Beauty 25.04.2026

Euphoria: Πώς η 3η σεζόν θα επηρεάσει τις beauty τάσεις του καλοκαιριού

Από lip liner με ένταση μέχρι metallic βλέμματα, το Euphoria aesthetic εξελίσσεται σε μια πιο κομψή και σύγχρονη εκδοχή του
Μαρία Χατζηγιάννη

Από την πρώτη κιόλας σεζόν του Euphoria, η σειρά δεν καθόρισε μόνο τη μόδα, αλλά επαναπροσδιόρισε και τον τρόπο που βλέπουμε το μακιγιάζ. Με πρωταγωνίστριες όπως η Zendaya, η Hunter Schafer και η Alexa Demie, κάθε beauty look έγινε σημείο αναφοράς.

Στη νέα σεζόν, η makeup artist Doniella Davy εξελίσσει το αισθητικό σύμπαν της σειράς, δίνοντας στους χαρακτήρες μια πιο ώριμη, refined εκδοχή του εαυτού τους. Το αποτέλεσμα; Beauty τάσεις που παραμένουν τολμηρές, αλλά με περισσότερη ισορροπία και βάθος.

Οι beauty τάσεις που ανανεώνουν το Euphoria aesthetic

1. Έντονο περίγραμμα χειλιών με αντίθεση

Το lip liner επιστρέφει δυναμικά, αλλά αυτή τη φορά πιο καθορισμένο και «καθαρό». Εμπνευσμένο κυρίως από τον χαρακτήρα της Maddy, το περίγραμμα είναι πιο σκούρο και έντονο σε σχέση με το εσωτερικό των χειλιών, δημιουργώντας ένα πιο δομημένο και edgy αποτέλεσμα.

mandy_euphoria
HBO

2. Βλεφαρίδες εμπνευσμένες από τα 60s

Οι λεγόμενες «spider lashes» κάνουν δυναμική εμφάνιση, θυμίζοντας την αισθητική της Twiggy. Το βλέμμα αποκτά ένταση μέσα από τις ίδιες τις βλεφαρίδες, χωρίς απαραίτητα βαρύ smoky eye, δίνοντας ένα πιο φρέσκο αλλά ταυτόχρονα statement αποτέλεσμα.

anna-van-patten
HBO

3. Chrome σκιές αντί για glitter

Το glitter που κυριάρχησε στις προηγούμενες σεζόν δίνει τη θέση του σε πιο «καθαρά» metallic και chrome φινιρίσματα. Το βλέμμα παραμένει φωτεινό, αλλά γίνεται πιο κομψό και λιγότερο υπερβολικό.

Η 3η σεζόν του Euphoria αναμένεται να φέρει νέες beauty τάσεις, όπως φαίνεται από το μακιγιάζ της ηθοποιού.
HBO

4. Pop μανικιούρ

Τα nail stickers γίνονται το απόλυτο go-to για εύκολο και γρήγορο manicure. Με έντονα χρώματα και playful διάθεση, δίνουν τη δυνατότητα για συνεχείς αλλαγές χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

5. Το beauty mark που κάνει τη διαφορά

Μικρές λεπτομέρειες κάνουν τη μεγαλύτερη εντύπωση. Ένα beauty mark, εμπνευσμένο από icons όπως η Marilyn Monroe, επανέρχεται στο προσκήνιο. Είτε κάτω από το μάτι είτε κοντά στα χείλη, προσθέτει έναν διακριτικό αλλά ιδιαίτερα κομψό χαρακτήρα στο look.

Η Hunter Schafer με εντυπωσιακό φόρεμα στο Euphoria, προμηνύοντας τις καλοκαιρινές beauty τάσεις της 3ης σεζόν.
HBO

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

beauty beauty trends Euphoria
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το «Toy Story 5» αποκτά τη πιο διαδραστική συλλογή παιχνιδιών μέχρι σήμερα

Επόμενο
Ελένη Φουρέιρα: Οι iconic στιγμές της απο τα Mad VMA και MadWalk που θέλουμε να βλέπουμε ξανά και ξανά

Δες επίσης

Το άγχος δεν έρχεται από το πουθενά – Πως να αλλάξεις αυτές τις 4 συνήθειες που σε στρεσάρουν
Life

Μεταμόρφωσε τον εξωτερικό σου χώρο – 4 ιδέες για ανανέωση
Life

Είναι το Gen Z βλέμμα απλά trend ή κάτι βαθύτερο; Η απάντηση ίσως σε εκπλήξει
Life

Disney Villains και Ζώδια: Ανακάλυψε ποιος Disney Villain είσαι
Life

Σοκολατένιο overnight oats – Το γρήγορο πρωινό που ετοιμάζεις σε 3 λεπτά
Life

Η Kylie Jenner κάνει την αλυσίδα στη μέση το απόλυτο statement
Fashion

Κάνεις αυτά τα λάθη στο leg day; Γι' αυτό δεν βλέπεις αποτέλεσμα
Fitness

«Έκαψες το ρύζι;» – 5 hacks για να του δώσεις ξανά ζωή
Food

Τα πιο μοναχικά ζώδια – 4 χαρακτήρες που νιώθουν καλύτερα μόνοι τους
Life

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα: Στρατηγική συνεργασία

Έχετε πρόβλημα με την ακοή σας; Ελέγξτε το σάκχαρό σας

