Henry Cavill: Κυκλοφόρησαν οι πρώτες εικόνες από το reboot του «Highlander»

Το reboot της θρυλικής ταινίας «Highlander» με τον Henry Cavill έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην Amazon MGM παρουσίαση της CinemaCon, της ετήσιας συνάντησης των ιδιοκτητών κινηματογραφικών αιθουσών στο Λας Βέγκας. Αν και τα γυρίσματα βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη, οι παρευρισκόμενοι στην εκδήλωση είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν υλικό από τα παρασκήνια, καθώς και αρκετές βίαιες σκηνές δράσης που φέρουν έντονα την υπογραφή των ταινιών «John Wick» του σκηνοθέτη Chad Stahelski.

Τα πλάνα περιλάμβαναν μια μάχη σε ένα πολυπληθές rave πάρτι με έντονα φώτα νέον, καθώς και πλήθος από μονομαχίες με σπαθιά και κυνηγητά με μοτοσικλέτες. Αποκαλύφθηκε πως ο αθάνατος χαρακτήρας του Cavill γεννήθηκε το 1518 και είναι αναγκασμένος να μάχεται με άλλους αθάνατους δολοφόνους στη «Συνάθροιση» (The Gathering), όπου μόνο ένας μπορεί να επιβιώσει. Τα γυρίσματα της ταινίας θα συνεχιστούν στην Πολωνία, στα Υψίπεδα της Σκωτίας και στο Χονγκ Κονγκ.

Το λαμπερό καστ και ο σκηνοθέτης

Ο Henry Cavill αναλαμβάνει τον εμβληματικό ρόλο του Highlander, τον οποίο είχε ερμηνεύσει ο Christopher Lambert στην original ταινία δράσης του 1986. Μετά τις επιτυχημένες του εμφανίσεις ως Superman στο σύμπαν της DC και ως Geralt of Rivia στη σειρά «The Witcher» του Netflix, ο Cavill επιστρέφει στο παρελθόν για ένα ακόμα franchise δράσης. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Chad Stahelski, ο πρώην κασκαντέρ που έχει σκηνοθετήσει και τις τέσσερις ταινίες «John Wick».

Στο πλευρό του Cavill, ο οποίος υποδύεται τον Σκωτσέζο ξιφομάχο του 16ου αιώνα Connor MacLeod, βρίσκονται και άλλοι γνωστοί ηθοποιοί. Ο Russell Crowe ενσαρκώνει τον Juan Sánchez-Villalobos Ramírez, τον πολεμιστή που υποδύθηκε αρχικά ο Sean Connery, ενώ ο Dave Bautista αναλαμβάνει τον ρόλο του Kurgan, του βάρβαρου από την πρώτη ταινία. Στο καστ συμμετέχουν επίσης η Karen Gillan, ο Djimon Hounsou, η Marisa Abela, ο Jeremy Irons, ο Max Zhang και η Siobhán Cullen. Το σενάριο υπογράφει ο Michael Finch, ενώ σε προηγούμενα προσχέδια εργάστηκαν οι Ryan J. Condal και Kerry Williamson.

Η ιστορία του «Highlander»

Ο Connor MacLeod ανακαλύπτει ότι είναι αθάνατος και προορισμένος να πολεμάει άλλους πολεμιστές ανά τις γενιές για να διεκδικήσει ένα μυστηριώδες έπαθλο. Η original ταινία του 1986 είχε πρωταγωνιστές τους Christopher Lambert, Sean Connery, Clancy Brown και Roxanne Hart. Μετά την πρώτη ταινία, το franchise του «Highlander» συνεχίστηκε με αρκετές συνέχειες, οι οποίες έλαβαν κυρίως αρνητικές κριτικές, μια animated τηλεοπτική σειρά και spin-off μυθιστορήματα. Το reboot με τον Cavill θα είναι η πρώτη ταινία «Highlander» στη μεγάλη οθόνη από το 2000.

