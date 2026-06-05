Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 05.06.2026

«Timeless»: Ο Prince επιστρέφει μέσα από ακυκλοφόρητα τραγούδια και ξαναγράφει τη μουσική του ιστορία

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η κυκλοφορία του «Timeless» αποκαλύπτει την αθέατη πλευρά του Prince μέσα από ηχογραφήσεις που παρέμεναν κρυμμένες
Πόπη Βασιλείου

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Prince εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο επιδραστικά και αινιγματικά πρόσωπα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, και τώρα επιστρέφει ξανά στο προσκήνιο μέσα από ένα νέο άλμπουμ που δεν λειτουργεί απλώς ως κυκλοφορία, αλλά ως μια βαθιά βουτιά στο προσωπικό του αρχείο και στη δημιουργική του ταυτότητα. Με τίτλο «Timeless», ο νέος δίσκος αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 28 Αυγούστου και φέρνει μαζί του 10 ακυκλοφόρητα κομμάτια που αποκαλύπτουν διαφορετικές στιγμές από την καλλιτεχνική πορεία του θρύλου, προσφέροντας σου την ευκαιρία να ξαναδείς τον Prince όχι ως μια μορφή του παρελθόντος, αλλά ως μια διαρκή παρουσία που συνεχίζει να εξελίσσεται μέσα από τη μουσική του.

Ανάμεσα στα τραγούδια που ξεχωρίζουν βρίσκεται το «Stone», μια ηχογράφηση του 1995 που προέρχεται απευθείας από τα αρχεία του καλλιτέχνη και είναι ήδη διαθέσιμη για streaming, δίνοντας μια πρώτη γεύση από το ύφος και την αισθητική του άλμπουμ. Παράλληλα, στο «Timeless» περιλαμβάνεται και το «With This Tear», μια ηχογράφηση του 1991 που είχε ήδη παρουσιαστεί από την περιουσία του Prince τον περασμένο Απρίλιο, προετοιμάζοντας το έδαφος για την επίσημη ανακοίνωση του δίσκου και δημιουργώντας ένα συνεχές νήμα ανάμεσα σε διαφορετικές δημιουργικές περιόδους του καλλιτέχνη.

Madonna: Η «Βασίλισσα της Pop» κατέλαβε την Times Square με ένα secret show

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της διαχείρισης της περιουσίας του, το «Timeless» δεν είναι απλώς μια συλλογή ακυκλοφόρητων τραγουδιών, αλλά μια μουσική διαδρομή που αποτυπώνει την καλλιτεχνική εξέλιξη του Prince μέσα σε σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, η συλλογή αναδεικνύει τη σταθερότητα, την περιέργεια και τη δημιουργική φιλοδοξία που καθόρισαν το έργο του σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, δίνοντας στους θαυμαστές του μια σπάνια ευκαιρία να ακούσουν άγνωστες πτυχές της μουσικής του σκέψης και να έρθουν ξανά σε επαφή με τη μοναδική του ταυτότητα.

Με το «Timeless», ο Prince δεν επιστρέφει απλώς μέσα από παλιές ηχογραφήσεις, αλλά συνεχίζει να αφηγείται την ιστορία του με τρόπο που αποδεικνύει ότι η μουσική του δεν ανήκει σε μια συγκεκριμένη εποχή. Παραμένει ζωντανή, επίκαιρη και βαθιά επιδραστική, επιβεβαιώνοντας πως ο καλλιτέχνης που άλλαξε τα δεδομένα της pop, funk και soul μουσικής εξακολουθεί να «ζει» μέσα από κάθε του νότα, ακόμη και δέκα χρόνια μετά την απουσία του.

