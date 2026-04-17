Cinema 17.04.2026

«I WAS A STRANGER»: Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης επιστρέφει στις αίθουσες 23 Απριλίου

Το «I WAS A STRANGER» έρχεται για να δημιουργήσει μια εμπειρία που σε ακολουθεί και μετά το τέλος της προβολής.
Mad.gr

Το «I WAS A STRANGER», που κάνει πρεμιέρα στις 23 Απριλίου στον κινηματογράφο, δείχνει να ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Και όσο πλησιάζει η ημερομηνία, τόσο γίνεται πιο έντονη η αίσθηση ότι δεν πρόκειται για μια ακόμη προβολή που θα περάσει και θα ξεχαστεί, αλλά για μια ιστορία που θα σου μείνει. Και όταν σε αυτή την κινηματογραφική πρόταση συναντάς τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, τότε η προσμονή αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον — γιατί ξέρεις πως μιλάμε για μια αφήγηση που δεν θα μείνει στην επιφάνεια.

https://www.instagram.com/constantinemarkoulakis/

 

Από τον τίτλο και μόνο, υπάρχει ήδη μια υπόσχεση — ή ίσως μια πρόκληση. «Ήμουν ένας ξένος». Και κάπου εκεί ξεκινάς να σκέφτεσαι: ξένος πού; Σε ποιον; Στους άλλους ή στον ίδιο σου τον εαυτό; Αυτή ακριβώς η αμφισημία είναι που κάνει την ταινία να αποκτά ένα ιδιαίτερο βάρος πριν καν καθίσεις στην καρέκλα του σινεμά.

Αν αγαπάς τις ιστορίες που δεν σου δίνουν εύκολες απαντήσεις, τότε αυτή η ταινία φαίνεται να σε καλεί σχεδόν προσωπικά. Δεν υπόσχεται απλώς πλοκή — υπόσχεται συναίσθημα, ένταση και εκείνες τις μικρές σιωπές που λένε περισσότερα από οποιονδήποτε διάλογο. Και είναι ακριβώς αυτές οι λεπτομέρειες που συχνά κάνουν μια ταινία να ξεχωρίζει.

Η ημερομηνία της 23ης Απριλίου δεν είναι απλώς μια ακόμη πρεμιέρα στο ημερολόγιο. Είναι μια στιγμή που σε προσκαλεί να βγεις από τη ρουτίνα σου και να μπεις σε μια αίθουσα για να δεις κάτι που ίσως σε ταρακουνήσει. Γιατί το «I WAS A STRANGER» φαίνεται να πατά πάνω σε ένα διαχρονικό θέμα — την αίσθηση του ανήκειν, ή μάλλον του να μην ανήκεις.

Ο ρόλος του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη κινείται σε εκείνη τη λεπτή ζώνη ανάμεσα στη δύναμη και την ευθραυστότητα, αποκαλύπτοντας έναν χαρακτήρα που κουβαλά βάρος, σιωπές και εσωτερικές συγκρούσεις. Χωρίς περιττές εξάρσεις, αλλά με μια εσωτερικότητα που σε κρατά σε εγρήγορση, καταφέρνει να δώσει βάθος σε κάθε σκηνή, κάνοντάς σε να διαβάζεις πίσω από τις λέξεις και να συνδέεσαι ουσιαστικά με όσα δεν λέγονται.

Όταν τελικά βγεις από την αίθουσα, το πιθανότερο είναι να μη θυμάσαι μόνο τι είδες, αλλά πώς ένιωσες. Και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο στοίχημα που βάζει το «I WAS A STRANGER» από την πρώτη στιγμή: να σε κάνει να νιώσεις κάτι αληθινό.

Στις 23 Απριλίου, η επιλογή είναι δική σου. Θα είναι απλώς μια έξοδος στο σινεμά ή μια εμπειρία που θα σε βάλει σε σκέψεις για περισσότερο απ’ όσο περίμενες;

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης σινεμά ΤΑΙΝΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Verity»: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ με την Anne Hathaway και την Dakota Johnson

«Verity»: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ με την Anne Hathaway και την Dakota Johnson

17.04.2026
Επόμενο
Olivia Rodrigo στο Versailles: Το «drop dead» είναι το πιο ρομαντικό comeback που δεν περίμενες

Olivia Rodrigo στο Versailles: Το «drop dead» είναι το πιο ρομαντικό comeback που δεν περίμενες

17.04.2026

Δες επίσης

