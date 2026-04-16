Life 16.04.2026

Εύκολη συνταγή για υγιεινή κολοκυθόπιτα χωρίς φύλλο

Μια υγιεινή κολοκυθόπιτα χωρίς φύλλο που γίνεται πολύ γρήγορα και θα μπει αμέσως στις αγαπημένες σου συνταγές
Αυτή η υγιεινή κολοκυθόπιτα χωρίς φύλλο είναι από τις πιο εύκολες και θρεπτικές επιλογές για κάθε στιγμή της ημέρας, είτε τη θέλεις για ελαφρύ μεσημεριανό είτε για ένα γρήγορο βραδινό. Με βασικό πρωταγωνιστή το κολοκύθι και συνδυασμό από γιαούρτι, βρώμη και ολικής άλεσης αλεύρι, σου δίνει γεύση και ισορροπία χωρίς περιττά λιπαρά, ενώ παραμένει αφράτη και χορταστική.

Υλικά

• 3 μεγάλα κολοκύθια τριμμένα
• 3 αυγά
• 200 γρ. γιαούρτι στραγγιστό 2%
• 150 γρ. φέτα χαμηλών λιπαρών (προαιρετικά)
• 1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο
• 1 φλιτζάνι αλεύρι ολικής άλεσης
• 1/2 φλιτζάνι βρώμη αλεσμένη (ή έξτρα αλεύρι)
• 1 μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο
• 1/2 ματσάκι άνηθος ψιλοκομμένος
• 1/2 ματσάκι δυόσμος (προαιρετικά)
• 1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ
• αλάτι και πιπέρι

Εκτέλεση

1. Τρίβεις τα κολοκύθια και τα αλατίζεις ελαφρά. Τα αφήνεις για 10–15 λεπτά και μετά τα στραγγίζεις πολύ καλά για να φύγουν τα υγρά.

2. Σε ένα μεγάλο μπολ χτυπάς τα αυγά με το γιαούρτι και το ελαιόλαδο μέχρι να ομογενοποιηθούν.

3. Προσθέτεις το κρεμμύδι, τα μυρωδικά και το κολοκύθι. Ανακατεύεις καλά.

4. Ρίχνεις το αλεύρι, τη βρώμη και το μπέικιν πάουντερ και ανακατεύεις μέχρι να γίνει ένας παχύς χυλός.

5. Αν χρησιμοποιήσεις φέτα, την προσθέτεις σπασμένη στο μείγμα.

6. Αδειάζεις το μείγμα σε λαδωμένο ταψί.

7. Ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 40–50 λεπτά, μέχρι να ροδίσει καλά η επιφάνεια.

Αφήνεις να κρυώσει λίγο πριν την κόψεις για να «σταθεί».

Tip: Αν θέλεις πιο έντονη γεύση, μπορείς να προσθέσεις λίγο μοσχοκάρυδο ή να αντικαταστήσεις μέρος της βρώμης με καλαμποκάλευρο για πιο ρουστίκ υφή.

Solo Dating: Γιατί το να βγαίνεις ραντεβού με τον εαυτό σου είναι η πιο hot τάση του 2026

Σταμάτα να κοιτάς το κινητό: 10 πράγματα που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη (ενώ περιμένεις μήνυμά του!)

Σκέφτεσαι να αγοράσεις αυτοκίνητο; Αυτά είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις
Σταμάτα να κοιτάς το κινητό: 10 πράγματα που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη (ενώ περιμένεις μήνυμά του!)
Solo Dating: Γιατί το να βγαίνεις ραντεβού με τον εαυτό σου είναι η πιο hot τάση του 2026
Cozy cardio: Η νέα τάση στο fitness που βάζει τέλος στη «no pain, no gain» φιλοσοφία
Το πανεύκολο trick που σώζει κάθε oversized μαξιλαροθήκη σε δευτερόλεπτα
Ο κρυφός λόγος που κάποιοι σε αντιπαθούν (χωρίς να στο λένε) με βάση το ζώδιό σου
Εργασία από το σπίτι – 6 hacks που αλλάζουν εντελώς τον χώρο σου
Πώς να μαγειρέψεις στο πλυντήριο πιάτων- Το hack που διχάζει
3 μέρη κοντά στην Αθήνα ιδανικά για τους φυσιολάτρες
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Εισήγηση σε Μητσοτάκη να δώσει το «δαχτυλίδι» στον Πιερρακάκη, όπως ο Σημίτης στον Παπανδρέου

Κλείνει ο κύκλος του Μητσοτάκη

«Κόκκινος συναγερμός» για την αφρικανική σκόνη

