Life 03.05.2026

Αυτά είναι τα 5 ζώδια που θα ήθελες να έχεις συναδέλφους

Ειρήνη Στόφυλα

Το γραφείο μπορεί να γίνει εύκολα… ζούγκλα, αλλά υπάρχουν κάποια ζώδια που καταφέρνουν να κάνουν το εργασιακό περιβάλλον λίγο πιο ανάλαφρο, πιο fun και σίγουρα πιο ανθρώπινο. Είναι εκείνοι που όλοι θέλουν στην ομάδα τους, γιατί έχουν μια ηρεμία, έναν αυθορμητισμό ή μια θετική αύρα που κάνει τη δουλειά να κυλάει πιο ομαλά. Κάποιοι θα φέρουν το vibe, άλλοι το χιούμορ και άλλοι την οργανωτικότητα που σε σώζει τελευταία στιγμή.

Αυτοί οι συνάδελφοι είναι που θα σου θυμίσουν να πιεις νερό, θα σου πουν «μην αγχώνεσαι, το ’χουμε» και θα σε σώσουν όταν έχεις ξεχάσει να στείλεις εκείνο το email. Μπορεί να μην έχουν όλοι την ίδια ενέργεια, αλλά έχουν αυτό το κάτι που κάνει την καθημερινότητα στη δουλειά πολύ πιο ευχάριστη. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια ζώδια κουβαλάνε το πραγματικό office-coolness.

1. Υδροχόος

Ο Υδροχόος είναι ο συνάδελφος που δεν θα σε κρίνει ΠΟΤΕ, όσο περίεργη κι αν είναι η ιδέα σου. Έχει πάντα open mind, φρέσκα concepts και έναν τρόπο να κάνει τη δουλειά λιγότερο βαρετή. Είναι αυτός που θα προτείνει να δουλέψετε remote «κάπου με ωραίο ήλιο» ή θα φέρει την πιο tech λύση της χρονιάς.

2. Ζυγός

Ο Ζυγός είναι ο άνθρωπος που κάνει το γραφείο πιο όμορφο απλώς… υπάρχοντας. Φέρνει ηρεμία, ισορροπία και θα αποφύγει τον καυγά όπως ο διάβολος το λιβάνι. Είναι εκείνος που θα σου φτιάξει την ημέρα με ένα κομπλιμέντο ή θα διπλωματήσει την πιο άβολη στιγμή.

3. Λέων

Ο Λέων είναι το ηλιαχτίδα-συνάδελφος: με θετική ενέργεια, ατάκα έτοιμη για όλα και mood που ανεβάζει όλη την ομάδα. Ξέρει πώς να ενθαρρύνει, πώς να κάνει brainstorming πιο ζωντανό και πώς να βοηθήσει τους άλλους να νιώσουν αυτοπεποίθηση. Είναι το ζώδιο που δίνει πάντα ρυθμό στην ομάδα.

4. Παρθένος

Αν θες κάποιον που θα κρατήσει το γραφείο οργανωμένο είναι ο Παρθένος. Ψύχραιμος, μεθοδικός και πάντα με λύση για κάθε μικροχάος. Είναι το άτομο που θα σου πει «μην ανησυχείς, το έχω αναλάβει» και πραγματικά θα το εννοεί.

5. Τοξότης

Ο Τοξότης φέρνει το κέφι στο γραφείο, ακόμα και τις πιο δύσκολες Δευτέρες. Είναι αισιόδοξος, αστείος και έχει τρόπο να σε κάνει να δεις τη θετική πλευρά ακόμα και στο πιο χαοτικό project. Με λίγα λόγια, κάνει την ομάδα να αναπνέει πιο εύκολα.

Οι cool συνάδελφοι δεν είναι μόνο αυτοί που κάνουν αστεία ή φέρνουν καφέδες, αλλά εκείνοι που δημιουργούν ένα κλίμα όπου όλοι νιώθουν άνετα. Τα παραπάνω ζώδια έχουν ένα μοναδικό ταλέντο στο να ανεβάζουν το vibe της δουλειάς χωρίς προσπάθεια. Και κάπως έτσι, η καθημερινότητα στο γραφείο γίνεται όχι μόνο πιο διαχειρίσιμη, αλλά και πιο ευχάριστη.

