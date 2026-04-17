«Kingpin 2» : Κυκλοφορεί το νέο album του Mente Fuerte

Mente Fuerte - «Kingpin 2»: Επιστρέφει με νέο album, sequel του debut album που κυκλοφόρησε πριν από επτά χρόνια

Ο Mente Fuerte κυκλοφορεί το νέο του album με τίτλο «Kingpin 2», το οποίο αποτελεί συνέχεια του debut δίσκου του «Kingpin», που είχε κυκλοφορήσει πριν από επτά χρόνια.

Το νέο album περιλαμβάνει 10 tracks, με την παραγωγή να υπογράφεται από τους Tr4cer, Baghdad, Guess Beats, Th Mark, Giorgos Orfanidis, WhiteShadow, Thugstage Beats και Rigasbeats. Στο project συμμετέχουν επίσης οι DJ Marvel και Katerina Lazaridou.

Mente Fuerte στο After Dark: «Δε θα σταματήσω να λέω ότι η Μαρία Σολωμού είναι οικογένειά μου»

Το «Kingpin 2» έρχεται ως συνέχεια του αρχικού concept του καλλιτέχνη και εντάσσεται στη δισκογραφική του πορεία, η οποία περιλαμβάνει σταθερή παρουσία στη σκηνή της ελληνικής rap μουσικής.

Το album βρίσκεται ήδη σε ψηφιακές πλατφόρμες και εμφανίζεται στη λίστα «Hot Greek Rap» του Spotify.

H Marseaux ανακοινώνει το νέο της πρότζεκτ