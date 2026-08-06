Μουσική 06.08.2026

Η Beyoncé έφερε ξανά τον JAY-Z στο studio για το «Morning Dew (Donk)» remix pack

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Η Beyoncé κυκλοφόρησε αιφνιδιαστικά το «Morning Dew (Donk)» Remix Pack, το οποίο περιλαμβάνει 4 εκδοχές του τραγουδιού
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Beyoncé κυκλοφόρησε νέο Remix Pack για το τραγούδι «Morning Dew (Donk)».
  • Ο JAY-Z συμμετέχει σε δύο από τις τέσσερις νέες εκδοχές του τραγουδιού.
  • Το Remix Pack περιλαμβάνει και μια ακουστική εκδοχή με τους δύο καλλιτέχνες.
  • Το τραγούδι θα συμπεριληφθεί στην επετειακή deluxe έκδοση του album B'Day.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Beyoncé συνεχίζει να εκπλήσσει τους fans της. Λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του «Morning Dew (Donk)», η superstar επέστρεψε ξαφνικά με ένα ολοκαίνουργιο Remix Pack, στο οποίο συμμετέχει και ο JAŸ-Z σε δύο από τις τέσσερις νέες εκδοχές του τραγουδιού.

hair_contouring
https://www.instagram.com/beyonce/

Το νέο EP κυκλοφόρησε χωρίς καμία προειδοποίηση τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Αυγούστου, με την ανακοίνωση να γίνεται μέσα από τα social media της Parkwood Entertainment. Η ξαφνική αυτή κυκλοφορία ενθουσίασε αμέσως το BeyHive, που έσπευσε να ακούσει τις νέες εκδοχές του κομματιού.

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Το «Morning Dew (Donk)» γράφτηκε από τους Beyoncé, Pharrell Williams, The-Dream και Darius Dixon. Αν και το τραγούδι είχε ηχογραφηθεί ήδη από το 2013, είχε διαρρεύσει αποσπασματικά τα προηγούμενα χρόνια, δημιουργώντας μεγάλο ενδιαφέρον στα social media και στο TikTok, πριν αποκτήσει επίσημη κυκλοφορία αυτό το καλοκαίρι.

Πορτρέτο της Beyoncé από τον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram για το άρθρο σχετικά με την κλοπή της μουσικής της.
https://www.instagram.com/beyonce/

Στο νέο Remix Pack, ο JAŸ-Z προσθέτει ολοκαίνουργιους στίχους σε δύο διαφορετικές εκδοχές του τραγουδιού, δίνοντας νέα δυναμική στο κομμάτι. Ανάμεσα στις κυκλοφορίες ξεχωρίζει και μία acoustic version, όπου οι δύο καλλιτέχνες συναντιούνται ξανά μουσικά, θυμίζοντας τις επιτυχημένες συνεργασίες τους στο παρελθόν.

Η Beyoncé σε iconic εμφάνιση εμπνευσμένη από την Tina Turner για το Cowboy Carter Tour.
https://www.instagram.com/beyonce/

Η επιτυχία του «Morning Dew (Donk)» συνεχίζεται και στα charts. Το τραγούδι επέστρεψε την Beyoncé στο Top 10 του Hot R&B/Hip-Hop Songs για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια, ενώ έκανε είσοδο και στο Billboard Hot 100, προσθέτοντας ακόμη μία μεγάλη επιτυχία στην καριέρα της.

Παράλληλα, το τραγούδι θα συμπεριληφθεί στην επετειακή deluxe έκδοση του B’Day, με αφορμή τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία του ιστορικού album. Έτσι, η Beyoncé συνδέει το παρελθόν με το σήμερα, χαρίζοντας στους fans της νέο υλικό αλλά και μία ακόμη συνεργασία με τον JAŸ-Z, που ήδη συζητιέται έντονα.

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