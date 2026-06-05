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Μουσική 05.06.2026

Δήμος Αναστασιάδης: Κυκλοφόρησε το νέο του καλοκαιρινό single «Απόφασή σου»

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Ο Δήμος Αναστασιάδης επιστρέφει με το «Απόφασή σου», το νέο του κομμάτι που συνδυάζει ρυθμό και συναίσθημα
Ειρήνη Στόφυλα

Ο Δήμος Αναστασιάδης επιστρέφει δισκογραφικά με ένα νέο τραγούδι που φιλοδοξεί να γίνει το απόλυτο soundtrack του φετινού καλοκαιριού. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης παρουσιάζει το «Απόφασή σου», ένα κομμάτι γεμάτο ρυθμό, συναίσθημα και θετική ενέργεια, το οποίο κυκλοφορεί από την Panik Records. Με τη χαρακτηριστική μουσική του ταυτότητα και τον ξεχωριστό τρόπο ερμηνείας του, ο Δήμος Αναστασιάδης δίνει στο κοινό μία ακόμη δυνατή μουσική πρόταση που συνδυάζει το καλοκαιρινό vibe με το συναίσθημα.

Νικητής ελληνικού μουσικού talent show παίζει κιθάρα και τραγουδάει ζωντανά στη σκηνή, παρουσιάζοντας τη σημερινή του πορεία.

Το «Απόφασή σου» αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη δημιουργική πλευρά του καλλιτέχνη, ο οποίος συνεχίζει να πειραματίζεται μουσικά χωρίς να χάνει το προσωπικό του ύφος. Το τραγούδι κινείται σε σύγχρονους pop ρυθμούς, ενώ παράλληλα ενσωματώνει latin και rock επιρροές, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ξεχωρίζει από το πρώτο άκουσμα. Η μουσική φέρει την υπογραφή του ίδιου του Δήμου Αναστασιάδη, ενώ τους στίχους συνυπογράφει μαζί με την Ελένη Γιαννατσούλια.

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Με φρέσκια διάθεση, ανεβαστικό ρυθμό και καλοκαιρινή αύρα, το νέο single έχει όλα τα στοιχεία που μπορούν να το κάνουν αγαπημένο του κοινού τους επόμενους μήνες. Η μελωδία και η παραγωγή του δημιουργούν ένα τραγούδι που μπορεί εύκολα να βρει τη θέση του τόσο στα playlists όσο και στα ραδιόφωνα, αποτελώντας μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ελληνικές κυκλοφορίες της περιόδου.

Παράλληλα, οι fans του καλλιτέχνη έχουν έναν ακόμη λόγο να περιμένουν με ενδιαφέρον τις επόμενες εβδομάδες, καθώς το «Απόφασή σου» θα αποκτήσει σύντομα και τη δική του εικόνα μέσα από ένα music video που θα κυκλοφορήσει στο YouTube. Το οπτικό αποτέλεσμα αναμένεται να συμπληρώσει τη μουσική πρόταση του τραγουδιού και να μεταφέρει ακόμη πιο έντονα το καλοκαιρινό του κλίμα.

dimos_anastasiadis
https://www.instagram.com/dimosanastasiadisofficial/

Την ίδια στιγμή, ο Δήμος Αναστασιάδης συνεχίζει με αμείωτη ένταση τις live εμφανίσεις του σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οι συναυλίες και οι μουσικές του βραδιές συγκεντρώνουν χιλιάδες θεατές, με πολλές από αυτές να γίνονται sold out, επιβεβαιώνοντας τη δυνατή σχέση που έχει χτίσει με το κοινό του όλα αυτά τα χρόνια.

Με το «Απόφασή σου», ο Δήμος Αναστασιάδης προσθέτει ακόμη ένα ξεχωριστό τραγούδι στη δισκογραφία του και δείχνει έτοιμος να αφήσει το δικό του μουσικό αποτύπωμα και αυτό το καλοκαίρι. Συνδυάζοντας συναίσθημα, ενέργεια και έναν ήχο που ξεσηκώνει, το νέο single έχει ήδη όλα τα φόντα για να ξεχωρίσει και να αγαπηθεί από το κοινό.

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Δήμος Αναστασιάδης ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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