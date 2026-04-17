Screen News 17.04.2026

Henry Cavill: Κυκλοφόρησαν οι πρώτες εικόνες από το reboot του «Highlander»

Το πολυαναμενόμενο reboot του «Highlander» με πρωταγωνιστή τον Henry Cavill παρουσίασε τα πρώτα του πλάνα στην CinemaCon
Μαρία Χατζηγιάννη

Το reboot της θρυλικής ταινίας «Highlander» με τον Henry Cavill έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην Amazon MGM παρουσίαση της CinemaCon, της ετήσιας συνάντησης των ιδιοκτητών κινηματογραφικών αιθουσών στο Λας Βέγκας. Αν και τα γυρίσματα βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη, οι παρευρισκόμενοι στην εκδήλωση είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν υλικό από τα παρασκήνια, καθώς και αρκετές βίαιες σκηνές δράσης που φέρουν έντονα την υπογραφή των ταινιών «John Wick» του σκηνοθέτη Chad Stahelski.

Τα πλάνα περιλάμβαναν μια μάχη σε ένα πολυπληθές rave πάρτι με έντονα φώτα νέον, καθώς και πλήθος από μονομαχίες με σπαθιά και κυνηγητά με μοτοσικλέτες. Αποκαλύφθηκε πως ο αθάνατος χαρακτήρας του Cavill γεννήθηκε το 1518 και είναι αναγκασμένος να μάχεται με άλλους αθάνατους δολοφόνους στη «Συνάθροιση» (The Gathering), όπου μόνο ένας μπορεί να επιβιώσει. Τα γυρίσματα της ταινίας θα συνεχιστούν στην Πολωνία, στα Υψίπεδα της Σκωτίας και στο Χονγκ Κονγκ.

Η Nicola Coughlan και η Lydia West επιστρέφουν στο «Big Mood» – Όσα αποκαλύπτουν για τη νέα σεζόν

Το λαμπερό καστ και ο σκηνοθέτης

Ο Henry Cavill αναλαμβάνει τον εμβληματικό ρόλο του Highlander, τον οποίο είχε ερμηνεύσει ο Christopher Lambert στην original ταινία δράσης του 1986. Μετά τις επιτυχημένες του εμφανίσεις ως Superman στο σύμπαν της DC και ως Geralt of Rivia στη σειρά «The Witcher» του Netflix, ο Cavill επιστρέφει στο παρελθόν για ένα ακόμα franchise δράσης. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Chad Stahelski, ο πρώην κασκαντέρ που έχει σκηνοθετήσει και τις τέσσερις ταινίες «John Wick».

Στο πλευρό του Cavill, ο οποίος υποδύεται τον Σκωτσέζο ξιφομάχο του 16ου αιώνα Connor MacLeod, βρίσκονται και άλλοι γνωστοί ηθοποιοί. Ο Russell Crowe ενσαρκώνει τον Juan Sánchez-Villalobos Ramírez, τον πολεμιστή που υποδύθηκε αρχικά ο Sean Connery, ενώ ο Dave Bautista αναλαμβάνει τον ρόλο του Kurgan, του βάρβαρου από την πρώτη ταινία. Στο καστ συμμετέχουν επίσης η Karen Gillan, ο Djimon Hounsou, η Marisa Abela, ο Jeremy Irons, ο Max Zhang και η Siobhán Cullen. Το σενάριο υπογράφει ο Michael Finch, ενώ σε προηγούμενα προσχέδια εργάστηκαν οι Ryan J. Condal και Kerry Williamson.

Η ιστορία του «Highlander»

Ο Connor MacLeod ανακαλύπτει ότι είναι αθάνατος και προορισμένος να πολεμάει άλλους πολεμιστές ανά τις γενιές για να διεκδικήσει ένα μυστηριώδες έπαθλο. Η original ταινία του 1986 είχε πρωταγωνιστές τους Christopher Lambert, Sean Connery, Clancy Brown και Roxanne Hart. Μετά την πρώτη ταινία, το franchise του «Highlander» συνεχίστηκε με αρκετές συνέχειες, οι οποίες έλαβαν κυρίως αρνητικές κριτικές, μια animated τηλεοπτική σειρά και spin-off μυθιστορήματα. Το reboot με τον Cavill θα είναι η πρώτη ταινία «Highlander» στη μεγάλη οθόνη από το 2000.

«I Play Rocky»: Ο Anthony Ippolito στον πιο καθοριστικό ρόλο της χρονιάς ως νεαρός Sylvester Stallone

Ocean’s Eleven prequel: Το Monaco Grand Prix γίνεται σκηνικό ληστείας

 

 

Δες επίσης

Η Nicola Coughlan και η Lydia West επιστρέφουν στο «Big Mood» – Όσα αποκαλύπτουν για τη νέα σεζόν
Cinema

Η Nicola Coughlan και η Lydia West επιστρέφουν στο «Big Mood» – Όσα αποκαλύπτουν για τη νέα σεζόν

17.04.2026
«I Play Rocky»: Ο Anthony Ippolito στον πιο καθοριστικό ρόλο της χρονιάς ως νεαρός Sylvester Stallone
Cinema

«I Play Rocky»: Ο Anthony Ippolito στον πιο καθοριστικό ρόλο της χρονιάς ως νεαρός Sylvester Stallone

17.04.2026
Ocean’s Eleven prequel: Το Monaco Grand Prix γίνεται σκηνικό ληστείας
Cinema

Ocean’s Eleven prequel: Το Monaco Grand Prix γίνεται σκηνικό ληστείας

16.04.2026
2ο CINEphil_101: Το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου επιστρέφει για 2η χρονιά στο Ηράκλειο
Cinema

2ο CINEphil_101: Το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου επιστρέφει για 2η χρονιά στο Ηράκλειο

16.04.2026
Βγήκε το trailer της νέας ταινίας «Focker In-Law» με την Ariana Grande σε comedy mode
Cinema

Βγήκε το trailer της νέας ταινίας «Focker In-Law» με την Ariana Grande σε comedy mode

16.04.2026
Η Cate Blanchett ως Martha Stewart – Ο ρόλος που αλλάζει τα Oscar
Cinema

Η Cate Blanchett ως Martha Stewart – Ο ρόλος που αλλάζει τα Oscar

16.04.2026
8 νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες – Η βραβευμένη ταινία των Καννών που ξεχωρίζει
Cinema

8 νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες – Η βραβευμένη ταινία των Καννών που ξεχωρίζει

16.04.2026
The White Lotus: Η 4η σεζόν της σειράς συναντά το Φεστιβάλ των Καννών
Cinema

The White Lotus: Η 4η σεζόν της σειράς συναντά το Φεστιβάλ των Καννών

16.04.2026
10 fashion ταινίες που πρέπει να δεις τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σου
Cinema

10 fashion ταινίες που πρέπει να δεις τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σου

16.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Εισήγηση σε Μητσοτάκη να δώσει το «δαχτυλίδι» στον Πιερρακάκη, όπως ο Σημίτης στον Παπανδρέου

Εισήγηση σε Μητσοτάκη να δώσει το «δαχτυλίδι» στον Πιερρακάκη, όπως ο Σημίτης στον Παπανδρέου

Κλείνει ο κύκλος του Μητσοτάκη

Κλείνει ο κύκλος του Μητσοτάκη

«Κόκκινος συναγερμός» για την αφρικανική σκόνη

«Κόκκινος συναγερμός» για την αφρικανική σκόνη