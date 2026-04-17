Olivia Rodrigo: Κυκλοφόρησε το νέο single «Drop Dead» του 3ου άλμπουμ

Είναι γεγονός! H βραβευμένη με GRAMMY και πολυπλατινένια τραγουδίστρια-τραγουδοποιός Olivia Rodrigo, κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι «drop dead» και το πρώτο της από το επερχόμενο 3o της στούντιο άλμπουμ, «you seem pretty sad for a girl so in love», που θα κυκλοφορήσει στις 12 Ιουνίου. Το κορίτσι που κατάφερε να μετατρέψει την εφηβική οργή και τις ερωτικές απογοητεύσεις σε παγκόσμιο φαινόμενο, επιστρέφει με το «drop dead», ένα κομμάτι που δεν είναι απλώς ένα ακόμα τραγούδι, αλλά η επίσημη έναρξη της νέας της εποχής.

Με το 3ο της στούντιο άλμπουμ, «you seem pretty sad for a girl so in love», η Olivia αποδεικνύει πως η δημιουργικότητά της είναι ατελείωτη. Για να συνοδεύσει το νέο τραγούδι, η Olivia Rodrigo παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό μουσικό βίντεο, γυρισμένο στο εμβληματικό Παλάτι των Βερσαλλιών. Σε σκηνοθεσία της Petra Collins, το βίντεο ακολουθεί την Olivia καθώς τρέχει μέσα από τις πολυτελείς αίθουσες του παλατιού, αποτυπώνοντας τη μανιώδη έξαρση ενός νέου, ανθίζοντος έρωτα. Είναι η Olivia που αγάπησες, αλλά στην πιο ώριμη, λαμπερή και ταυτόχρονα αιχμηρή εκδοχή της, έτοιμη να κατακτήσει ξανά τα charts και την καρδιά σου.

Olivia Rodrigo στο Versailles: Το «drop dead» είναι το πιο ρομαντικό comeback που δεν περίμενες

Το μουσικό βίντεο για το «drop dead» δεν είναι η τυπική ποπ παραγωγή που έχεις συνηθίσει, καθώς γυρισμένο στο εμβληματικό Παλάτι των Βερσαλλιών, σε μεταφέρει σε έναν κόσμο όπου η πολυτέλεια συναντά την ένταση της στιγμής. Η Petra Collins καταφέρνει να εγκλωβίσει στον φακό της την Olivia σε μια κατάσταση ευφορίας και χάους, καθώς διασχίζει τις αίθουσες των κατόπτρων, συμβολίζοντας την ταχύτητα με την οποία μας παρασύρουν τα συναισθήματα.

Είναι μια αισθητική επιλογή που δένει απόλυτα με το ύφος του νέου άλμπουμ, το οποίο υπόσχεται να εξερευνήσει τις αντιφάσεις της αγάπης και της θλίψης. Μπορεί να σου φαίνεται σαν χθες που πρωτοάκουσες το «drivers license», αλλά η Olivia Rodrigo έχει ήδη γράψει ιστορία με 14 υποψηφιότητες GRAMMY και 3 βραβεία στην κατοχή της -συμπεριλαμβανομένου αυτού της Καλύτερης Πρωτοεμφανιζόμενης Καλλιτέχνιδας-, έχοντας καταφέρει να θεωρείται η φωνή της γενιάς της.

Από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα, το «drop dead» σε βάζει σε έναν κόσμο όπου η υπερβολή δεν είναι εφέ αλλά γλώσσα. Το Versailles δεν λειτουργεί ως απλό φόντο, αλλά ως ενεργό κομμάτι της αφήγησης. Οι χώροι του, η αρχιτεκτονική του, η αίσθηση ιστορικού μεγαλείου που το διαπερνά, γίνονται προέκταση του ίδιου του τραγουδιού. Και κάπου εκεί γεννιέται η φράση που ήδη ταξιδεύει παντού: «ROMANCE IS SO BACK».

Μην ξεχνάς ότι το «SOUR» ήταν το ντεμπούτο άλμπουμ με τις περισσότερες ημέρες παραμονής στο top 10 του Billboard 200 για τον 21ο αιώνα, ενώ το «GUTS» επιβεβαίωσε την κυριαρχία της, χαρίζοντάς της ένα σπάνιο chart triple.

Είναι η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνιδα εδώ και μια δεκαετία που είδε τα 2 πρώτα της άλμπουμ να καρφώνονται στο No. 1, γεγονός που εξηγεί γιατί κάθε νέα της κίνηση προκαλεί παγκόσμιο παροξυσμό. Η επιτυχία της δεν περιορίζεται μόνο στα νούμερα του Spotify ή των πωλήσεων, που πλέον ξεπερνούν τα 36 εκατομμύρια παγκοσμίως, αλλά και στη σκηνική της παρουσία.

Η Rodrigo ανακηρύχθηκε Touring Artist of the Year για το 2024 από το Billboard, μετά την τεράστια επιτυχία της GUTS World Tour, η οποία ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2025 με 100 sold-out εμφανίσεις σε 64 πόλεις.

Τώρα, με το νέο της single να παίζει ήδη στο repeat και να μας προετοιμάζει για το τι θα ακολουθήσει, το ενδιαφέρον στρέφεται στις 12 Ιουνίου. Αν κρίνουμε από τον τίτλο «you seem pretty sad for a girl so in love», ετοιμάσου για στίχους που θα σε κάνουν να ταυτιστείς, να κλάψεις και να χορέψεις ταυτόχρονα. Η Olivia επέστρεψε για να αποδείξει πως ακόμα και μέσα στο Παλάτι των Βερσαλλιών, παραμένει το κορίτσι της διπλανής πόρτας που ξέρει να εκφράζει τα συναισθήματά σου καλύτερα από εσένα.

Olivia Rodrigo: Το νέο single «Drop Dead» ανοίγει τον δρόμο για το 3ο άλμπουμ