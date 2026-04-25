Euphoria: Πώς η 3η σεζόν θα επηρεάσει τις beauty τάσεις του καλοκαιριού

Από lip liner με ένταση μέχρι metallic βλέμματα, το Euphoria aesthetic εξελίσσεται σε μια πιο κομψή και σύγχρονη εκδοχή του

Από την πρώτη κιόλας σεζόν του Euphoria, η σειρά δεν καθόρισε μόνο τη μόδα, αλλά επαναπροσδιόρισε και τον τρόπο που βλέπουμε το μακιγιάζ. Με πρωταγωνίστριες όπως η Zendaya, η Hunter Schafer και η Alexa Demie, κάθε beauty look έγινε σημείο αναφοράς.

Στη νέα σεζόν, η makeup artist Doniella Davy εξελίσσει το αισθητικό σύμπαν της σειράς, δίνοντας στους χαρακτήρες μια πιο ώριμη, refined εκδοχή του εαυτού τους. Το αποτέλεσμα; Beauty τάσεις που παραμένουν τολμηρές, αλλά με περισσότερη ισορροπία και βάθος.

Τα 4 nail trends που θα κυριαρχήσουν φέτος, σύμφωνα με τη nail artist της Sabrina Carpenter

Οι beauty τάσεις που ανανεώνουν το Euphoria aesthetic

1. Έντονο περίγραμμα χειλιών με αντίθεση

Το lip liner επιστρέφει δυναμικά, αλλά αυτή τη φορά πιο καθορισμένο και «καθαρό». Εμπνευσμένο κυρίως από τον χαρακτήρα της Maddy, το περίγραμμα είναι πιο σκούρο και έντονο σε σχέση με το εσωτερικό των χειλιών, δημιουργώντας ένα πιο δομημένο και edgy αποτέλεσμα.

2. Βλεφαρίδες εμπνευσμένες από τα 60s

Οι λεγόμενες «spider lashes» κάνουν δυναμική εμφάνιση, θυμίζοντας την αισθητική της Twiggy. Το βλέμμα αποκτά ένταση μέσα από τις ίδιες τις βλεφαρίδες, χωρίς απαραίτητα βαρύ smoky eye, δίνοντας ένα πιο φρέσκο αλλά ταυτόχρονα statement αποτέλεσμα.

3. Chrome σκιές αντί για glitter

Το glitter που κυριάρχησε στις προηγούμενες σεζόν δίνει τη θέση του σε πιο «καθαρά» metallic και chrome φινιρίσματα. Το βλέμμα παραμένει φωτεινό, αλλά γίνεται πιο κομψό και λιγότερο υπερβολικό.

4. Pop μανικιούρ

Τα nail stickers γίνονται το απόλυτο go-to για εύκολο και γρήγορο manicure. Με έντονα χρώματα και playful διάθεση, δίνουν τη δυνατότητα για συνεχείς αλλαγές χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

5. Το beauty mark που κάνει τη διαφορά

Μικρές λεπτομέρειες κάνουν τη μεγαλύτερη εντύπωση. Ένα beauty mark, εμπνευσμένο από icons όπως η Marilyn Monroe, επανέρχεται στο προσκήνιο. Είτε κάτω από το μάτι είτε κοντά στα χείλη, προσθέτει έναν διακριτικό αλλά ιδιαίτερα κομψό χαρακτήρα στο look.

Less effort, more glam: Έτσι θα πετύχεις το τέλειο eye look

H Cardi B μπαίνει στο beauty game με τη δική της σειρά περιποίησης μαλλιών