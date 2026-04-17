Μουσική 17.04.2026

Olivia Rodrigo στο Versailles: Το «drop dead» είναι το πιο ρομαντικό comeback που δεν περίμενες

Το νέο single και music video της Olivia Rodrigo δεν είναι απλώς μια κυκλοφορία αλλά μια αισθητική εμπειρία που σε μεταφέρει σε έναν άλλο κόσμο
Mad.gr

Υπάρχουν καλλιτέχνες που απλώς κυκλοφορούν ένα νέο τραγούδι και άλλοι που μετατρέπουν κάθε τους επιστροφή σε πολιτισμικό στιγμιότυπο. Η Olivia Rodrigo ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία, καθώς με το νέο της single και music video «drop dead» δεν παρουσιάζει απλώς μια μουσική δουλειά, αλλά μια ολόκληρη αισθητική εμπειρία που μοιάζει να ισορροπεί ανάμεσα στο ρομαντικό μεγαλείο και τη σύγχρονη pop ευαισθησία. Και όταν αυτή η εμπειρία εκτυλίσσεται στο εμβληματικό Palace of Versailles, τότε καταλαβαίνεις ότι δεν μιλάμε για μια απλή κυκλοφορία, αλλά για μια δήλωση με εικόνα, συναίσθημα και ένταση.

Από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα, το «drop dead» σε βάζει σε έναν κόσμο όπου η υπερβολή δεν είναι εφέ αλλά γλώσσα. Το Versailles δεν λειτουργεί ως απλό φόντο, αλλά ως ενεργό κομμάτι της αφήγησης. Οι χώροι του, η αρχιτεκτονική του, η αίσθηση ιστορικού μεγαλείου που το διαπερνά, γίνονται προέκταση του ίδιου του τραγουδιού. Και κάπου εκεί γεννιέται η φράση που ήδη ταξιδεύει παντού: «ROMANCE IS SO BACK».

Olivia Rodrigo: Το νέο single «Drop Dead» ανοίγει τον δρόμο για το 3ο άλμπουμ

Αυτό που κάνει το συγκεκριμένο music video να ξεχωρίζει δεν είναι μόνο η αισθητική του, αλλά ο τρόπος που η Olivia Rodrigo μετατρέπει το συναίσθημα σε εικόνα. Δεν βασίζεται στην υπερβολή για να εντυπωσιάσει, αλλά στη λεπτομέρεια για να σε τραβήξει μέσα στην ιστορία. Κάθε πλάνο μοιάζει προσεκτικά χτισμένο ώστε να δημιουργεί μια αίσθηση έντασης που δεν φωνάζει, αλλά επιμένει.

Το «drop dead» δεν έρχεται απλώς ως συνέχεια της δισκογραφίας της, αλλά ως μια στιγμή όπου η καλλιτέχνιδα δείχνει να παίζει πιο συνειδητά με την εικόνα της, την αφήγηση και τη συναισθηματική της ταυτότητα. Ο ρομαντισμός εδώ δεν παρουσιάζεται ως κάτι παλιό ή νοσταλγικό, αλλά ως κάτι ζωντανό, σχεδόν εκρηκτικό, που επανέρχεται μέσα από σύγχρονα φίλτρα.

Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ισορροπία ανάμεσα στο προσωπικό και το θεατρικό. Η Olivia δεν χάνει την ευαισθησία που τη χαρακτηρίζει, αλλά την εντάσσει σε ένα πιο μεγαλοπρεπές πλαίσιο. Το αποτέλεσμα είναι ένα music video που δεν περιορίζεται στο να αφηγηθεί έναν έρωτα, αλλά να αναδείξει την ένταση, την ομορφιά και την ευθραυστότητά του.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο δυνατό στοιχείο του «drop dead»: ότι καταφέρνει να σε κάνει να νιώσεις πως ο ρομαντισμός δεν έχει τελειώσει, απλώς αλλάζει μορφή. Δεν είναι πια κάτι απλό ή προβλέψιμο, αλλά κάτι που επιστρέφει μέσα από εικόνες, ήχους και αισθήσεις που σε αιφνιδιάζουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όταν τελειώνει το video, αυτό που μένει δεν είναι μόνο η μελωδία, αλλά μια αίσθηση ότι μόλις είδες κάτι που ήθελε να σου πει περισσότερα από όσα άκουσες. Και κάπου εκεί καταλαβαίνεις γιατί αυτή η κυκλοφορία ήδη συζητιέται τόσο έντονα: γιατί δεν είναι απλώς ένα τραγούδι, αλλά μια εμπειρία που σε παρασύρει.

Back in the game: Η Olivia Rodrigo ανακοινώνει το τρίτο της άλμπουμ

Olivia Rodrigo μουσική ΤΡΑΓΟΥΔΙ
«I WAS A STRANGER»: Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης επιστρέφει στις αίθουσες 23 Απριλίου

«I WAS A STRANGER»: Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης επιστρέφει στις αίθουσες 23 Απριλίου

Madonna – Confessions ll: Το κολιέ Swarovski με την υπογραφή της Ariana

Madonna – Confessions ll: Το κολιέ Swarovski με την υπογραφή της Ariana

