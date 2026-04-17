Beauty 17.04.2026

Τα 4 nail trends που θα κυριαρχήσουν φέτος, σύμφωνα με τη nail artist της Sabrina Carpenter

sabrina_carpenter
Οι μεγαλύτερες τάσεις στα νύχια για την άνοιξη 2026, σύμφωνα με τη nail artist των Sabrina Carpenter και Madonna και Katseye
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν περνάς κι εσύ αρκετή ώρα στο σαλόνι ομορφιάς προσπαθώντας να αποφασίσεις χρώμα για το μανικιούρ σου, δεν είσαι μόνη. Τα nail trends έχουν γίνει πλέον βασική πηγή έμπνευσης, από Pinterest pins μέχρι celebrity inspo που αντιγράφονται σε όλο τον κόσμο.

3d_nixia
https://www.instagram.com/naominailsnyc/

Και αυτή τη φορά, αντί να κυνηγάμε απλώς τις τάσεις, μπορούμε να τις δούμε από πριν. Η nail artist Naomi Yasuda, που έχει υπογράψει τα μανικιούρ της Sabrina Carpenter, των Katseye και της Madonna, αποκαλύπτει ποιες θα είναι οι μεγαλύτερες τάσεις για την άνοιξη 2026.

1. Maximalist nails

Για αρκετό καιρό κυριάρχησαν τα ήσυχα, ροζ και nude νύχια, τα λεγόμενα «soap nails» και «bubble bath» looks. Όμως, η νέα σεζόν φέρνει στροφή προς κάτι πολύ πιο τολμηρό. Σύμφωνα με τη Naomi Yasuda, τα maximalist nails επιστρέφουν δυναμικά με 3D στοιχεία, υφές και metallic λεπτομέρειες. Όπως αναφέρει, όλο και περισσότερες πελάτισσες ζητούν συνδυασμούς τεχνικών, όπως cat-eye με chrome ή διαφορετικά σχέδια σε κάθε νύχι. Το nail art γίνεται πλέον statement, όχι απλώς επιλογή χρώματος.

maximal_nixia
https://theeverygirl.com/spring-nail-trends/

2. Τα celebrity nails γίνονται πιο προσιτά από ποτέ

Η έμπνευση από τους celebrities δεν είναι καινούργια υπόθεση, όμως πλέον αποκτά νέα διάσταση. Σε μια εποχή που το budget παίζει ρόλο, τα νύχια είναι ο πιο εύκολος τρόπος να «αντιγράψεις» ένα celebrity look χωρίς μεγάλο κόστος.

Ενώ μια designer τσάντα μπορεί να μένει όνειρο, ένα λαμπερό, playful manicure όπως της Sabrina Carpenter μπορεί να γίνει πραγματικότητα ακόμα και στο σπίτι. Έτσι, τα celebrity-inspired nails εξελίσσονται στο πιο δημοκρατικό fashion statement.

nixia_celebrity
https://www.instagram.com/naominailsnyc/

3. Έμπνευση από το φαγητό

Η σχέση ομορφιάς και φαγητού συνεχίζεται δυναμικά. Από τα glazed donut nails μέχρι τα «blueberry» looks, τα food-inspired beauty trends έχουν ήδη κερδίσει έδαφος. Η Naomi Yasuda αναφέρει ότι αυτή η τάση δεν δείχνει να σταματά, ειδικά με τις συνεργασίες beauty brands και food brands να αυξάνονται.

nixia_pagoto
https://www.instagram.com/naominailsnyc/

4. Milky whites και soft χρυσές αποχρώσεις

Για όσες προτιμούν πιο διακριτικά νύχια, υπάρχουν ακόμα επιλογές. Τα milky whites και τα light golds παραμένουν δυνατά trends για την άνοιξη. Η Naomi Yasuda επισημαίνει ότι οι κλασικές αυτές αποχρώσεις δεν φεύγουν ποτέ από τη μόδα, απλώς εξελίσσονται μέσα από νέους συνδυασμούς, με 3D λεπτομέρειες, chrome φινιρίσματα ή μικρά playful σχέδια όπως polka dots.

nixia_sxedia
https://www.instagram.com/naominailsnyc/

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

nail trends μανικιούρ νύχια
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Top Gun 3»: Ο Tom Cruise επιστρέφει στην πιο θρυλική αεροπορική saga

«Top Gun 3»: Ο Tom Cruise επιστρέφει στην πιο θρυλική αεροπορική saga

17.04.2026
Επόμενο
«Kingpin 2» : Κυκλοφορεί το νέο album του Mente Fuerte

«Kingpin 2» : Κυκλοφορεί το νέο album του Mente Fuerte

17.04.2026

