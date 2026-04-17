Celeb News 17.04.2026

Victoria Beckham: Μιλά πρώτη φορά για τη σχέση της με τον Brooklyn

Η Victoria Beckham μιλά για την οικογένειά της, την ένταση με τον Brooklyn Beckham και τη ζωή στο προσκήνιο
Η Victoria Beckham μίλησε ανοιχτά για την οικογένειά της, την καριέρα της και τη μακρόχρονη ζωή της στο προσκήνιο, σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Wall Street Journal.

Η σχεδιάστρια και πρώην μέλος των Spice Girls αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σχέση με τα παιδιά της και στις προκλήσεις που έχουν προκύψει από τη συνεχή έκθεση της οικογένειας στα media, κάνοντας έμμεση αναφορά στην ένταση με τον μεγαλύτερο γιο της, Brooklyn Beckham.

Στο νοσοκομείο η Christina Applegate – Ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της

Όπως τόνισε, τόσο η ίδια όσο και ο David Beckham προσπάθησαν πάντα να προστατεύσουν τα παιδιά τους από την πίεση της δημοσιότητας. «Πιστεύω ότι αγαπάμε τα παιδιά μας πάρα πολύ. Πάντα προσπαθούσαμε να είμαστε οι καλύτεροι γονείς που μπορούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η οικογένεια βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας εδώ και δεκαετίες.

Η Victoria Beckham μίλησε επίσης για το πόσο δύσκολο ήταν να μεγαλώνουν τα παιδιά της υπό το φως των παπαράτσι, σημειώνοντας ότι τόσο οι ίδιοι όσο και οι γονείς της χρειάστηκαν χρόνο για να προσαρμοστούν σε αυτή τη συνθήκη.

Η συνέντευξη έρχεται σε μια περίοδο όπου δημοσιεύματα αναφέρουν απόσταση ανάμεσα στον Brooklyn Beckham και την οικογένειά του, με τις σχέσεις να παραμένουν τεταμένες τους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με τα ίδια ρεπορτάζ, η επικοινωνία τους έχει περιοριστεί σημαντικά, ενώ έχουν καταγραφεί δημόσιες τοποθετήσεις και από τις δύο πλευρές.

Παράλληλα, η Victoria Beckham ξεκαθάρισε ότι η προσωπική δημοσιότητα δεν έχει επηρεάσει την επαγγελματική της πορεία στον χώρο της μόδας και της ομορφιάς. Όπως είπε, η επιτυχία των προϊόντων της δεν βασίζεται στο όνομά της, αλλά στην ποιότητά τους.

«Πιστεύω ότι ο κόσμος αγοράζει το προϊόν μου επειδή είναι καλό, όχι απλώς επειδή το φέρει το όνομά μου», ανέφερε κλείνοντας.

Η Dakota Johnson από την οθόνη στη λίστα TIME100

Η Taylor Swift ως «άγγελος» για την Anne Hathaway – Όσα αποκάλυψε για το Mother Mary

Φαίη Σκορδά: Πρόβα νυφικού στη Σίλια Κριθαριώτη; Το αινιγματικό story

«Verity»: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ με την Anne Hathaway και την Dakota Johnson

Khloé Kardashian: Νέο ξέσπασμα για τον Lamar Odom με αφορμή το ντοκιμαντέρ του
«2 εβδομάδων»: Το νέο instagram story της Κατερίνας Καινούργιου για το μωρό της
Το πολυτελές σπίτι του Michael B. Jordan πωλείται ένα χρόνο μετά την αγορά του
Madonna – Confessions ll: Το κολιέ Swarovski με την υπογραφή της Ariana
Φαίη Σκορδά: Πρόβα νυφικού στη Σίλια Κριθαριώτη; Το αινιγματικό story
Στο νοσοκομείο η Christina Applegate – Ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της
Klavdia: Η απάντηση για τη δικαστική της διαμάχη με πρώην σύντροφό της και η στήριξη στον Akyla
Η Dakota Johnson από την οθόνη στη λίστα TIME100
Σάκης Κατσούλης – Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Η νέα τρυφερή ανάρτηση
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Εισήγηση σε Μητσοτάκη να δώσει το «δαχτυλίδι» στον Πιερρακάκη, όπως ο Σημίτης στον Παπανδρέου

Κλείνει ο κύκλος του Μητσοτάκη

«Κόκκινος συναγερμός» για την αφρικανική σκόνη

