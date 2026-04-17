Victoria Beckham: Μιλά πρώτη φορά για τη σχέση της με τον Brooklyn

Η Victoria Beckham μιλά για την οικογένειά της, την ένταση με τον Brooklyn Beckham και τη ζωή στο προσκήνιο

Η Victoria Beckham μίλησε ανοιχτά για την οικογένειά της, την καριέρα της και τη μακρόχρονη ζωή της στο προσκήνιο, σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Wall Street Journal.

Η σχεδιάστρια και πρώην μέλος των Spice Girls αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σχέση με τα παιδιά της και στις προκλήσεις που έχουν προκύψει από τη συνεχή έκθεση της οικογένειας στα media, κάνοντας έμμεση αναφορά στην ένταση με τον μεγαλύτερο γιο της, Brooklyn Beckham.

Όπως τόνισε, τόσο η ίδια όσο και ο David Beckham προσπάθησαν πάντα να προστατεύσουν τα παιδιά τους από την πίεση της δημοσιότητας. «Πιστεύω ότι αγαπάμε τα παιδιά μας πάρα πολύ. Πάντα προσπαθούσαμε να είμαστε οι καλύτεροι γονείς που μπορούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η οικογένεια βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας εδώ και δεκαετίες.

Η Victoria Beckham μίλησε επίσης για το πόσο δύσκολο ήταν να μεγαλώνουν τα παιδιά της υπό το φως των παπαράτσι, σημειώνοντας ότι τόσο οι ίδιοι όσο και οι γονείς της χρειάστηκαν χρόνο για να προσαρμοστούν σε αυτή τη συνθήκη.

Η συνέντευξη έρχεται σε μια περίοδο όπου δημοσιεύματα αναφέρουν απόσταση ανάμεσα στον Brooklyn Beckham και την οικογένειά του, με τις σχέσεις να παραμένουν τεταμένες τους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με τα ίδια ρεπορτάζ, η επικοινωνία τους έχει περιοριστεί σημαντικά, ενώ έχουν καταγραφεί δημόσιες τοποθετήσεις και από τις δύο πλευρές.

Παράλληλα, η Victoria Beckham ξεκαθάρισε ότι η προσωπική δημοσιότητα δεν έχει επηρεάσει την επαγγελματική της πορεία στον χώρο της μόδας και της ομορφιάς. Όπως είπε, η επιτυχία των προϊόντων της δεν βασίζεται στο όνομά της, αλλά στην ποιότητά τους.

«Πιστεύω ότι ο κόσμος αγοράζει το προϊόν μου επειδή είναι καλό, όχι απλώς επειδή το φέρει το όνομά μου», ανέφερε κλείνοντας.

