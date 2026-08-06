Η Beyoncé έφερε ξανά τον JAY-Z στο studio για το «Morning Dew (Donk)» remix pack

Με μια ματιά Η Beyoncé κυκλοφόρησε νέο Remix Pack για το τραγούδι «Morning Dew (Donk)».

Ο JAY-Z συμμετέχει σε δύο από τις τέσσερις νέες εκδοχές του τραγουδιού.

Το Remix Pack περιλαμβάνει και μια ακουστική εκδοχή με τους δύο καλλιτέχνες.

Το τραγούδι θα συμπεριληφθεί στην επετειακή deluxe έκδοση του album B'Day. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Beyoncé συνεχίζει να εκπλήσσει τους fans της. Λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του «Morning Dew (Donk)», η superstar επέστρεψε ξαφνικά με ένα ολοκαίνουργιο Remix Pack, στο οποίο συμμετέχει και ο JAŸ-Z σε δύο από τις τέσσερις νέες εκδοχές του τραγουδιού.

Το νέο EP κυκλοφόρησε χωρίς καμία προειδοποίηση τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Αυγούστου, με την ανακοίνωση να γίνεται μέσα από τα social media της Parkwood Entertainment. Η ξαφνική αυτή κυκλοφορία ενθουσίασε αμέσως το BeyHive, που έσπευσε να ακούσει τις νέες εκδοχές του κομματιού.

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Το «Morning Dew (Donk)» γράφτηκε από τους Beyoncé, Pharrell Williams, The-Dream και Darius Dixon. Αν και το τραγούδι είχε ηχογραφηθεί ήδη από το 2013, είχε διαρρεύσει αποσπασματικά τα προηγούμενα χρόνια, δημιουργώντας μεγάλο ενδιαφέρον στα social media και στο TikTok, πριν αποκτήσει επίσημη κυκλοφορία αυτό το καλοκαίρι.

Στο νέο Remix Pack, ο JAŸ-Z προσθέτει ολοκαίνουργιους στίχους σε δύο διαφορετικές εκδοχές του τραγουδιού, δίνοντας νέα δυναμική στο κομμάτι. Ανάμεσα στις κυκλοφορίες ξεχωρίζει και μία acoustic version, όπου οι δύο καλλιτέχνες συναντιούνται ξανά μουσικά, θυμίζοντας τις επιτυχημένες συνεργασίες τους στο παρελθόν.

Η επιτυχία του «Morning Dew (Donk)» συνεχίζεται και στα charts. Το τραγούδι επέστρεψε την Beyoncé στο Top 10 του Hot R&B/Hip-Hop Songs για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια, ενώ έκανε είσοδο και στο Billboard Hot 100, προσθέτοντας ακόμη μία μεγάλη επιτυχία στην καριέρα της.

Παράλληλα, το τραγούδι θα συμπεριληφθεί στην επετειακή deluxe έκδοση του B’Day, με αφορμή τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία του ιστορικού album. Έτσι, η Beyoncé συνδέει το παρελθόν με το σήμερα, χαρίζοντας στους fans της νέο υλικό αλλά και μία ακόμη συνεργασία με τον JAŸ-Z, που ήδη συζητιέται έντονα.

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