«I Play Rocky»: Ο Anthony Ippolito στον πιο καθοριστικό ρόλο της χρονιάς ως νεαρός Sylvester Stallone

Αν έχεις αναρωτηθεί ποτέ πώς γεννήθηκε ένας από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες του Hollywood, το «I Play Rocky» έρχεται να σου δώσει μια πιο ανθρώπινη και κινηματογραφική απάντηση. Η παραγωγή της Amazon MGM Studios, που παρουσιάστηκε στη CinemaCon στο Las Vegas, δεν εστιάζει απλώς στη δημιουργία μιας ταινίας, αλλά στη διαδρομή ενός νεαρού ηθοποιού που τόλμησε να πιστέψει στον εαυτό του όταν κανείς άλλος δεν το έκανε. Στον ρόλο του νεαρού Sylvester Stallone βρίσκεται ο Anthony Ippolito, σε μια ερμηνεία που ήδη συζητιέται για το πόσο πειστικά αποτυπώνει την αμφιβολία, την επιμονή και τη σπίθα που οδήγησε στη γέννηση του Rocky Balboa.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία Peter Farrelly, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 20 Νοεμβρίου, με περιορισμένη διανομή λίγες ημέρες νωρίτερα, και έρχεται χρονικά δεμένη με την 50ή επέτειο του πρωτότυπου «Rocky». Δεν πρόκειται για απλή αναπαράσταση γεγονότων, αλλά για δραματική αφήγηση που σε βάζει μέσα στο Hollywood της εποχής, εκεί όπου ένας άγνωστος ηθοποιός πάλευε να ακουστεί ανάμεσα σε απορρίψεις και στερεότυπα. Ο Ippolito υποδύεται τον Stallone στα πρώτα του βήματα, όταν ακόμα προσπαθούσε να βρει τη φωνή και την ταυτότητά του, αντιμετωπίζοντας την απόρριψη και τα σχόλια για την εμφάνιση και τον τρόπο ομιλίας του.

Το κόκκινο χαλί του «Euphoria» στο Hollywood – Το καστ επιστρέφει πιο εντυπωσιακό από ποτέ για την πολυαναμενόμενη 3η σεζόν!

Σύμφωνα με το υλικό που παρουσιάστηκε, βλέπεις τον νεαρό Stallone να παλεύει όχι μόνο για έναν ρόλο, αλλά για την ίδια του την επιβίωση στο Hollywood. Οι σκηνές τον δείχνουν να ακούει συνεχώς ότι «δεν έχει την εμφάνιση για σταρ», ενώ παράλληλα χτίζεται σταδιακά η ιδέα του σεναρίου του «Rocky», με τη βοήθεια ανθρώπων που τον ενθαρρύνουν να μην εγκαταλείψει. Η ιστορία κορυφώνεται στη στιγμή που αποφασίζει να κρατήσει τον ρόλο για τον εαυτό του, μετατρέποντας το σενάριο σε προσωπική μάχη και το όνειρο σε πράξη.

Anthony Ippolito as Sylvester Stallone in "I Play Rocky" Anthony Ippolito has just taken on one of the toughest transformations in Hollywood right now, as he's playing Sylvester Stallone, playing Rocky Balboa, in the new biopic "I Play Rocky." The first photos are out… and honestly? He's way closer to Stallone's 1976 physique than anyone expected. He's bulked up, got a fuller face, and even that old-school boxer frame. Back in the original Rocky, Stallone was around 178 pounds, with a very achievable, natural build – powerful, but still realistic. That's before he started getting shredded for Rambo and Rocky III. But the real question is, can he replicate the same energy during those brutal montage sequences that made Rocky a legend? To me, this looks like one of the more authentic celebrity transformations we've seen recently, but is Anthony a good pick for the movie?

Το καστ περιλαμβάνει επίσης την AnnaSophia Robb, τον Matt Dillon, τον Toby Kebbell, τον Tracy Letts και αρκετά ακόμη γνωστά ονόματα, ενώ η ταινία επιχειρεί να φωτίσει όχι μόνο την επαγγελματική διαδρομή του Stallone, αλλά και το συναισθηματικό κόστος της επιμονής. Στο φινάλε, το μήνυμα γίνεται ξεκάθαρο: η επιτυχία δεν είναι μόνο ταλέντο ή τύχη, αλλά η εμμονή να πιστέψεις σε κάτι όταν κανείς άλλος δεν το βλέπει ακόμα.

Ο Anthony Ippolito, που έχει ήδη ξεχωρίσει για ρόλους όπου ενσαρκώνει εμβληματικές μορφές, εδώ επιχειρεί ίσως την πιο απαιτητική μεταμόρφωσή του, δίνοντας μια πιο ευάλωτη και ανθρώπινη πλευρά σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους δημιουργούς του σύγχρονου κινηματογράφου.

Στο Κόκκινο Χαλί οι πρωταγωνιστές της ταινίας «Outcome»