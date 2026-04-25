Διατροφή 25.04.2026

Σοκολατένιο overnight oats – Το γρήγορο πρωινό που ετοιμάζεις σε 3 λεπτά

Σοκολατένιο overnight oats με μπανάνα, σταφύλια και αμύγδαλα, ένα γρήγορο και θρεπτικό πρωινό.
Το πιο εύκολο σοκολατένιο πρωινό χωρίς μαγείρεμα που γίνεται viral για τη γεύση και την απλότητά του
Πόπη Βασιλείου

Ένα πανεύκολο πρωινό και υγιεινό να ξεκινήσεις την ημέρα σου είναι το overnight oats. Η διατροφή σου πρέπει να ξεκινά σωστά από το πρωί. Μία πανεύκολη συνταγή περιλαμβάνει μόνο λίγα απλά υλικά που πιθανότατα έχεις ήδη στην κουζίνα σου, και λίγα λεπτά προετοιμασίας πριν κοιμηθείς.

overnight banana oats quinoa Chia seed pudding
Υλικά για 1 μερίδα

  • 1/2 φλιτζάνι νιφάδες βρώμης
  • 1/2 φλιτζάνι γάλα (αγελαδινό ή φυτικό, όπως αμυγδάλου ή βρώμης)
  • 1 κουταλιά άγλυκο κακάο
  • 1-2 κουταλάκια μέλι ή σιρόπι αγαύης
  • 1/2 κουταλάκι chia seeds (προαιρετικά για πιο πλούσια υφή)

Εκτέλεση σε 3 λεπτά

  1. Σε ένα βαζάκι ή μπολ ανακατεύεις τη βρώμη με το γάλα και το κακάο μέχρι να ομογενοποιηθούν.
  2. Προσθέτεις το μέλι και, αν θέλεις, τα chia seeds.
  3. Ανακατεύεις καλά, σκεπάζεις και το αφήνεις στο ψυγείο για όλη τη νύχτα.

Το πρωί θα έχεις ένα κρεμώδες, σοκολατένιο μείγμα έτοιμο για κατανάλωση, χωρίς καμία επιπλέον προετοιμασία.

Σοκολατένιο overnight oats με μπανάνα και σοκολάτα, ένα γρήγορο και θρεπτικό πρωινό για κάθε μέρα.
Πηγή: Unsplash

Ιδέες για να το απογειώσεις

  • Μπανάνα σε φέτες για πιο φυσική γλυκύτητα
  • Τριμμένη μαύρη σοκολάτα για πιο έντονη σοκολατένια γεύση
  • Φυστικοβούτυρο για έξτρα ενέργεια και κρεμώδη υφή
  • Ξηροί καρποί για τραγανό αποτέλεσμα

Το σοκολατένιο overnight oats είναι μια από τις πιο πρακτικές λύσεις για πρωινό, αφού συνδυάζει ευκολία, γεύση και ισορροπία, κάνοντάς το ιδανικό για μέρες που θέλεις κάτι γρήγορο αλλά και θρεπτικό.

