Το Release Athens x SNF Nostos 2026 μεγαλώνει!

Ο θρυλικός Jean-Michel Jarre, ένας από τους πρωτοπόρους της ηλεκτρονικής μουσικής παγκοσμίως, έρχεται στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) για μια βραδιά που συνδυάζει μουσική, τεχνολογία και εντυπωσιακό θέαμα.

Με καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από πέντε δεκαετίες και συναυλίες που επαναπροσδιόρισαν τη σχέση του ήχου με την τεχνολογία και τα οπτικά εφέ, ο Jean-Michel Jarre ετοιμάζεται να προσφέρει στο αθηναϊκό κοινό ένα μοναδικό live.

David Byrne | Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 | Ξέφωτο ΚΠΙΣΝ

Μαζί του: Nation of Language & DEADLETTER

Οι DEADLETTER ολοκληρώνουν το line-up της ημέρας, με headliner τον David Byrne και τη συμμετοχή των Nation of Language, σε μια βραδιά που συστήνει για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό δύο από τα πιο ενδιαφέροντα νέα σχήματα της σύγχρονης ανεξάρτητης σκηνής, πριν από τη μεγάλη εμφάνιση του θρυλικού ηγέτη των Talking Heads.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) συνεργάζεται με το Release Athens, με αφορμή τα 30 χρόνια κοινωφελούς δράσης του, φέρνοντας τον πολιτισμό και τη μουσική πιο κοντά σε όλους.

Με τη συνεισφορά του ΙΣΝ, οι τιμές των εισιτηρίων προσφέρονται 40–50% χαμηλότερα σε σχέση με αντίστοιχες διοργανώσεις.

*Τα έσοδα των εισιτηρίων αποδίδονται αποκλειστικά στο Release Athens. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είναι φιλανθρωπικός οργανισμός που πραγματοποιεί δωρεές προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Tο ΙΣΝ δεν δέχεται δωρεές από ιδιώτες, εταιρείες ή άλλου είδους οργανισμούς.

