Από τη Sertab στη Loreen: Το πιο παράξενο γούρι της Eurovision

Η 70η Eurovision πλησιάζει! Αυτό είναι το πιο περίεργο γούρι γύρω από τον τελικό και τις ιδιαίτερες παραδόσεις των καλλιτεχνών

Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό της 70ής Eurovision στη Βιέννη έχει ήδη ξεκινήσει, με την αγωνία να ανεβαίνει τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κύπρο. Ο Ακύλας με το εκρηκτικό «Ferto» και η Αντιγόνη με το δυναμικό «Jalla» έχουν περάσει στον τελικό και ετοιμάζονται να διεκδικήσουν τη νίκη στο Wiener Stadthalle, έχοντας ήδη τραβήξει πάνω τους τα βλέμματα των fans.

Και ενώ όλοι συζητούν για σκηνικά, κοστούμια και εντυπωσιακές χορογραφίες, η ιστορία της Eurovision αποκαλύπτει κάτι πολύ πιο… απρόβλεπτο. Ένα παράξενο «γούρι» που επαναλαμβάνεται μέσα στις δεκαετίες και φαίνεται πως έχει φέρει τύχη σε περισσότερους από έναν νικητές: η εμφάνιση στη σκηνή χωρίς παπούτσια.

Από τα 60s μέχρι τα πιο σύγχρονα χρόνια, πέντε καλλιτέχνες αποφάσισαν να αφήσουν τα παπούτσια τους εκτός σκηνής και τελικά κατάφεραν να σηκώσουν το τρόπαιο της Eurovision. Ένα τυχαίο μοτίβο ή ένα από τα πιο περίεργα «γούρια» του διαγωνισμού;

1.Sandie Shaw: Ηνωμένο Βασίλειο, 1967, «Puppet on a String»

Η Sandie Shaw θεωρείται η πρώτη μεγάλη pop σταρ που καθιέρωσε αυτό το «ξυπόλητο στυλ» στη Eurovision. Ήδη πριν τον διαγωνισμό ήταν γνωστή στο Ηνωμένο Βασίλειο ως η «Barefoot Pop Princess», καθώς συνήθιζε να εμφανίζεται χωρίς παπούτσια, κάτι που έβλεπε ως μέρος της καλλιτεχνικής της ταυτότητας.

Στη Βιέννη ανέβηκε στη σκηνή με μίνι φόρεμα και εντελώς ξυπόλητη, σε μια απλή αλλά εξαιρετικά δυνατή εμφάνιση για τα δεδομένα της εποχής. Παρότι η ίδια έχει δηλώσει πως δεν ήταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένη με το τραγούδι, το κοινό την αποθέωσε και της χάρισε τη νίκη, δίνοντας στο Ηνωμένο Βασίλειο το πρώτο του τρόπαιο.

2. Sertab Erener: Τουρκία,2003, «Everyway That I Can»

Η Sertab Erener έφερε την πρώτη νίκη της Τουρκίας στη Eurovision με μια από τις πιο εντυπωσιακές και «θεατρικές» εμφανίσεις της δεκαετίας του 2000. Στη σκηνή της Ρίγας εμφανίστηκε ξυπόλητη, πλαισιωμένη από χορεύτριες και ένα έντονα ανατολίτικο σκηνικό με κορδέλες, χρώματα και έντονη κινησιολογία.

Η έλλειψη παπουτσιών δεν ήταν τυχαία, αλλά μέρος μιας χορογραφίας που έδινε έμφαση στην ελευθερία της κίνησης και στην αισθησιακή ενέργεια του τραγουδιού. Η εμφάνιση της θεωρείται μέχρι σήμερα μία από τις πιο χαρακτηριστικές της τουρκικής συμμετοχής.

3. Dima Bilan: Ρωσία, 2008, «Believe»

Ο Dima Bilan είναι ο μοναδικός άνδρας της λίστας και μία από τις πιο φιλόδοξες επιστροφές στην ιστορία της Eurovision. Το 2008 επέστρεψε στον διαγωνισμό αποφασισμένος να κερδίσει και το έκανε με μια υπερπαραγωγή που έμεινε αξέχαστη.

Ξυπόλητος, με απλό λευκό πουκάμισο και τζιν, ερμήνευσε το «Believe» πλαισιωμένος από τον Ολυμπιονίκη του καλλιτεχνικού πατινάζ Evgeni Plushenko, ο οποίος έκανε φιγούρες πάνω σε τεχνητό πάγο στη σκηνή. Ο συνδυασμός μουσικής, αθλητισμού και θεάματος απογείωσε την εμφάνιση και χάρισε στη Ρωσία την πρώτη θέση.

4. Loreen: Σουηδία, 2012, «Euphoria»

Η Loreen έδωσε μία από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις όλων των εποχών στη Eurovision. Στο Μπακού ανέβηκε στη σκηνή ξυπόλητη, μέσα σε ένα σκοτεινό, σχεδόν κινηματογραφικό περιβάλλον με καπνούς, χαμηλό φωτισμό και τεχνητό χιόνι.

Η επιλογή να είναι χωρίς παπούτσια ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το μυστήριο και την ένταση της εμφάνισης, δίνοντας την αίσθηση ότι «αιωρείται» πάνω στη σκηνή. Το “Euphoria” έγινε παγκόσμιο φαινόμενο και θεωρείται μέχρι σήμερα ένα από τα πιο δυνατά νικητήρια acts στην ιστορία του θεσμού.

5. Emmelie de Forest: Δανία, 2013, «Only Teardrops»

Η Emmelie de Forest έφερε μια πιο φυσική και «παραμυθένια» αισθητική στη σκηνή της Eurovision. Ξυπόλητη, με απλό λευκό φόρεμα και εμφάνιση που θύμιζε ξωτικό του δάσους, ερμήνευσε το «Only Teardrops» συνοδευόμενη από τύμπανα και παραδοσιακά στοιχεία.

Η επιλογή της να τραγουδά χωρίς παπούτσια δεν ήταν απλώς στιλιστική, αλλά και προσωπική, καθώς η ίδια έχει αναφέρει ότι τη βοηθούσε να νιώθει πιο γειωμένη και ελεύθερη πάνω στη σκηνή. Η εμφάνιση της συνδύασε απλότητα και δύναμη και της χάρισε τη νίκη με άνεση.

Αν πρόκειται για απλή σύμπτωση ή για ένα από τα πιο περίεργα «γούρια» της Eurovision, κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτό το μοτίβο συνεχίζει να τροφοδοτεί τη φαντασία των fans κάθε χρόνο. Και όσο πλησιάζει ο φετινός τελικός, το ερώτημα μένει ανοιχτό: θα δούμε άραγε κι άλλους… ξυπόλητους νικητές να γράφουν ιστορία στη Eurovision;

