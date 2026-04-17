«Verity»: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ με την Anne Hathaway και την Dakota Johnson

Η Anne Hathaway και η Dakota Johnson ετοιμάζονται να πρωταγωνιστήσουν στην κινηματογραφική μεταφορά του best-seller μυθιστορήματος «Verity» της Colleen Hoover. Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας αποκαλύφθηκε πρόσφατα στο CinemaCon, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της Amazon για τους ιδιοκτήτες κινηματογράφων και διανομείς στο Λας Βέγκας.

Η ταινία, που αναμένεται να κυκλοφορήσει ευρέως στους κινηματογράφους στις 2 Οκτωβρίου, εστιάζει στη Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), μια συγγραφέα που δυσκολεύεται, και προσλαμβάνεται από τον Jeremy Crawford (Josh Hartnett) για να ολοκληρώσει τη σειρά βιβλίων της συζύγου του, της συγγραφέως Verity Crawford (Anne Hathaway), μετά από ένα μυστηριώδες ατύχημα.

Μια σκοτεινή ιστορία αποκαλύπτεται

Η Lowen σύντομα ανακαλύπτει ότι ένα μυστικό, ημιτελές χειρόγραφο μπορεί να αποκαλύψει στοιχεία για το παρελθόν της οικογένειας. Το τρέιλερ ξεκινά με την Verity να εμφανίζεται στην εκπομπή Call Her Daddy, πριν δείξει τη Lowen να φτάνει στην εντυπωσιακή έπαυλη των Crawford και να συναντά την Verity, καθηλωμένη σε αναπηρικό καροτσάκι. Η Lowen ρωτά τον Jeremy: «Μπορεί να μιλήσει; Ξέρει καν τι συμβαίνει;».

Κλιμάκωση της έντασης

Καθώς η Lowen αρχίζει να εξετάζει τις σημειώσεις της Verity, οι οποίες αφηγούνται τις πρώτες μέρες της σχέσης της με τον Jeremy, αρχίζει να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Βλέπει την Verity να κινείται φαινομενικά κανονικά μέσα από ένα παράθυρο και πανικοβάλλεται, λέγοντας: «Νιώθω ότι χάνω το μυαλό μου». Η ένταση κορυφώνεται όταν οι δύο γυναίκες κάθονται η μία απέναντι στην άλλη και η Verity αρπάζει ξαφνικά το πρόσωπο της Lowen και τη φιλάει, με ένα χαμόγελο καθώς απομακρύνονται. «Έχεις αυτή την τέλεια ζωή, ό,τι θα μπορούσε να θέλει ο καθένας», λέει αργότερα η Lowen, πριν δηλώσει: «και θα σου τα πάρω, όλα».

Οι συντελεστές πίσω από την ταινία

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Michael Showalter, ο οποίος συνεργάστηκε προηγουμένως με την Anne Hathaway στην ταινία «The Idea of You» του 2024. Η Anne Hathaway συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις επιλογές της, όπως είδαμε και στο τρέιλερ για την ταινία «Mother Mary». Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Ismael Cruz Cordóva και Brady Wagner. Η Colleen Hoover είναι παραγωγός της νέας ταινίας, η οποία αποτελεί το τέταρτο έργο της που μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη τα τελευταία χρόνια. Το «Verity» κυκλοφόρησε αρχικά από την ίδια τη συγγραφέα το 2018, πριν αποκτηθεί από την Grand Central Publishing το 2021 και γίνει best-seller των New York Times.

