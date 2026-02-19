Go out 19.02.2026

Το Release Athens x SNF Nostos 2026 μεγαλώνει!

Jean-Michel Jarre | Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 | Ξέφωτο ΚΠΙΣΝ
Ο θρυλικός Jean-Michel Jarre, ένας από τους πρωτοπόρους της ηλεκτρονικής μουσικής παγκοσμίως, έρχεται στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) για μια βραδιά που συνδυάζει μουσική, τεχνολογία και εντυπωσιακό θέαμα.

Με καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από πέντε δεκαετίες και συναυλίες που επαναπροσδιόρισαν τη σχέση του ήχου με την τεχνολογία και τα οπτικά εφέ, ο Jean-Michel Jarre ετοιμάζεται να προσφέρει στο αθηναϊκό κοινό ένα μοναδικό live.

️ Η διάθεση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει!

David Byrne | Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 | Ξέφωτο ΚΠΙΣΝ
Μαζί του: Nation of Language & DEADLETTER

Οι DEADLETTER ολοκληρώνουν το line-up της ημέρας, με headliner τον David Byrne και τη συμμετοχή των Nation of Language, σε μια βραδιά που συστήνει για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό δύο από τα πιο ενδιαφέροντα νέα σχήματα της σύγχρονης ανεξάρτητης σκηνής, πριν από τη μεγάλη εμφάνιση του θρυλικού ηγέτη των Talking Heads.

️ Η διάθεση εισιτηρίων συνεχίζεται.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) συνεργάζεται με το Release Athens, με αφορμή τα 30 χρόνια κοινωφελούς δράσης του, φέρνοντας τον πολιτισμό και τη μουσική πιο κοντά σε όλους.
Με τη συνεισφορά του ΙΣΝ, οι τιμές των εισιτηρίων προσφέρονται 40–50% χαμηλότερα σε σχέση με αντίστοιχες διοργανώσεις.

*Τα έσοδα των εισιτηρίων αποδίδονται αποκλειστικά στο Release Athens. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είναι φιλανθρωπικός οργανισμός που πραγματοποιεί δωρεές προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Tο ΙΣΝ δεν δέχεται δωρεές από ιδιώτες, εταιρείες ή άλλου είδους οργανισμούς.

ΟΛΟ ΤΟ LINEUP ΤΟΥ RELEASE ATHENS 2026!

