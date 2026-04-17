Screen News 17.04.2026

«Verity»: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ με την Anne Hathaway και την Dakota Johnson

Το πρώτο τρέιλερ της κινηματογραφικής μεταφοράς του «Verity» αποκαλύφθηκε, με τις Anne Hathaway και Dakota Johnson να πρωταγωνιστούν
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Anne Hathaway και η Dakota Johnson ετοιμάζονται να πρωταγωνιστήσουν στην κινηματογραφική μεταφορά του best-seller μυθιστορήματος «Verity» της Colleen Hoover. Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας αποκαλύφθηκε πρόσφατα στο CinemaCon, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της Amazon για τους ιδιοκτήτες κινηματογράφων και διανομείς στο Λας Βέγκας.

Η ταινία, που αναμένεται να κυκλοφορήσει ευρέως στους κινηματογράφους στις 2 Οκτωβρίου, εστιάζει στη Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), μια συγγραφέα που δυσκολεύεται, και προσλαμβάνεται από τον Jeremy Crawford (Josh Hartnett) για να ολοκληρώσει τη σειρά βιβλίων της συζύγου του, της συγγραφέως Verity Crawford (Anne Hathaway), μετά από ένα μυστηριώδες ατύχημα.

Πηγή: AP

Μια σκοτεινή ιστορία αποκαλύπτεται

Η Lowen σύντομα ανακαλύπτει ότι ένα μυστικό, ημιτελές χειρόγραφο μπορεί να αποκαλύψει στοιχεία για το παρελθόν της οικογένειας. Το τρέιλερ ξεκινά με την Verity να εμφανίζεται στην εκπομπή Call Her Daddy, πριν δείξει τη Lowen να φτάνει στην εντυπωσιακή έπαυλη των Crawford και να συναντά την Verity, καθηλωμένη σε αναπηρικό καροτσάκι. Η Lowen ρωτά τον Jeremy: «Μπορεί να μιλήσει; Ξέρει καν τι συμβαίνει;».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κλιμάκωση της έντασης

Καθώς η Lowen αρχίζει να εξετάζει τις σημειώσεις της Verity, οι οποίες αφηγούνται τις πρώτες μέρες της σχέσης της με τον Jeremy, αρχίζει να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Βλέπει την Verity να κινείται φαινομενικά κανονικά μέσα από ένα παράθυρο και πανικοβάλλεται, λέγοντας: «Νιώθω ότι χάνω το μυαλό μου». Η ένταση κορυφώνεται όταν οι δύο γυναίκες κάθονται η μία απέναντι στην άλλη και η Verity αρπάζει ξαφνικά το πρόσωπο της Lowen και τη φιλάει, με ένα χαμόγελο καθώς απομακρύνονται. «Έχεις αυτή την τέλεια ζωή, ό,τι θα μπορούσε να θέλει ο καθένας», λέει αργότερα η Lowen, πριν δηλώσει: «και θα σου τα πάρω, όλα».

Anne Hathaway
Οι συντελεστές πίσω από την ταινία

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Michael Showalter, ο οποίος συνεργάστηκε προηγουμένως με την Anne Hathaway στην ταινία «The Idea of You» του 2024. Η Anne Hathaway συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις επιλογές της, όπως είδαμε και στο τρέιλερ για την ταινία «Mother Mary». Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Ismael Cruz Cordóva και Brady Wagner. Η Colleen Hoover είναι παραγωγός της νέας ταινίας, η οποία αποτελεί το τέταρτο έργο της που μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη τα τελευταία χρόνια. Το «Verity» κυκλοφόρησε αρχικά από την ίδια τη συγγραφέα το 2018, πριν αποκτηθεί από την Grand Central Publishing το 2021 και γίνει best-seller των New York Times.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Victoria Beckham: Μιλά πρώτη φορά για τη σχέση της με τον Brooklyn

«I WAS A STRANGER»: Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης επιστρέφει στις αίθουσες 23 Απριλίου

Johnny Depp: Επιστρέφει ως Scrooge στην πιο σκοτεινή εκδοχή του «A Christmas Carol»

Dune 3: Το press tour ξεκίνησε με πρώτη στάση το CinemaCon στο Las Vegas

«Top Gun 3»: Ο Tom Cruise επιστρέφει στην πιο θρυλική αεροπορική saga

«I WAS A STRANGER»: Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης επιστρέφει στις αίθουσες 23 Απριλίου

Henry Cavill: Κυκλοφόρησαν οι πρώτες εικόνες από το reboot του «Highlander»

Η Nicola Coughlan και η Lydia West επιστρέφουν στο «Big Mood» – Όσα αποκαλύπτουν για τη νέα σεζόν

«I Play Rocky»: Ο Anthony Ippolito στον πιο καθοριστικό ρόλο της χρονιάς ως νεαρός Sylvester Stallone

Ocean’s Eleven prequel: Το Monaco Grand Prix γίνεται σκηνικό ληστείας

2ο CINEphil_101: Το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου επιστρέφει για 2η χρονιά στο Ηράκλειο

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Εισήγηση σε Μητσοτάκη να δώσει το «δαχτυλίδι» στον Πιερρακάκη, όπως ο Σημίτης στον Παπανδρέου

Κλείνει ο κύκλος του Μητσοτάκη

«Κόκκινος συναγερμός» για την αφρικανική σκόνη