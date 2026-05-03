Υγιεινά protein brownies που θα σε κάνουν να ξεχάσεις τη ζάχαρη

Μια εύκολη συνταγή για σοκολατένια brownies με υψηλή πρωτεΐνη και χαμηλή ζάχαρη, ιδανικά για σνακ μετά την προπόνηση ή υγιεινή απόλαυση μέσα στη μέρα

Αν ψάχνεις ένα γλυκό που να μην χαλάει τη διατροφή σου αλλά να ικανοποιεί πλήρως την επιθυμία για σοκολάτα, τότε τα protein brownies είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πρόκειται για μια πιο υγιεινή εκδοχή του κλασικού γλυκού, με αυξημένη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και μειωμένη ζάχαρη, που μπορεί να ενταχθεί εύκολα σε έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής.

Τα υλικά που θα χρειαστείς

Για να φτιάξεις υγιεινά protein brownies θα χρειαστείς απλά και εύκολα υλικά που πιθανότατα έχεις ήδη στην κουζίνα σου:

2 ώριμες μπανάνες

2 αυγά

2 κουταλιές της σούπας κακάο άγλυκο

1 μεζούρα πρωτεΐνη σοκολάτας (whey ή φυτική)

1 κουταλιά της σούπας φυστικοβούτυρο

1 κουταλάκι μπέικιν πάουντερ

λίγη βρώμη (προαιρετικά για πιο σταθερή υφή)

Σοκολατένιο overnight oats – Το γρήγορο πρωινό που ετοιμάζεις σε 3 λεπτά

Εκτέλεση βήμα-βήμα

Λιώνεις καλά τις μπανάνες σε ένα μπολ μέχρι να γίνουν κρέμα. Προσθέτεις τα αυγά και ανακατεύεις μέχρι να ομογενοποιηθούν. Στη συνέχεια ρίχνεις το κακάο, την πρωτεΐνη, το μπέικιν και το φυστικοβούτυρο. Αν θέλεις πιο «δεμένη» υφή, προσθέτεις λίγη βρώμη. Ανακατεύεις μέχρι να γίνει ένα παχύρρευστο μείγμα. Ψήσιμο για τέλειο αποτέλεσμα Ρίχνεις το μείγμα σε μικρό ταψάκι με αντικολλητικό χαρτί και ψήνεις στους 170°C για περίπου 18-22 λεπτά. Το μυστικό είναι να μην τα παραψήσεις, γιατί τα brownies πρέπει να μείνουν ελαφρώς υγρά στο εσωτερικό για να είναι ζουμερά.

Αυτά τα protein brownies δεν είναι απλώς ένα «fit» γλυκό. Είναι ένας τρόπος να απολαμβάνεις σοκολάτα χωρίς τύψεις, με έξτρα πρωτεΐνη που σε κρατάει χορτάτο και σου δίνει ενέργεια. Είναι ιδανικά για μετά την προπόνηση, για απογευματινό σνακ ή ακόμα και για ένα πιο υγιεινό επιδόρπιο μέσα στη μέρα. Τελικά, η ισορροπία είναι το κλειδί. Και τα protein brownies αποδεικνύουν ότι μπορείς να έχεις και γεύση και διατροφή στο ίδιο πιάτο, χωρίς συμβιβασμούς.

4 έξυπνες υγιεινές επιλογές για να μείνεις χορτάτος μέχρι το βράδυ