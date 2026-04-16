Εύκολη συνταγή για υγιεινή κολοκυθόπιτα χωρίς φύλλο

Μια υγιεινή κολοκυθόπιτα χωρίς φύλλο που γίνεται πολύ γρήγορα και θα μπει αμέσως στις αγαπημένες σου συνταγές

Αυτή η υγιεινή κολοκυθόπιτα χωρίς φύλλο είναι από τις πιο εύκολες και θρεπτικές επιλογές για κάθε στιγμή της ημέρας, είτε τη θέλεις για ελαφρύ μεσημεριανό είτε για ένα γρήγορο βραδινό. Με βασικό πρωταγωνιστή το κολοκύθι και συνδυασμό από γιαούρτι, βρώμη και ολικής άλεσης αλεύρι, σου δίνει γεύση και ισορροπία χωρίς περιττά λιπαρά, ενώ παραμένει αφράτη και χορταστική.

Υλικά

• 3 μεγάλα κολοκύθια τριμμένα

• 3 αυγά

• 200 γρ. γιαούρτι στραγγιστό 2%

• 150 γρ. φέτα χαμηλών λιπαρών (προαιρετικά)

• 1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο

• 1 φλιτζάνι αλεύρι ολικής άλεσης

• 1/2 φλιτζάνι βρώμη αλεσμένη (ή έξτρα αλεύρι)

• 1 μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο

• 1/2 ματσάκι άνηθος ψιλοκομμένος

• 1/2 ματσάκι δυόσμος (προαιρετικά)

• 1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ

• αλάτι και πιπέρι

5 υγιεινά σνακ πριν το γυμναστήριο που θα αλλάξουν την ενέργειά σου

Εκτέλεση

1. Τρίβεις τα κολοκύθια και τα αλατίζεις ελαφρά. Τα αφήνεις για 10–15 λεπτά και μετά τα στραγγίζεις πολύ καλά για να φύγουν τα υγρά.

2. Σε ένα μεγάλο μπολ χτυπάς τα αυγά με το γιαούρτι και το ελαιόλαδο μέχρι να ομογενοποιηθούν.

3. Προσθέτεις το κρεμμύδι, τα μυρωδικά και το κολοκύθι. Ανακατεύεις καλά.

4. Ρίχνεις το αλεύρι, τη βρώμη και το μπέικιν πάουντερ και ανακατεύεις μέχρι να γίνει ένας παχύς χυλός.

5. Αν χρησιμοποιήσεις φέτα, την προσθέτεις σπασμένη στο μείγμα.

6. Αδειάζεις το μείγμα σε λαδωμένο ταψί.

7. Ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 40–50 λεπτά, μέχρι να ροδίσει καλά η επιφάνεια.

Αφήνεις να κρυώσει λίγο πριν την κόψεις για να «σταθεί».

Tip: Αν θέλεις πιο έντονη γεύση, μπορείς να προσθέσεις λίγο μοσχοκάρυδο ή να αντικαταστήσεις μέρος της βρώμης με καλαμποκάλευρο για πιο ρουστίκ υφή.

Vegan διατροφή που δίνει ενέργεια και ζωτικότητα σε κάθε ημέρα