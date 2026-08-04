Loreen: Αναβάλλει την ευρωπαϊκή περιοδεία της για το 2027

Η Loreen ανακοίνωσε την αναβολή της ευρωπαϊκής περιοδείας της για το 2027 και εξήγησε την απόφασή της στους fans της

Με μια ματιά Η ευρωπαϊκή περιοδεία της Loreen αναβάλλεται για την άνοιξη του 2027.

Η τραγουδίστρια ζήτησε συγγνώμη από τους θαυμαστές της για την αναβολή.

Τα εισιτήρια παραμένουν σε ισχύ, ενώ υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων.

Η Loreen θέλει οι συναυλίες να προσφέρουν την ενέργεια και το συναίσθημα που αξίζουν οι fans. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Loreen ανακοίνωσε μια αλλαγή που απογοήτευσε τους θαυμαστές της, καθώς η ευρωπαϊκή της περιοδεία μεταφέρεται για το 2027. Η δύο φορές νικήτρια της Eurovision ενημέρωσε μέσα από τα social media πως οι προγραμματισμένες συναυλίες της σε Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία δεν θα πραγματοποιηθούν τελικά το φθινόπωρο του 2026. Η Σουηδή τραγουδίστρια ζήτησε συγγνώμη από το κοινό της, τονίζοντας πως η απόφαση δεν ήταν εύκολη.

Η περιοδεία της Loreen επρόκειτο να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο και να περιλαμβάνει εμφανίσεις σε μεγάλες σκηνές, όπως το O2 Academy Brixton στο Λονδίνο, το O2 Academy Glasgow και το National Stadium Dublin. Ωστόσο, η καλλιτέχνιδα αποφάσισε να μεταφέρει τα live για την άνοιξη του 2027, χωρίς να αποκαλύψει τον λόγο της αλλαγής. Όπως ανέφερε, θέλει οι συναυλίες να γίνουν με την ενέργεια και το συναίσθημα που αξίζουν οι fans της.

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Σε μήνυμά της στο Instagram, η Loreen μίλησε ανοιχτά στους followers της για την αναβολή της περιοδείας. Η τραγουδίστρια τόνισε πως οι συναυλίες αποτελούν μια πολύ σημαντική στιγμή σύνδεσης με το κοινό της και πως δεν θέλει να παρουσιάσει κάτι λιγότερο από αυτό που έχει στο μυαλό της.

«Δεν κάνω πράγματα στη μέση», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως χρειάστηκε χρόνο για να πάρει τη συγκεκριμένη απόφαση. Παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη για την αναστάτωση που μπορεί να προκάλεσε στους θαυμαστές της, οι οποίοι είχαν ήδη οργανώσει τα σχέδιά τους για τα shows.

Η Loreen ξεκαθάρισε πως όλα τα εισιτήρια θα παραμείνουν σε ισχύ για τις νέες ημερομηνίες, ενώ όσοι δεν μπορούν να παρευρεθούν στις νέες εμφανίσεις θα έχουν τη δυνατότητα επιστροφής χρημάτων.

Η ιστορία της Loreen στη Eurovision

Η Loreen αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές παρουσίες στην ιστορία της Eurovision. Η Σουηδή καλλιτέχνιδα έγραψε ιστορία το 2012, όταν κέρδισε τον διαγωνισμό με το «Euphoria», ένα τραγούδι που έγινε παγκόσμια επιτυχία.

Έντεκα χρόνια αργότερα, επέστρεψε στη σκηνή της Eurovision και κατέκτησε ξανά την πρώτη θέση το 2023 με το «Tattoo». Με αυτή τη νίκη έγινε η δεύτερη καλλιτέχνιδα στην ιστορία του θεσμού που έχει κερδίσει δύο φορές, μετά τον Ιρλανδό Johnny Logan. Η μοναδική σκηνική της παρουσία, η ιδιαίτερη φωνή της και η καλλιτεχνική της ταυτότητα έχουν δημιουργήσει ένα φανατικό κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο.

Παρά την αναβολή της περιοδείας, η Loreen διαβεβαίωσε τους θαυμαστές της πως η επιστροφή της στη σκηνή θα αξίζει την αναμονή. Η τραγουδίστρια θέλει τα νέα shows να αποτελέσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία γεμάτη μουσική, συναίσθημα και δυνατές στιγμές.

Μετά τις δύο ιστορικές νίκες της στη Eurovision, η Loreen συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της ευρωπαϊκής pop σκηνής. Οι fans της πλέον περιμένουν τις νέες ημερομηνίες για να τη δουν ξανά live και να ζήσουν από κοντά το show που ετοιμάζει.

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