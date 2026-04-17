Φαίη Σκορδά: Πρόβα νυφικού στη Σίλια Κριθαριώτη; Το αινιγματικό story

Αν παρακολουθείς καθημερινά τη Φαίη Σκορδά, τότε σίγουρα έχεις παρατηρήσει πως το τελευταίο διάστημα το πλατό του «Buongiorno» θυμίζει κάτι ανάμεσα σε νυφική έκθεση και οικογενειακό συμβούλιο. Οι φήμες που σε θέλουν να αναρωτιέσαι αν η αγαπημένη παρουσιάστρια ετοιμάζεται να ανέβει ξανά τα σκαλιά της εκκλησίας δεν είναι πλέον απλώς ψίθυροι των διαδρόμων, αλλά μια πραγματικότητα που η ίδια επιλέγει να «θολώνει» με ένα αινιγματικό χαμόγελο.

Η πρόσφατη επίσκεψή της στο ατελιέ της Σίλιας Κριθαριώτη ήταν η κίνηση ματ που πυροδότησε τα σενάρια για πρόβα νυφικού, καθώς δεν είναι μυστικό πως η διεθνούς φήμης σχεδιάστρια αποτελεί την πρώτη επιλογή για τις πιο λαμπερές νύφες της εγχώριας showbiz. Παρά το γεγονός ότι η Φαίη κρατά τον διακεκριμένο αρχιτέκτονα σύντροφό της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, οι on air παραδοχές της για έναν γάμο σε στενό κύκλο πριν το καλοκαίρι και ένα μεγάλο πάρτι που θα ακολουθήσει, δείχνουν πως η απόφαση έχει ήδη ληφθεί. Είναι πλέον προφανές πως δεν πρόκειται για μια απλή φήμη, αλλά για μια αντίστροφη μέτρηση που θα ολοκληρωθεί με την πιο λαμπερή εμφάνιση της χρονιάς.

Αν μια εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις, τότε το πρόσφατο insta story της Φαίης Σκορδά από το ατελιέ της Σίλιας Κριθαριώτη ισούται με μια ολόκληρη αναγγελία γάμου. Η Φαίη βρέθηκε στον χώρο της διεθνούς φήμης σχεδιάστριας, γεγονός που πυροδότησε αμέσως τις υποψίες ότι επιλέγει το νυφικό της για την τελετή που ετοιμάζει υπό άκρα μυστικότητα.

Η επίσκεψη αυτή έρχεται σε μια χρονική συγκυρία όπου οι φήμες για πιθανή εγκυμοσύνη οργιάζουν, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόμα κάποια επίσημη ένδειξη ή δήλωση από την πλευρά της. Οι followers της έσπευσαν να συνδέσουν την παρουσία της εκεί με τον επερχόμενο γάμο της με τον γοητευτικό αρχιτέκτονα, ο οποίος παραμένει η σταθερή της αξία τα τελευταία χρόνια μακριά από τη δημοσιότητα.