Robbie Williams και Gary Barlow: Η επανένωση στη σκηνή μετά από μια δεκαετία

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Prince ΝΕΟ ΑΛΜΠΟΥΜ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Δήμος Αναστασιάδης: Κυκλοφόρησε το νέο του καλοκαιρινό single «Απόφασή σου»

Δήμος Αναστασιάδης: Κυκλοφόρησε το νέο του καλοκαιρινό single «Απόφασή σου»

05.06.2026
Επόμενο
Michalé και Chris Crone κυκλοφορούν το νέο afro-house single «Perfect Stranger»

Michalé και Chris Crone κυκλοφορούν το νέο afro-house single «Perfect Stranger»

05.06.2026

Δες επίσης

Christina Aguilera: Η πολυαναμενόμενη επιστροφή της στη Μ. Βρετανία μετά από χρόνια
Μουσικά Νέα

Christina Aguilera: Η πολυαναμενόμενη επιστροφή της στη Μ. Βρετανία μετά από χρόνια

05.06.2026
Michalé και Chris Crone κυκλοφορούν το νέο afro-house single «Perfect Stranger»
Μουσικά Νέα

Michalé και Chris Crone κυκλοφορούν το νέο afro-house single «Perfect Stranger»

05.06.2026
Δήμος Αναστασιάδης: Κυκλοφόρησε το νέο του καλοκαιρινό single «Απόφασή σου»
Μουσικά Νέα

Δήμος Αναστασιάδης: Κυκλοφόρησε το νέο του καλοκαιρινό single «Απόφασή σου»

05.06.2026
Taylor Swift: Επιστροφή στις country ρίζες της για χάρη του «Toy Story 5»
Μουσική

Taylor Swift: Επιστροφή στις country ρίζες της για χάρη του «Toy Story 5»

05.06.2026
Madonna: Η «Βασίλισσα της Pop» κατέλαβε την Times Square με ένα secret show
Μουσικά Νέα

Madonna: Η «Βασίλισσα της Pop» κατέλαβε την Times Square με ένα secret show

05.06.2026
MAD VMA 2026: H Ανδρομάχη μιλά στο Mad.gr «Με ενδιαφέρει η διαχρονικότητα, τα πυροτεχνήματα δεν τα θέλω στη ζωή μου»
Mad Events

MAD VMA 2026: H Ανδρομάχη μιλά στο Mad.gr «Με ενδιαφέρει η διαχρονικότητα, τα πυροτεχνήματα δεν τα θέλω στη ζωή μου»

05.06.2026
Release Athens 2026: Gramatik και Saint Etienne στο πλευρό των Pet Shop Boys στις 27 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού
Μουσικά Νέα

Release Athens 2026: Gramatik και Saint Etienne στο πλευρό των Pet Shop Boys στις 27 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού

05.06.2026
«Αυτό της Βίσση που αγαπώ»: Η απρόσμενη σύνδεση της Άννας Βίσση με τους ONE στο τραγούδι «Disco DJ»
Μουσικά Νέα

«Αυτό της Βίσση που αγαπώ»: Η απρόσμενη σύνδεση της Άννας Βίσση με τους ONE στο τραγούδι «Disco DJ»

05.06.2026
«Είσαι τρέλα»: Το hit των Rack και Κωνσταντίνου Αργυρού με πάνω από 30 εκατ. stream points
Μουσικά Νέα

«Είσαι τρέλα»: Το hit των Rack και Κωνσταντίνου Αργυρού με πάνω από 30 εκατ. stream points

05.06.2026
MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

5 ζώδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ στη θάλασσα – Γίνονται ξανά παιδιά με την πρώτη βουτιά

5 ζώδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ στη θάλασσα – Γίνονται ξανά παιδιά με την πρώτη βουτιά

Η πιο δροσερή καλοκαιρινή σαλάτα με φρούτα και λαχανικά που γίνεται viral σε κάθε τραπέζι

Η πιο δροσερή καλοκαιρινή σαλάτα με φρούτα και λαχανικά που γίνεται viral σε κάθε τραπέζι

Το bodyweight workout που ενεργοποιεί κάθε μυ χωρίς βάρη και μηχανήματα

Το bodyweight workout που ενεργοποιεί κάθε μυ χωρίς βάρη και μηχανήματα

Ο εξωτερικός σου χώρος δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος – 4 ιδέες που τον μεταμορφώνουν εντελώς

Ο εξωτερικός σου χώρος δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος – 4 ιδέες που τον μεταμορφώνουν εντελώς

Νιώθεις ενοχές όταν ξεκουράζεσαι; Η συνήθεια που οδηγεί Millennials και Gen Z ένα βήμα πριν το burnout

Νιώθεις ενοχές όταν ξεκουράζεσαι; Η συνήθεια που οδηγεί Millennials και Gen Z ένα βήμα πριν το burnout

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας