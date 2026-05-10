Το αντηλιακό σου ίσως δεν σε προστατεύει όπως νομίζεις – Δες γιατί

Με το καλοκαίρι να πλησιάζει και τις πρώτες πιο έντονες ηλιόλουστες ημέρες να κάνουν ήδη την εμφάνισή τους, η αντηλιακή προστασία επιστρέφει δυναμικά στην καθημερινότητά μας. Δεν αφορά πλέον μόνο τις διακοπές ή τις ώρες στην παραλία, αλλά κάθε στιγμή έκθεσης στον ήλιο, ακόμη και μέσα στην πόλη, την ώρα που κινούμαστε, εργαζόμαστε ή απλώς κάνουμε τις βόλτες μας.

Παρότι το αντηλιακό θεωρείται δεδομένο βήμα στο skincare routine, στην πράξη υπάρχουν αρκετές λεπτομέρειες που συχνά παραλείπουμε και επηρεάζουν άμεσα την αποτελεσματικότητά του. Από τη σωστή ποσότητα μέχρι τον τρόπο εφαρμογής και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, μικρές συνήθειες μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην πραγματική προστασία της επιδερμίδας.

Τα πιο artistic beauty looks του Met Gala 2026 που έκλεψαν την παράσταση

Πότε λήγει το αντηλιακό σου

Τα αντηλιακά δεν διατηρούν την ίδια ισχύ για πάντα. Κάθε προϊόν έχει συγκεκριμένη διάρκεια ζωής είτε μέσω ημερομηνίας λήξης είτε μέσω ένδειξης για το διάστημα χρήσης μετά το άνοιγμα (π.χ. 6 ή 12 μήνες).

Αφού περάσει αυτό το χρονικό όριο, η προστασία από την UV ακτινοβολία μειώνεται αισθητά. Αν παρατηρήσεις αλλαγές στην υφή, στη μυρωδιά ή στο χρώμα, καλό είναι να το αντικαταστήσεις άμεσα.

Ποια είναι η σωστή εφαρμογή

Η σωστή εφαρμογή δεν αφορά μόνο το αντηλιακό που επιλέγεις, αλλά και το πόσο χρησιμοποιείς. Στην πράξη, οι περισσότεροι βάζουμε μικρότερη ποσότητα από την απαραίτητη, με αποτέλεσμα να μην αποδίδει το SPF όπως υπόσχεται.

Για σωστή κάλυψη χρειάζεται περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού για πρόσωπο και λαιμό και μια ποσότητα αντίστοιχη με ένα μικρό σφηνάκι για το σώμα. Η επαναληπτική εφαρμογή μέσα στη μέρα είναι επίσης απαραίτητη, ειδικά μετά από θάλασσα ή έντονη εφίδρωση.

Τι κρύβεται πίσω από τον όρο «ευρέος φάσματος»

Η ηλιακή ακτινοβολία δεν είναι ίδια. Οι UVA ακτίνες συμβάλλουν στη γήρανση της επιδερμίδας, ενώ οι UVB ευθύνονται για τα ηλιακά εγκαύματα.

Ένα αντηλιακό ευρέος φάσματος προστατεύει ταυτόχρονα και από τις δύο, προσφέροντας πιο ολοκληρωμένη κάλυψη. Στις συσκευασίες θα το συναντήσεις ως «broad spectrum» ή «ευρέως φάσματος».

Το απρόσμενο beauty trend που λέει «αντίο» στο πιο βασικό βήμα του μακιγιάζ

Τα πιο chic χρώματα για κοντά νύχια που θα αντιγράψεις αμέσως