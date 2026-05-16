Food 16.05.2026

Θες να καλέσεις φίλους να δείτε Eurovision; 5 ιδανικά συνοδευτικά για το κρασί σου

Από finger food μέχρι πιο «ψαγμένα» platters, το σωστό συνοδευτικό κάνει το κρασί και τη Eurovision ακόμα πιο απολαυστικά
Πόπη Βασιλείου

Αν σκοπεύεις να δεις τη Eurovision με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, τότε ξέρεις ήδη ότι η σωστή ατμόσφαιρα δεν ολοκληρώνεται χωρίς κάτι απολαυστικό στο τραπέζι. Και δεν χρειάζεται να οργανώσεις ολόκληρο δείπνο για να δημιουργήσεις μια cozy και fun βραδιά. Με μερικά εύκολα συνοδευτικά, μπορείς να μετατρέψεις τον τελικό της Eurovision σε μικρό house party.

1. Πιατέλα με τυριά και αλλαντικά

Το πιο εύκολο αλλά πάντα εντυπωσιακό συνοδευτικό για κρασί είναι ένα platter με διαφορετικά τυριά, crackers και λίγα αλλαντικά. Συνδύασε μαλακά και σκληρά τυριά, πρόσθεσε σταφύλια ή αποξηραμένα φρούτα και έχεις το απόλυτο «τσιμπολόγημα» για όλη τη διάρκεια του show.

2. Mini sandwiches και wraps

Αν βλέπεις Eurovision με παρέα, τα μικρά sandwiches είναι ιδανικά γιατί τρώγονται εύκολα χωρίς να χάνεις στιγμή από τις εμφανίσεις. Μπορείς να βάλεις κοτόπουλο, τυρί κρέμα, σολομό ή λαχανικά και να τα κόψεις σε μικρές μπουκιές.

3. Nachos με dips

Για πιο party διάθεση, τα nachos είναι πάντα safe επιλογή. Συνδύασέ τα με guacamole, cheddar sauce ή spicy salsa και δημιούργησε ένα snack station που θα εξαφανιστεί πριν καν ξεκινήσουν τα 12άρια.

Λαχταριστά nachos σε πιατέλα, ιδανικά για game day στο σπίτι και παρέα.
4. Σφολιατίνια και αλμυρά bites

Τα μικρά σνακ με σφολιάτα είναι ιδανικά για wine night στο σπίτι. Τυρί, pesto, γαλοπούλα ή ακόμα και pepperoni μπορούν να γίνουν εύκολα finger foods που ταιριάζουν τέλεια με λευκό ή κόκκινο κρασί.

5. Σοκολάτα και φρούτα για το τέλος

Αν θέλεις κάτι πιο cozy όσο πλησιάζει η ανακοίνωση του νικητή, λίγη μαύρη σοκολάτα, φράουλες ή berries είναι η τέλεια γλυκιά πινελιά που συνοδεύει υπέροχα ένα ποτήρι κρασί.

Τελικά, η βραδιά της Eurovision δεν είναι μόνο τα τραγούδια και οι εμφανίσεις. Είναι η αίσθηση ότι περνάς καλά, γελάς, σχολιάζεις και απολαμβάνεις τη στιγμή. Και με τα σωστά συνοδευτικά, ακόμα και ο καναπές σου μπορεί να θυμίσει μικρό ευρωπαϊκό viewing party.

