky: Αποκάλυψε αν θα στείλει ξανά συμμετοχή για τη Eurovision 2027

Ο τραγουδιστής αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τα νέα του τραγούδια και τις προσεχείς εμφανίσεις του, ενώ αποκαλύπτει αν θα συμμετέχει ξανά στον διαγωνισμό

Με το Sing for Greece να καθιερώνεται ως θεσμός, πολλοί αναρωτιούνται αν ο Good Job Nicky θα συμμετάσχει ξανά στον επόμενο εθνικό τελικό. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του EurovisionFun, ο ταλαντούχος καλλιτέχνης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, αλλά ξεκαθάρισε ότι θα σκεφτεί σοβαρά το αν το τραγούδι που έχει στο μυαλό του μπορεί να υποστηριχθεί από την παραγωγή του show.

Κατά τη διάρκεια live συνέντευξης στο TikTok το βράδυ της Τρίτης 17/2, ο Good Job Nicky μίλησε με τα θερμότερα λόγια για τον Akyla, τονίζοντας πως με την απήχηση που είχε θα κέρδιζε σε οποιοδήποτε εθνικό τελικό, όποια χρονιά κι αν συμμετείχε. Παράλληλα, υποστήριξε την Evangelia, λέγοντας πως κυνηγάει το όνειρό της με θάρρος και αγάπη για τη Eurovision και δεν πρέπει να κριτικάρει κανείς αρνητικά τη συμμετοχή της.

Καλλιτεχνικά, ο Good Job Nicky ένιωσε πιο κοντά με τη Marseaux, με την οποία σχολίασαν αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του Sing for Greece ότι θα ήθελαν να συνεργαστούν στο μέλλον. Παράλληλα, αποκάλυψε πως σύντομα θα κυκλοφορήσει τον νέο του δίσκο και έδωσε στους θεατές ένα μικρό απόσπασμα από δύο ολοκαίνουργια τραγούδια του.

Στο live μπήκε και ο Rikki, ο οποίος συμφώνησε με τον Good Job Nicky για τα τεχνικά προβλήματα στον ήχο και τόνισε ξανά ότι κατά την άποψή του, ο Good Job Nicky θα έπρεπε να είναι ο νικητής του εθνικού τελικού.

Το live του Good Job Nicky στο TikTok, όπως μεταφέρθηκε αποκλειστικά από το EurovisionFun, έδωσε μια γεύση από το μέλλον του τραγουδιστή και τη δέσμευσή του να συνεχίσει δυναμικά στην ελληνική μουσική σκηνή και στο Sing for Greece.

