Beauty 05.05.2026

Το απρόσμενο beauty trend που λέει «αντίο» στο πιο βασικό βήμα του μακιγιάζ

Το πιο απλό beauty trend της χρονιάς αφήνει τις βλεφαρίδες χωρίς μάσκαρα και φέρνει στο προσκήνιο ένα πιο φυσικό, clean βλέμμα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η μάσκαρα για πολλές από εμάς είναι το πρώτο πραγματικό βήμα στον κόσμο του μακιγιάζ. Είναι εκείνο το μικρό «ritual» που συνοδεύεται από λίγη αδεξιότητα, ένα σχεδόν παιδικό άγχος μήπως το βουρτσάκι πλησιάσει υπερβολικά το μάτι και μια παράξενη αίσθηση ότι κάπως, τώρα, το beauty ξεκινάει να γίνεται σοβαρό. Για χρόνια θεωρούσαμε σχεδόν δεδομένο ότι οι έντονες, καλοδιαχωρισμένες βλεφαρίδες είναι απαραίτητες για ένα ολοκληρωμένο makeup look.

Το 2026 όμως αλλάζει τη συζήτηση με έναν πιο ήσυχο, αλλά ξεκάθαρο τρόπο. Το no mascara trend επιστρέφει δυναμικά, όχι ως ένα ακόμη viral «πειραματικό» beauty trick, αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης αισθητικής στροφής προς το πιο φυσικό, ανεπιτήδευτο και «καθαρό» πρόσωπο. Και ξαφνικά, αυτό που κάποτε θεωρούσαμε «μη ολοκληρωμένο», μοιάζει τώρα με την πιο σύγχρονη εκδοχή του polished.

Το «no mascara» trend αλλάζει τους κανόνες του μακιγιάζ

Το trend ξεκίνησε να γίνεται πιο ορατό μέσα από εμφανίσεις celebrities όπως η Hailey Bieber και η Lorde, οι οποίες εμφανίστηκαν με σχεδόν γυμνά μάτια σε μεγάλα events, ακόμα και στο κόκκινο χαλί του Met Gala 2025. Παράλληλα, το clean-girl aesthetic που κυριάρχησε τα τελευταία χρόνια έστρεψε την προσοχή σε πιο “φρέσκα” και ανάλαφρα πρόσωπα, με λιγότερα layers μακιγιάζ.

Γιατί όλοι αφήνουν τη μάσκαρα στην άκρη

Ο βασικός λόγος πίσω από αυτή την τάση είναι η απλότητα. Πολλοί ανακαλύπτουν ότι χωρίς βαριά μάσκαρα, το βλέμμα δείχνει πιο φυσικό και ξεκούραστο, ενώ η ρουτίνα του ντεμακιγιάζ γίνεται πολύ πιο εύκολη. Δεν υπάρχει πλέον η ανάγκη για έντονα, «dramatic» μάτια σε κάθε εμφάνιση.

Επιπλέον, η αισθητική του «less is more» επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας έμφαση σε καθαρή επιδερμίδα, φυσικά φρύδια και διακριτικό ρουζ αντί για έντονες βλεφαρίδες.

Πώς να το δοκιμάσεις

Αν θέλεις να μπεις στο trend χωρίς απότομες αλλαγές, μπορείς να ξεκινήσεις σταδιακά. Μια καλή επιλογή είναι το lash lift ή το lash tint, που δίνει σχήμα και ένταση στις βλεφαρίδες χωρίς καθημερινή χρήση mascara.

Εναλλακτικά, μπορείς απλά να κρατήσεις το υπόλοιπο μακιγιάζ σου όπως είναι και να παραλείψεις εντελώς τη μάσκαρα. Η βάση είναι να δείχνει το look ολοκληρωμένο μέσα από την ισορροπία του προσώπου, όχι από τις έντονες βλεφαρίδες.

Το πιο «ήσυχο» beauty trend της χρονιάς

Το no mascara trend δεν αφορά την έλλειψη μακιγιάζ, αλλά μια πιο συνειδητή επιλογή λιγότερης υπερβολής. Είναι μέρος μιας γενικότερης στροφής προς πιο φυσική ομορφιά, όπου το πρόσωπο δεν κρύβεται, αλλά αναδεικνύεται όπως είναι.

Και ίσως τελικά αυτή να είναι η μεγαλύτερη αλλαγή: το γεγονός ότι το βλέμμα δεν χρειάζεται πάντα ένταση για να τραβήξει την προσοχή.

Ζώδια και Eurovision: Το ζώδιό σου αποκαλύπτει ποιο Eurovision hit είσαι

Τιραμισού αλά Sugar: Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μετέτρεψε το lip butter της εταιρείας της σε viral γλυκό

