Life 03.05.2026

Υγιεινά protein brownies που θα σε κάνουν να ξεχάσεις τη ζάχαρη

Μια εύκολη συνταγή για σοκολατένια brownies με υψηλή πρωτεΐνη και χαμηλή ζάχαρη, ιδανικά για σνακ μετά την προπόνηση ή υγιεινή απόλαυση μέσα στη μέρα
Αν ψάχνεις ένα γλυκό που να μην χαλάει τη διατροφή σου αλλά να ικανοποιεί πλήρως την επιθυμία για σοκολάτα, τότε τα protein brownies είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πρόκειται για μια πιο υγιεινή εκδοχή του κλασικού γλυκού, με αυξημένη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και μειωμένη ζάχαρη, που μπορεί να ενταχθεί εύκολα σε έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής.

Στοίβα από σοκολατένια brownies, ιδανικά σνακ για άνετο βράδυ σινεμά στο σπίτι, προσφέρουν γεύση.
Τα υλικά που θα χρειαστείς

Για να φτιάξεις υγιεινά protein brownies θα χρειαστείς απλά και εύκολα υλικά που πιθανότατα έχεις ήδη στην κουζίνα σου:

  • 2 ώριμες μπανάνες
  • 2 αυγά
  • 2 κουταλιές της σούπας κακάο άγλυκο
  • 1 μεζούρα πρωτεΐνη σοκολάτας (whey ή φυτική)
  • 1 κουταλιά της σούπας φυστικοβούτυρο
  • 1 κουταλάκι μπέικιν πάουντερ
  • λίγη βρώμη (προαιρετικά για πιο σταθερή υφή)

Εκτέλεση βήμα-βήμα

  1. Λιώνεις καλά τις μπανάνες σε ένα μπολ μέχρι να γίνουν κρέμα. Προσθέτεις τα αυγά και ανακατεύεις μέχρι να ομογενοποιηθούν. Στη συνέχεια ρίχνεις το κακάο, την πρωτεΐνη, το μπέικιν και το φυστικοβούτυρο.
  2. Αν θέλεις πιο «δεμένη» υφή, προσθέτεις λίγη βρώμη. Ανακατεύεις μέχρι να γίνει ένα παχύρρευστο μείγμα.
  3. Ψήσιμο για τέλειο αποτέλεσμα
  4. Ρίχνεις το μείγμα σε μικρό ταψάκι με αντικολλητικό χαρτί και ψήνεις στους 170°C για περίπου 18-22 λεπτά.
  5. Το μυστικό είναι να μην τα παραψήσεις, γιατί τα brownies πρέπει να μείνουν ελαφρώς υγρά στο εσωτερικό για να είναι ζουμερά.
Πηγή: Unsplash

Αυτά τα protein brownies δεν είναι απλώς ένα «fit» γλυκό. Είναι ένας τρόπος να απολαμβάνεις σοκολάτα χωρίς τύψεις, με έξτρα πρωτεΐνη που σε κρατάει χορτάτο και σου δίνει ενέργεια. Είναι ιδανικά για μετά την προπόνηση, για απογευματινό σνακ ή ακόμα και για ένα πιο υγιεινό επιδόρπιο μέσα στη μέρα. Τελικά, η ισορροπία είναι το κλειδί. Και τα protein brownies αποδεικνύουν ότι μπορείς να έχεις και γεύση και διατροφή στο ίδιο πιάτο, χωρίς συμβιβασμούς.

Αυτά είναι τα 5 ζώδια που θα ήθελες να έχεις συναδέλφους

Η άνοιξη θέλει ταξίδι: 4 προορισμοί που γεμίζουν εικόνες και εμπειρίες

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Η άνοιξη θέλει ταξίδι: 4 προορισμοί που γεμίζουν εικόνες και εμπειρίες

Αυτά είναι τα 5 ζώδια που θα ήθελες να έχεις συναδέλφους

Hailey Bieber: Το ‘90s φόρεμα της Kelly Klein που έγινε το talk of the town

Γιατί το αγαπημένο σου άρωμα δεν μυρίζει για πάντα ίδιο

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

4 συνήθειες που κρατούν το σπίτι σου καθαρό ακόμα κι όταν λείπεις όλη μέρα

Πριν και μετά την προπόνηση: Οι λεπτομέρειες που κάνουν το σώμα σου να αλλάζει επίπεδο

Όταν το αεράκι μπαίνει από το μπαλκόνι, αυτή είναι η μουσική που θέλεις να ακούς

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Αντεπίθεση με παροχές που θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ ετοιμάζει ο Μητσοτάκης

Πρωτομαγιά με χειμωνιάτικο σκηνικό: Πτώση της θερμοκρασίας και θυελλώδεις άνεμοι

Μεσογειακή διατροφή που μειώνει την αρτηριακή πίεση ενδέχεται να επιβραδύνει τη γήρανση του εγκεφάλου

