«Απόφασή σου»: Ο Δήμος Αναστασιάδης παρουσιάζει το νέο του καλοκαιρινό video clip

Ο Δήμος Αναστασιάδης παρουσιάζει το νέο music video για το «Απόφασή σου», γεμάτο χρώμα, χορό και καλοκαιρινή διάθεση

Με μια ματιά Ο Δήμος Αναστασιάδης κυκλοφόρησε το νέο καλοκαιρινό video clip για το τραγούδι «Απόφασή σου».

Το video γυρίστηκε στα στενά του Ψυρρή, με έντονα χρώματα και ζωντάνια.

Το τραγούδι συνδυάζει pop, latin και rock στοιχεία, με μουσική και στίχους από τον καλλιτέχνη.

Ο Δήμος Αναστασιάδης συνεχίζει τις επιτυχημένες live εμφανίσεις του σε όλη την Ελλάδα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Δήμος Αναστασιάδης δίνει εικόνα στο νέο του τραγούδι «Απόφασή σου» και χαρίζει στιγμές συνώνυμες με τη θετική ενέργεια και την ανεμελιά του καλοκαιριού.

Το video εκτυλίσσεται στα γραφικά στενά του Ψυρρή, σε ένα σκηνικό γεμάτο χρώματα και ζωντάνια, με τον Δήμο Αναστασιάδη να δίνει τον παλμό. Καθώς η δράση εξελίσσεται, η παρέα μεγαλώνει και η ιστορία καταλήγει σε ένα αυθόρμητο party με παρέες, χορό, φρέσκια διάθεση και στιγμές χαράς. Τη σκηνοθεσία έκανε ο Menelaos V.

Δήμος Αναστασιάδης: Κυκλοφόρησε το νέο του καλοκαιρινό single «Απόφασή σου»

Το «Αποφασή σου» αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα του Δήμου Αναστασιάδη, ενώνοντας το μοντέρνο pop ύφος, καθώς και latin και rock στοιχεία, με την ιδιαίτερη αισθητική του. Αποτελώντας έναν πολυσχιδή ερμηνευτή και δημιουργό, ο ίδιος υπογράφει τη μουσική, καθώς και τους στίχους μαζί με την Ελένη Γιαννατσούλια.

Την ίδια ώρα, ο Δήμος Αναστασιάδης συνεχίζει ασταμάτητα τις αλλεπάλληλες live εμφανίσεις του σε όλη την Ελλάδα που γίνονται κάθε φορά sold out.

Βρείτε το «Απόφασή Σου» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/apofasi-sou

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