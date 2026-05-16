Beauty 16.05.2026

Soap brows: Πώς το σαπούνι στο μπάνιο σου αντικαθιστά το brow lamination

Το soap brows effect μετατρέπει ένα απλό σαπούνι σε beauty εργαλείο για καλοσχηματισμένα, fluffy φρύδια, προσφέροντας αποτέλεσμα lamination
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα φρύδια τα τελευταία χρόνια έχουν περάσει από άπειρες τάσεις, όμως καμία δεν έχει κυριαρχήσει τόσο όσο το λεγόμενο laminated effect. Από τα beauty studios μέχρι τα social media, το γεμάτο, καλοχτενισμένο και σταθερό φρύδι έχει γίνει βασικό στοιχείο κάθε σύγχρονου makeup look. Μέσα σε αυτό το trend, ένα απλό, σχεδόν αναπάντεχο προϊόν έχει καταφέρει να ξεχωρίσει: το σαπούνι.

Το soap brows effect έχει γίνει viral γιατί υπόσχεται το ίδιο αποτέλεσμα με επαγγελματικό lamination, αλλά χωρίς ραντεβού στο ινστιτούτο και χωρίς μόνιμες παρεμβάσεις. Με μια τόσο απλή τεχνική, τα φρύδια δείχνουν πιο πυκνά, πιο «χτενισμένα προς τα πάνω» και ταυτόχρονα φυσικά, δημιουργώντας ένα έντονο αλλά καθαρό βλέμμα που ταιριάζει σχεδόν σε κάθε στυλ μακιγιάζ.

Πώς το σαπούνι δίνει το απόλυτο brow lift χωρίς προϊόντα lamination

Η τεχνική βασίζεται σε κάτι πολύ απλό: ένα καθαρό, κατάλληλο σαπούνι που λειτουργεί σαν styling προϊόν για τα φρύδια. Με ένα spoolie βουρτσάκι, το σαπούνι εφαρμόζεται απαλά στις τρίχες, οι οποίες χτενίζονται προς τα πάνω ή προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Το αποτέλεσμα «κλειδώνει» σχεδόν αμέσως, χαρίζοντας αυτό το fluffy, lifted look που θυμίζει επαγγελματικό brow lamination.

Αυτό που κάνει το soap brows τόσο δημοφιλές είναι ότι αλλάζει εντελώς την όψη του προσώπου χωρίς να προσθέτει έντονο χρώμα ή βάρος. Τα φρύδια δείχνουν πιο γεμάτα και συμμετρικά, ενώ το βλέμμα ανοίγει και αποκτά περισσότερη ένταση, ακόμη και με ελάχιστο μακιγιάζ.

Παράλληλα, το αποτέλεσμα είναι ευέλικτο. Μπορεί να δείχνει πιο φυσικό σε καθημερινές εμφανίσεις ή πιο έντονο και editorial σε βραδινά looks, ανάλογα με την ποσότητα προϊόντος και τον τρόπο χτενίσματος. Γι’ αυτό και έχει αγαπηθεί τόσο από makeup artists όσο και από beauty lovers που θέλουν γρήγορο αλλά εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Το soap brows effect αποδεικνύει ότι με ένα μόνο απλό βήμα μπορείς να αλλάξεις εντελώς τη δομή του προσώπου, δίνοντας στα φρύδια εκείνο το «undone αλλά τέλειο» αποτέλεσμα που κυριαρχεί στη σύγχρονη αισθητική.

Ποιοι καλλιτέχνες απέκτησαν διεθνή δόξα μετά τη νίκη τους στη Eurovision

Θες να καλέσεις φίλους να δείτε Eurovision; 5 ιδανικά συνοδευτικά για το κρασί σου

