Klavdia: Η απάντηση για τη δικαστική διαμάχη και η στήριξη στον Akyla

Λίγο πριν την αναχώρησή της για το εξωτερικό η αγαπημένη ερμηνεύτρια μιλάει για τη νίκη της στη δικαιοσύνη και δίνει τη δική της ψήφο εμπιστοσύνης στον Ακύλα
Αν νομίζεις πως η Klavdia είναι ένα κορίτσι που χάνει εύκολα την ψυχραιμία του, μάλλον πρέπει να το ξανασκεφτείς, γιατί η πρόσφατη εμφάνισή της στο αεροδρόμιο απέδειξε πως ξέρει να βάζει τα πράγματα στη θέση τους με την ίδια άνεση που πιάνει τις ψηλές νότες. Λίγο πριν επιβιβαστεί για το Λονδίνο, η τραγουδίστρια που μας έκανε περήφανους στην περσινή Eurovision, βρέθηκε αντιμέτωπη με τις κάμερες και, κυρίως, με τις ερωτήσεις για τη δικαστική της περιπέτεια. Δεν ήταν μια εύκολη στιγμή, ειδικά όταν το θέμα αφορά τη διαρροή προσωπικών δεδομένων και κακόβουλες πράξεις που θα λύγιζαν τον οποιονδήποτε. Όμως εκείνη, με μια αξιοθαύμαστη αξιοπρέπεια, όχι μόνο ξεκαθάρισε το τοπίο για τη δικαστική της δικαίωση, αλλά έσπευσε να προστατεύσει και το όνομα του OGE, ο οποίος βρέθηκε άδικα στο στόχαστρο των δημοσιευμάτων. Είναι από εκείνες τις στιγμές που μια γυναίκα αποφασίζει να σπάσει τη σιωπή της για να σταματήσει το «κυνήγι μαγισσών» και να δείξει πως η δικαιοσύνη, έστω και αργά, μπορεί να σταθεί στο πλευρό του θύματος.

Η κάμερα του «Breakfast@Star» την πέτυχε σε μια στιγμή απόλυτης ειλικρίνειας, όπου δεν δίστασε να μιλήσει για το πιο ευαίσθητο κομμάτι της ζωής της. Η ίδια επιβεβαίωσε πως το δικαστήριο έκρινε υπέρ της, βάζοντας ένα οριστικό τέλος στη διαμάχη με τον πρώην σύντροφό της που την εξέθεσε με τον χειρότερο τρόπο. Χαρακτήρισε τη διαρροή των προσωπικών της στιγμών ως μια εξαιρετικά «κακόβουλη πράξη», τονίζοντας το βάρος που επωμίστηκε μέχρι να λάμψει η αλήθεια. Ξεκαθάρισε πως για εκείνη το θέμα θεωρείται λήξαν, καθώς η απόφαση της δικαιοσύνης της επέτρεψε να προχωρήσει μπροστά χωρίς σκιές.

Η απάντηση του OGE για τη φερόμενη διαμάχη του με την Klavdia

Ένα από τα σημεία που προκάλεσαν τη μεγαλύτερη αίσθηση ήταν η αναφορά της στον OGE. Η Klavdia ένιωσε την ανάγκη να αποκαταστήσει την τιμή ενός ανθρώπου που ενεπλάκη στην υπόθεση χωρίς να έχει την παραμικρή σχέση. Η τραγουδίστρια τόνισε πως ήταν εξαιρετικά δυσάρεστο το γεγονός ότι το όνομα του OGE συνδέθηκε με τη δικαστική διαμάχη στα αρχικά ρεπορτάζ. Υπογράμμισε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή με την κακόβουλη πράξη ή τη δικαστική διαδικασία. Η κίνησή της να τον υποστηρίξει δημόσια δείχνει την ποιότητα του χαρακτήρα της και την επιθυμία της να σταματήσει η παραπληροφόρηση.


Φυσικά, μια συζήτηση με την Klavdia δεν θα μπορούσε να μην έχει άρωμα Eurovision, ειδικά τώρα που ο διαγωνισμός βρίσκεται στην τελική ευθεία. Η περσινή μας εκπρόσωπος δήλωσε ενθουσιασμένη με την επιλογή του Ακύλα, χαρακτηρίζοντάς τον «καταπληκτικό» καλλιτέχνη. Εξέφρασε την απόλυτη πίστη της στις δυνατότητές του, λέγοντας πως πιστεύει ότι θα τα πάει «τέλεια» στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού. Παρά το βαρύ κλίμα των προηγούμενων ερωτήσεων, η Klavdia έδειξε πως η μουσική παραμένει η μεγάλη της αγάπη και το μοναδικό πράγμα που θέλει να την απασχολεί στο μέλλον.

Η Klavdia φεύγει για το Λονδίνο έχοντας αφήσει πίσω της τα δικαστήρια και τις κακίες, έτοιμη να επικεντρωθεί σε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα από τον καθένα: να τραγουδάει και να μαγεύει το κοινό. Η δικαίωση ήρθε και μαζί της η ηρεμία που τόσο χρειαζόταν.

Η αινιγματική απάντηση της Δέσποινα Βανδή που φούντωσε τις φήμες για το Hotel Ermou

 

