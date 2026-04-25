Σοκολατένιο overnight oats – Το γρήγορο πρωινό που ετοιμάζεις σε 3 λεπτά

Το πιο εύκολο σοκολατένιο πρωινό χωρίς μαγείρεμα που γίνεται viral για τη γεύση και την απλότητά του

Ένα πανεύκολο πρωινό και υγιεινό να ξεκινήσεις την ημέρα σου είναι το overnight oats. Η διατροφή σου πρέπει να ξεκινά σωστά από το πρωί. Μία πανεύκολη συνταγή περιλαμβάνει μόνο λίγα απλά υλικά που πιθανότατα έχεις ήδη στην κουζίνα σου, και λίγα λεπτά προετοιμασίας πριν κοιμηθείς.

Υλικά για 1 μερίδα

1/2 φλιτζάνι νιφάδες βρώμης

1/2 φλιτζάνι γάλα (αγελαδινό ή φυτικό, όπως αμυγδάλου ή βρώμης)

1 κουταλιά άγλυκο κακάο

1-2 κουταλάκια μέλι ή σιρόπι αγαύης

1/2 κουταλάκι chia seeds (προαιρετικά για πιο πλούσια υφή)

Εκτέλεση σε 3 λεπτά

Σε ένα βαζάκι ή μπολ ανακατεύεις τη βρώμη με το γάλα και το κακάο μέχρι να ομογενοποιηθούν. Προσθέτεις το μέλι και, αν θέλεις, τα chia seeds. Ανακατεύεις καλά, σκεπάζεις και το αφήνεις στο ψυγείο για όλη τη νύχτα.

Το πρωί θα έχεις ένα κρεμώδες, σοκολατένιο μείγμα έτοιμο για κατανάλωση, χωρίς καμία επιπλέον προετοιμασία.

Ιδέες για να το απογειώσεις

Μπανάνα σε φέτες για πιο φυσική γλυκύτητα

Τριμμένη μαύρη σοκολάτα για πιο έντονη σοκολατένια γεύση

Φυστικοβούτυρο για έξτρα ενέργεια και κρεμώδη υφή

Ξηροί καρποί για τραγανό αποτέλεσμα

Το σοκολατένιο overnight oats είναι μια από τις πιο πρακτικές λύσεις για πρωινό, αφού συνδυάζει ευκολία, γεύση και ισορροπία, κάνοντάς το ιδανικό για μέρες που θέλεις κάτι γρήγορο αλλά και θρεπτικό.

