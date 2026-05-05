Ζώδια και Eurovision: Το ζώδιό σου αποκαλύπτει ποιο Eurovision hit είσαι

Ο Akylas με φανταχτερή εμφάνιση στην προώθηση της συμμετοχής του στην Eurovision 2026, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.
Ανακάλυψε ποιο viral τραγούδι της Eurovision ταιριάζει στο ζώδιό σου- Από το Fuego μέχρι το Cha Cha Cha ετοιμάσου για απόλυτη ταύτιση
Ειρήνη Στόφυλα

Οι λάτρεις της Eurovision ξέρουν πως ο διαγωνισμός δεν είναι απλώς τραγούδι. Είναι δράμα, λάμψη, χορογραφίες, φτερά, glitter και… μερικές φορές καθαρό χάος. Ακριβώς δηλαδή ό,τι αγαπούν και τα ζώδια. Αν πάντα αναρωτιόσουν ποια iconic συμμετοχή ταιριάζει στην ενέργειά σου, ήρθε η ώρα να το μάθεις. Και προετοιμάσου: κάποια ζώδια θα γελάσουν, κάποια θα δυσανασχετήσουν … αλλά όλα θα αναγνωρίσουν τον εαυτό τους.

Ο Akyla με εντυπωσιακή εμφάνιση στη σκηνή της Eurovision 2026 στη Βιέννη, κατά την πρώτη του πρόβα.
Σε αυτό το άρθρο κάνουμε το απόλυτο mashup: παίρνουμε το vibe κάθε ζωδίου και το ταιριάζουμε με έναν τύπο συμμετοχής Eurovision. Από δυναμικές μπαλάντες μέχρι ανεξήγητα performance art acts, δεν αφήνουμε τίποτα έξω. Γιατί, όπως και στη ζωή, έτσι και στη Eurovision, το σύμπαν ξέρει πάντα τι σου ταιριάζει.

1. Κριός – Fuego

Ο Κριός είναι η φωτιά, η ένταση! Το Fuego δεν είναι απλώς τραγούδι, είναι mood, είναι είσοδος, είναι επίθεση. Αν ήσουν act Eurovision, θα έβγαινες στη σκηνή με καπνογόνα, χορευτές και την ετοιμότητα να το σηκώσεις το τρόπαιο τώρα.

 2. Ταύρος – Slomo

Ηρεμία; Ναι. Απόλαυση; Πάντα. Σταθερή ενέργεια; Φυσικά. Ο Ταύρος είναι η γήινη εκδοχή του «δουλεύει αργά, αλλά όταν πιάσει… δεν παίζεται». Το Slomo σε αντιπροσωπεύει γιατί έχει αυτό το σταδιακό χτίσιμο, την αισθησιακή επιβράδυνση και τη σιγουριά ότι «θα κερδίσω, απλά δώστε μου λίγο χρόνο».

3. Δίδυμοι -Jalla

Η Αντιγόνη με το νέο της κόκκινο φόρεμα, που έχει γίνει viral, παρουσιάζει το μουσικό της concept.
Δεν υπάρχει κάτι που να «φωνάζει» πιο δίδυμος από αυτό. Χάος, ρυθμός, μιμίδια, αλλαγές ρυθμού, αναπάντεχες στροφές, και η απορία όλων: «Τι βλέπω; Γιατί μου αρέσει τόσο πολύ;»
Είσαι το απόλυτο Jalla: πολύπλευρος, απρόβλεπτος, χαοτικός αλλά αξέχαστος.

4. Καρκίνος – Ferto

Ο Bambie Thug με φλογερή εμφάνιση στη σκηνή της Eurovision 2026, προκαλώντας ανατροπές στα προγνωστικά.
Αχ Καρκίνε… ποιος θα μπορούσε να είναι το Ferto αν όχι εσύ; Συναίσθημα, δραματικότητα, χαρά και μια δόση καλλιτεχνικής κατάθλιψης και ακριβώς το vibe σου.

5.Λέων – My Number One

Δεν μπαίνεις Eurovision για να «συμμετέχεις». Μπαίνεις για να ΓΙΝΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ. Το My Number One είναι το πιο «λεοντίσιο» τραγούδι ever: κορυφαίο, iconic, θρυλικό, και με μια σκηνική παρουσία που ουρλιάζει «γεννήθηκα να με λατρεύουν». Αν ήσουν act, θα ήσουν αυτό. Τελεία.

6. Παρθένος – Arcade

Τεχνικά άρτιο, καθαρό, συναισθηματικό αλλά με μέτρο. Το Arcade είναι ένα τραγούδι που έχει δουλευτεί μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια και αυτό είναι το πιο Παρθένος πράγμα στον κόσμο.
Σοβαρό, ποιοτικό, με βάθος και ακρίβεια.

7. Ζυγός – Snap

Απαλό, όμορφο, chic, αισθητικό, κολλητικό και αγαπητό από ΟΛΟΥΣ. Ο Ζυγός είναι η ενέργεια low–key, το χαμόγελο που κάνει τους άλλους να σε συμπαθήσουν αμέσως, και το τραγούδι που παίζει ασταμάτητα στο TikTok γιατί… ταιριάζει σε όλα.

8.Σκορπιός -Tattoo

Ένταση. Σκοτάδι. Δραματικότητα. Ερωτισμός. Obsession. Όλοι οι πρώην σου τρέμουν αυτό το τραγούδι. Αν μπορούσες να τραγουδήσεις ένα act σε karaoke, θα ήταν αυτό, γιατί μέσα σου απολαμβάνεις λίγο το δράμα.

9. Τοξότης – Cha Cha Cha

Τρέλα, πάρτι, ανεξαρτησία, μηδενική προβλεψιμότητα. Κανείς δεν ξέρει τι θα κάνεις, αλλά όλοι περνούν υπέροχα μαζί σου. Το Cha Cha Cha είσαι ΕΣΥ όταν λες «βγαίνω για ένα ποτό» και τελικά ξημερώνει.

10. Αιγόκερως – Heroes

Επαγγελματισμός. Πειθαρχία. Σκηνική δύναμη. Ο Αιγόκερως βλέπει τη Eurovision ως project: «Πάμε να κερδίσουμε». Το Heroes είναι ό,τι πιο «δουλεμένο, έτοιμο και νικηφόρο» υπάρχει.

11. Υδροχόος – Think About Things

Αλλόκοτο, ιδιαίτερο, unironically viral. Ο Υδροχόος είναι ο άνθρωπος που κάνει κάτι περίεργο, κανείς δεν το καταλαβαίνει… και μετά από τρεις μέρες το κάνουν όλοι. Ναι, είσαι αυτό το τραγούδι.

12. Ιχθύες – Bridges

Ονειρικό, βαθύ, συναισθηματικό και φτιαγμένο για να σε κάνει να κλαις με αξιοπρέπεια. Ο Ιχθύς είναι η ενέργεια του «νιώθω τα πάντα». Αν είσαι Ιχθύς, είσαι ο λόγος που οι μπαλάντες δεν θα πεθάνουν ποτέ.

Η Eurovision είναι ένα σύμπαν γεμάτο υπερβολή, συγκίνηση, λάμψη και ατόφιο entertainment και κάπως έτσι είναι κι η αστρολογία. Κάθε ζώδιο έχει την ενέργεια και τη σκηνική του προσωπικότητα, ακριβώς όπως κάθε iconic συμμετοχή. Το ποιο τραγούδι σου έπεσε ίσως σε κάνει να γελάσεις, ίσως σε πονέσει, αλλά σίγουρα σου ταιριάζει.

