Screen News 25.04.2026

Το «Toy Story 5» αποκτά τη πιο διαδραστική συλλογή παιχνιδιών μέχρι σήμερα

Ο Γούντι από το Toy Story 5 στέκεται δίπλα σε ένα κρεβάτι, με ζωγραφιές στον τοίχο.
Νέα toys και συλλεκτικές φιγούρες φέρνουν το Toy Story 5 πιο κοντά από ποτέ με έξυπνες, διαδραστικές λειτουργίες
Μαρία Χατζηγιάννη

Ενόψει της κυκλοφορίας του «Toy Story 5» στις 19 Ιουνίου, το Disney Store αποκαλύπτει μια εντυπωσιακή συλλογή από παιχνίδια και προϊόντα που επικεντρώνονται στο κεντρικό θέμα της ταινίας: «τα παιχνίδια συναντούν την τεχνολογία». Η νέα σειρά, η οποία συνδυάζει τους αγαπημένους κλασικούς χαρακτήρες με αναβαθμισμένα, διαδραστικά χαρακτηριστικά, έχει σχεδιαστεί για να κάνει το παιχνίδι πιο ζωντανό και ρεαλιστικό.

Η επίσημη διάθεση της νέας συλλογής στα μεγάλα καταστήματα λιανικής θα ξεκινήσει στις 26 Απριλίου, προσφέροντας στους θαυμαστές την ευκαιρία να αποκτήσουν τα νέα προϊόντα πριν την πρεμιέρα της ταινίας.

Διαδραστικές φιγούρες που «επικοινωνούν»

Στην καρδιά της νέας κυκλοφορίας βρίσκεται η σειρά Playscale Interactables της Mattel, μια νέα γενιά φιγούρων που όχι μόνο μιλούν, αλλά και ανταποκρίνονται. Οι χαρακτήρες Woody, Buzz Lightyear, Jessie, Forky και η νέα προσθήκη Lilypad είναι όλοι εξοπλισμένοι με χαρακτηριστικές φράσεις και αναγνώριση χαρακτήρων, επιτρέποντάς τους να «επικοινωνούν» μεταξύ τους σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η διασυνδεδεμένη προσέγγιση επεκτείνεται και σε ένα από τα πιο φιλόδοξα κομμάτια της σειράς: το τηλεκατευθυνόμενο άλογο Giddy-Up Bullseye RC. Τα παιδιά μπορούν να ιππεύσουν τον Woody, την Jessie ή τον Buzz, με το άλογο να προσφέρει κίνηση, ήχο και αντιδράσεις που καθορίζονται από τον χαρακτήρα.

Κλασικοί χαρακτήρες με νέες δυνατότητες

Η σειρά αξιοποιεί επίσης τους γνώριμους μηχανισμούς του «Toy Story» με διασκεδαστικές αναβαθμίσεις. Ένας Woody που τρέχει με σχοινί αναπαράγει το σπριντ του καουμπόι στην οθόνη, ενώ η φιγούρα Critter Talk Jessie εισάγει μια νέα αφηγηματική πτυχή από την ταινία – την ικανότητά της να «μιλάει» στα ζώα, με χαρακτηριστικούς ήχους γιολντελ και έναν συνοδευτικό χαρακτήρα χοίρου.

Συλλεκτικές εκδόσεις και επιλογές για τους μικρότερους φίλους

Οι πιο ακριβές προσφορές απευθύνονται στους νοσταλγικούς συλλέκτες. Οι φιγούρες Ultimate Action Woody και Buzz Lightyear, ύψους 40 εκατοστών, διαθέτουν μια «Alive Mode» που ενσωματώνει ανιματρονικά: συγχρονισμένη κίνηση στόματος, ματιών και λαιμού, καθώς και αναγνώριση παλαμάκια και πόζας. Ο Buzz, για παράδειγμα, ενεργοποιεί ηχητικά εφέ πτήσης όταν τον σηκώνουν, και μπορεί ακόμη και να ανιχνεύσει πότε ο Woody βρίσκεται κοντά, προκαλώντας διαδραστικό διάλογο μεταξύ των δύο.

Για τους μικρότερους φίλους, η ποικιλία είναι μεγάλη. Υπάρχουν μίνι φιγούρες Small Stars συσκευασμένες σε επαναχρησιμοποιήσιμα μπρελόκ πλάτης, σειρές λούτρινων χαρακτήρων και ένας «Ginormous» Bullseye σχεδιασμένος ως ένα εντυπωσιακό κομμάτι για αγκαλιές. Ένα multipack που περιλαμβάνει επτά βασικούς χαρακτήρες στοχεύει στην αναπαράσταση σκηνών, ενώ ένα παιχνίδι «Τι είναι ένας γάμος;» αναδημιουργεί τον γάμο του Forky, μια από τις πιο σουρεαλιστικές νέες πλοκές της ταινίας.

Επέκταση του merchandising πέρα από τις φιγούρες

Η προώθηση των προϊόντων επεκτείνεται και πέρα από τις παραδοσιακές φιγούρες. Ένα γάντι λέιζερ Buzz Lightyear Space Ranger εισάγει φορετικό παιχνίδι ρόλων, με εφέ δόνησης και ήχο, ενώ μια σειρά προϊόντων Hot Wheels, συμπεριλαμβανομένου ενός εκτοξευτή και σετ πίστας με θέμα τον Buzz, φέρνει το franchise στον χώρο των αγώνων με die-cast μοντέλα. Ακόμη και το UNO ανανεώνεται με την έκδοση «Toy Story 5», με ένα πολύχρωμο ντεκ εμπνευσμένο από την ταινία.

