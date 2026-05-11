Έτσι θα υιοθετήσεις το trend των «ghost roots» που λάνσαρε η Ελένη Φουρέιρα στα MAD VMA 2025 από την ΔΕΗ

Τα «ghost roots» της Ελένης Φουρέιρας στα MAD VMA 2025 έγιναν η νέα τάση στα μαλλιά που συζητιέται ήδη στον χώρο της ομορφιάς
Η εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα στο εκρηκτικό act με τη Ρία Ελληνίδου στα MAD VMA 2025 από την ΔΕΗ, ήταν κάτι περισσότερο από μια μουσική σύμπραξη, ήταν μια ολοκληρωμένη δήλωση αισθητικής που μαγνήτισε τα βλέμματα. Οι δύο καλλιτέχνιδες παρουσίασαν μια δική τους, άκρως σύγχρονη εκδοχή του κλασικού τραγουδιού «Άναψε το τσιγάρο», συνδυάζοντας την παράδοση με τον modern pop ήχο. Η σκηνική παρουσία της Φουρέιρα ήταν απόλυτα edgy, καθώς εμφανίστηκε πάνω σε μια γουρούνα, φορώντας ένα outfit δημιουργημένο από σχοινιά, bikini και ψηλές μπότες, δίνοντας τον παλμό μιας νέας εποχής.

Πέρα από το performance, η pop queen επέλεξε να υιοθετήσει την πιο καυτή τάση της σεζόν στο hair styling: τα ghost roots. Με κατάξανθα μήκη και μια έντονη, σκούρη ρίζα που δημιουργούσε μια τολμηρή αντίθεση, η Ελένη Φουρέιρα απέδειξε ότι η ρίζα δεν είναι πια κάτι που πρέπει να κρύβουμε, αλλά το επίκεντρο του στυλ μας. Η φετινή σεζόν φέρνει αυτή τη δημιουργική στροφή, μετατρέποντας τη βάση των μαλλιών σε καμβά για έντονες χρωματικές δηλώσεις και απομακρύνοντας την κλασική έννοια του επαναλαμβανόμενου βαψίματος για κάλυψη.

Ghost roots: Η εναλλακτική τάση στα μαλλιά που μετατρέπει τις ρίζες σε statement

Τι είναι τα Ghost Roots;

Αντί να κρύβουν το φυσικό χρώμα, οι ghost roots το αναδεικνύουν με χρώματα που ξεκινούν από την παλέτα του acid green και του pastel blue, φτάνοντας μέχρι έντονα κόκκινα και ροζ. Πρόκειται για μια επαναστατική προσέγγιση που επαναπροσδιορίζει τη σχέση μας με το βαμμένο μαλλί, δίνοντας ζωή σε ένα άκρως προσωπικό statement. Από τα catwalks του Dries Van Noten μέχρι τα εναλλακτικά σαλόνια του Μιλάνου, η τάση αυτή αναδεικνύει τα μαλλιά ως μέσο αυτοέκφρασης.

Πώς δημιουργούνται

Η τεχνική απαιτεί αποχρωματισμό στις ρίζες και ακριβή εφαρμογή χρωμάτων ώστε να δημιουργηθεί αντίθεση με το υπόλοιπο μήκος. Το αποτέλεσμα φωτίζει το πρόσωπο και δημιουργεί έκπληξη, ενώ μπορεί να παραμείνει διακριτικό αν επιλεγούν πιο γήινες ή φυσικές σκούρες αποχρώσεις, όπως είδαμε στην εντυπωσιακή εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα.

