«Timeless»: Ο Prince επιστρέφει μέσα από ακυκλοφόρητα τραγούδια και ξαναγράφει τη μουσική του ιστορία

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Prince εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο επιδραστικά και αινιγματικά πρόσωπα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, και τώρα επιστρέφει ξανά στο προσκήνιο μέσα από ένα νέο άλμπουμ που δεν λειτουργεί απλώς ως κυκλοφορία, αλλά ως μια βαθιά βουτιά στο προσωπικό του αρχείο και στη δημιουργική του ταυτότητα. Με τίτλο «Timeless», ο νέος δίσκος αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 28 Αυγούστου και φέρνει μαζί του 10 ακυκλοφόρητα κομμάτια που αποκαλύπτουν διαφορετικές στιγμές από την καλλιτεχνική πορεία του θρύλου, προσφέροντας σου την ευκαιρία να ξαναδείς τον Prince όχι ως μια μορφή του παρελθόντος, αλλά ως μια διαρκή παρουσία που συνεχίζει να εξελίσσεται μέσα από τη μουσική του.

Ανάμεσα στα τραγούδια που ξεχωρίζουν βρίσκεται το «Stone», μια ηχογράφηση του 1995 που προέρχεται απευθείας από τα αρχεία του καλλιτέχνη και είναι ήδη διαθέσιμη για streaming, δίνοντας μια πρώτη γεύση από το ύφος και την αισθητική του άλμπουμ. Παράλληλα, στο «Timeless» περιλαμβάνεται και το «With This Tear», μια ηχογράφηση του 1991 που είχε ήδη παρουσιαστεί από την περιουσία του Prince τον περασμένο Απρίλιο, προετοιμάζοντας το έδαφος για την επίσημη ανακοίνωση του δίσκου και δημιουργώντας ένα συνεχές νήμα ανάμεσα σε διαφορετικές δημιουργικές περιόδους του καλλιτέχνη.

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Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της διαχείρισης της περιουσίας του, το «Timeless» δεν είναι απλώς μια συλλογή ακυκλοφόρητων τραγουδιών, αλλά μια μουσική διαδρομή που αποτυπώνει την καλλιτεχνική εξέλιξη του Prince μέσα σε σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, η συλλογή αναδεικνύει τη σταθερότητα, την περιέργεια και τη δημιουργική φιλοδοξία που καθόρισαν το έργο του σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, δίνοντας στους θαυμαστές του μια σπάνια ευκαιρία να ακούσουν άγνωστες πτυχές της μουσικής του σκέψης και να έρθουν ξανά σε επαφή με τη μοναδική του ταυτότητα.

Με το «Timeless», ο Prince δεν επιστρέφει απλώς μέσα από παλιές ηχογραφήσεις, αλλά συνεχίζει να αφηγείται την ιστορία του με τρόπο που αποδεικνύει ότι η μουσική του δεν ανήκει σε μια συγκεκριμένη εποχή. Παραμένει ζωντανή, επίκαιρη και βαθιά επιδραστική, επιβεβαιώνοντας πως ο καλλιτέχνης που άλλαξε τα δεδομένα της pop, funk και soul μουσικής εξακολουθεί να «ζει» μέσα από κάθε του νότα, ακόμη και δέκα χρόνια μετά την απουσία του.

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