Μουσική 06.08.2026

Olivia Rodrigo: To «drop dead» έσπασε το φράγμα των 400 εκατ. streams στο spotify

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Το «drop dead» της Olivia Rodrigo ξεπέρασε τα 400 εκατομμύρια streams στο Spotify, αποτελώντας το 20ό τραγούδι που φτάνει αυτό το milestone
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το τραγούδι «drop dead» της Olivia Rodrigo ξεπέρασε τα 400 εκατομμύρια streams στο Spotify.
  • Είναι το 20ό τραγούδι της καλλιτέχνιδας που φτάνει αυτό το ορόσημο.
  • Το «drop dead» είναι το πρώτο τραγούδι από το νέο album "you seem pretty sad for a girl so in love" με πάνω από 400 εκατομμύρια streams.
  • Η επιτυχία αυτή επιβεβαιώνει τη δυνατή σχέση της Olivia Rodrigo με το κοινό της και τη θέση της στις επιτυχημένες pop artists.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Olivia Rodrigo συνεχίζει να καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις στις streaming πλατφόρμες, προσθέτοντας ακόμη ένα σημαντικό milestone στην καριέρα της. Το «drop dead» ξεπέρασε τα 400 εκατομμύρια streams στο Spotify, επιβεβαιώνοντας πως παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια των fans της.

https://www.instagram.com/oliviarodrigo/
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

Με αυτή την επιτυχία, το «drop dead» γίνεται το 20ό τραγούδι της Olivia Rodrigo που ξεπερνά το συγκεκριμένο ορόσημο στην πλατφόρμα. Παράλληλα, αποτελεί το πρώτο τραγούδι από το νέο της album you seem pretty sad for a girl so in love που καταφέρνει να φτάσει τα 400 εκατομμύρια streams, ανοίγοντας δυναμικά τον δρόμο και για τις υπόλοιπες κυκλοφορίες του δίσκου.

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Το συγκεκριμένο επίτευγμα αποδεικνύει για ακόμη μία φορά τη δυνατή σχέση που έχει η Olivia Rodrigo με το κοινό της. Από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του, το «drop dead» ξεχώρισε στις playlists και στα social media, κερδίζοντας εκατομμύρια ακροάσεις και δημιουργώντας έντονο buzz.

olivia_rodrigo
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

Η τραγουδίστρια συνεχίζει να εξελίσσει τη μουσική της πορεία, με κάθε νέα κυκλοφορία να συγκεντρώνει τεράστια ανταπόκριση. Το γεγονός ότι το you seem pretty sad for a girl so in love απέκτησε ήδη το πρώτο του τραγούδι με πάνω από 400 εκατομμύρια streams δείχνει πως το νέο της μουσικό κεφάλαιο έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά του.

olivia_rodrigo
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

Με είκοσι πλέον τραγούδια πάνω από το συγκεκριμένο όριο στο Spotify, η Olivia Rodrigo επιβεβαιώνει τη θέση της ανάμεσα στις πιο επιτυχημένες pop artists της γενιάς της. Και όλα δείχνουν πως το «drop dead» είναι μόνο η αρχή για τα επόμενα ρεκόρ του νέου album.

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Drop Dead Olivia Rodrigo ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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